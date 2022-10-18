هل صادفت سائقين يتصرفون بطريقة عدوانية على الطريق؟ إليك الأسباب

من أين يأتي السلوك العدواني عندما يكون المرء على الطريق؟ وماذا عن حركة المرور التي تتسبب في جعل الأشخاص المسالمين يخرجون عن شعورهم فجأة؟ وما السبب الذي يجعل الأفراد يطلقون العنان لغضبهم أثناء القيادة؟ وما النصائح بشأن كيفية تحكم المرء في سلوكه العدواني والسيطرة عليه؟

قد يسبب قيام بعض الأفراد بسلوك متهور وعدواني على الطريق أثناء القيادة في عواقب وخيمة على السائق نفسه وعلى المحيطين به أيضا.

يقول خبير علم النفس في الشؤون المرورية بيرنهارد شلاج إن "السلوك العدواني يأتي من حقيقة أن هناك الكثيرين ممن يشعرون بأنهم مظلومون على الطريق، كون السير في الشارع يدور حول إعطاء المرء الأولوية لاحتياجاته الخاصة".

ويزيد شلاج أن حركة المرور على الطرق، لا سيما أثناء القيادة، توفر قدرا كبيرا من إخفاء الهوية، مما يشعر المرء -في الأغلب- بأنه يمكنه إطلاق العنان للسلوك العدواني من دون أن تكون هناك أي عواقب. لذلك يقول الكثيرون إن السبب وراء أكثر المواقف التي من الممكن أن تجعلهم عدوانيين هي حركة السير على الطرق.

ما علامات السلوك العدواني أثناء السير على الطريق؟

السلوك العدواني المتعمد هو شكل من أشكال العدوانية التي يرغب من يمارسها في الحصول على مزايا، وللتأكيد على مصالحه الخاصة حتى وإن كان ذلك على حساب الآخرين. ويهدف هذا السلوك إلى إيذاء الآخرين.

ويشعر المرء بأنه مظلوم أو لا يحصل على حقه كاملا، أو يعتقد أنه يجب عليه أن يكون سريعا بشكل خاص في وقت يجد فيه الآخرين في طريقه. وهذه كلها علامات على السلوك العدواني المتعمد.

من ناحية أخرى، تعد المعركة "الملحمية" بين سائقي السيارات وقائدي الدراجات "أسطورية".

إذ تكون مساحة الشارع ببساطة محدودة، في حين يطالب الكثيرون بالحصول عليها لأنفسهم. وغالبا ما يكون هذا الصراع على "الموارد" (مساحة الشارع) سببا وراء اتباع الأفراد السلوك العدواني أثناء السير على الطريق.

ما الذي يمكن القيام به من أجل السيطرة على السلوك العدواني؟

يوضح شلاج أن جسم الإنسان يتفاعل في الأساس بشكل مستقل مع السلوك العدواني ويصاب بالتوتر، لهذا يجب اعتماد الأساليب التي يمكن أن تساعد على التخلص من التوتر.

أما في الحالات الأكثر حدة، فمن الممكن ببساطة أخذ نفس عميق، أو أن يقوم المرء بالصراخ بصوت عال.

ومن ناحية أخرى، لن يكون مفيدا الصراخ في وجه الآخرين أثناء انتظار إشارات المرور.

ففي حين أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف بعض من توتر المرء، إلا أنه سيضع الشخص الآخر تحت ضغط، مما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة سريعا، واحتمال أن يصل الأمر إلى اللجوء للعنف الجسدي أو الاعتداء الجسدي.

كيف يمكن منع ظهور السلوك العدواني نهائيا؟

يوضح شلاج أن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن للمرء اتخاذها، بينها: