يشهد العالم حالة من القلق المتزايد، من تزامن تغيرات المناخ وتقلبات الجو، مع تفجر الأزمة العالمية للطاقة وارتفاع أسعارها؛ وتأثير ذلك على بند فواتير الغاز والكهرباء في ميزانية الأسرة.

فعلى سبيل المثال، سيطرت أسعار الطاقة على عناوين الصحف البريطانية طوال الأشهر الـ12 الماضية؛ حيث تضاعفت أسعار الغاز 4 مرات منذ بدء الأزمة، كما ارتفع سقف الأسعار في المملكة المتحدة هذا الشهر بنسبة 80%، ومن المنتظر الإعلان عن سقف آخر للسعر، في آخر يناير/كانون الثاني من العام القادم 2023، وفقا لما أورده موقع "آيديال هوم" (Idealhome).

هذا الوضع يجعل تعلم الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في المنزل، أولوية أكثر من أي وقت مضى، للتأكد من عدم إهدار ولو جنيها واحدا زيادة في تكلفتها.

تغييرات صغيرة توفر مبالغ كبيرة

رغم أن تغييرا واحدا صغيرا، مثل فصل التيار عن الأجهزة بدلا من إبقائها في وضع الاستعداد، قد يوفر 690 مليون جنيه إسترليني للأسر البريطانية، ويحد من إطلاق 1.3 مليون طن من انبعاثات الكربون؛ أظهر استطلاع أجري عام 2020، أن أكثر من ثلث الأسر (36%) لم تبذل أي جهد لتقليل استخدام الطاقة، ولم تقم بإجراء أية تغييرات على استهلاكها.

لكن هذا لا يمنع من التأكيد على أهمية خفض الطاقة التي نستخدمها في المنزل، من خلال القيام بتغييرات صغيرة؛ قد لا نُلقي لها بالا، تحدث فرقا كبيرا، في المساعدة على تقليل أي هدر، وتوفير الفروق المالية المهمة للغاية، وفقا للخبراء.

تبديل المصابيح المتوهجة

وجد تحليل أجراه "صندوق توفير الطاقة" (Energy Saving Trust) البريطاني، أن تغيير المصابيح الكهربائية المتوهجة، إلى مصابيح "إل إي دي" (LED)، سيوفر على المنازل 230 مليون جنيه إسترليني، و430 ألف طن من انبعاثات الكربون كل عام.

وهذا ما أكدته هولي هربرت، الخبيرة في مجال العقارات، لصحيفة "إكسبرس" (Express)، قائلة "إن مصابيح (إل إي دي) تستهلك كهرباء أقل بنسبة 75%، مقارنة بالمصابيح العادية، مما قد يوفر مبلغا كبيرا في الفواتير".

زحزحة الأريكة بعيدا عن المكيف

لأن قطع الأثاث الكبيرة تمتص الحرارة، تحذر هولي من أن "وضع الأرائك أو الكراسي على مسافة أقل من ذراعين أو 6 بوصات أمام جهاز التكييف، لن ينشر تيار الهواء في أنحاء الغرفة كما ينبغي"، وتوضح أن "تحريك الأريكة بعيدا، يسمح بتدفق التيار بشكل أكثر فعالية، وقد يوفر للعائلة ما يصل إلى 10% من تكلفة الفواتير؛ وكلما زادت المساحة بين الأثاث والمكيف، كان ذلك أفضل".

إيقاف المكيف في الغرف الفارغة

تقول هولي "إذا كانت لديك غرف غير مستخدمة، فأوقف تشغيل أجهزة التكييف وأغلق الأبواب؛ فقد يؤدي هذا إلى خفض فاتورتك بمقدار الثلث، وفق عدد الغرف المعطلة".

كما أنه من الجيد وضع الأثاث بعيدا عن الجدران الخارجية، حيث أوصت هولي أن "يكون معظم الأثاث وسط الجدران الداخلية، مما يسمح بتشغيل المكيف لفترات زمنية أقصر، وتقليل الفاتورة من 5% إلى 10%".

تنظيف الغلاية وعدم ملئها إلى حافتها

لاستخدام الغلاية بفعالية أكثر، وجعل وقت الغليان أقصر؛ "يجب أن تتوقف عن ملء الغلاية حتى حافتها، ولا تكن واحدا من 23% يعيدون غلي الماء في الغلاية"، وفق "صندوق توفير الطاقة".

لذا، تنصح مديرة التسويق، ريبيكا بلاند "بالاكتفاء بكمية الماء المطلوبة لصنع الشاي أو القهوة"، وتحذر من "تأثير الترسبات الكلسية على كفاءة الغلايات، حيث تستهلك المزيد من الطاقة، لتغلي نفس الكمية من الماء"؛ وتوصي "بإزالة هذه الترسبات كل 3 إلى 6 أشهر، بوضع بعض الخل في الغلاية، وتركها لمدة نصف ساعة، قبل تشغيلها حتى تصبح نظيفة من الداخل".

تغيير رأس الدش

فرأس الدش الحديث القوي يمكن أن يغمرك بـ 50 لترا من الماء، أكثر من رأس الدش القديم الضعيف المُغطى بالكلس، ولكنه سيوفر لك على المدى الطويل؛ حيث إن كل دقيقة أقل في وقت الاستحمام بالماء الساخن، يمكن أن توفر في بلد كإنجلترا -على سبيل المثال- ما يصل إلى 80 جنيها إسترلينيا في السنة الواحدة.

ضبط غسالة الأطباق على وضع توفير الطاقة

وفق "صندوق توفير الطاقة"، يُعد تحويل غسالة الأطباق إلى وضع توفير الطاقة وتقليل درجة الحرارة" "طريقة مضمونة تمكن الأسرة من توفير قدر من المال شهريا، عن طريق تقليل استخدام غسالة الصحون مرة واحدة في الأسبوع".

تنظيف الموقد

أي شحوم أو بقايا أطعمة محترقة على الموقد أو في الأفران، سوف تمتص الحرارة، وتجعلها أقل كفاءة؛ لذلك يوصي الخبراء دائما بتنظيفها جيدا للتأكد من أنها لا تستهلك المزيد من الطاقة، وتتسبب في إنفاق المزيد من المال.

عدم ترك الثلاجة فارغة

قد يبدو من غير منطقي أن ينصح أحد بملء الثلاجة والفريزر بزجاجات معبأة من ماء الصنبور، بدلا من تركهما فارغين؛ لكن فيل سبنسر، نجم حلقات "الوكيل السري" (Secret Agent) التلفزيونية، المهتمة بتذليل العقبات أمام بيع العقارات، هو من نصح بهذا؛ موضحا أن "الثلاجة الفارغة تستهلك طاقة أكبر بكثير للحفاظ على البرودة، مقارنة بالثلاجة الممتلئة".

ولأن "الفريزر" هو الأكثر استهلاكا للطاقة بين جميع الأجهزة المنزلية، يوصي سبنسر بالتأكد من أنه والثلاجة ممتلئان، إن لم يكن بالطعام، فبزجاجات الماء أو أكياس الثلج".

ترك الستائر مفتوحة لفترة أطول

توصي هولي بالاستفادة من حرارة الشمس والضوء الطبيعي حتى غروب الشمس، حيث "يمكن أن يساعد الضوء الطبيعي والحرارة، على توفير حوالي 60% من فواتير الكهرباء، مقارنة بإضاءة المصابيح باستمرار".

تقليل استخدام الماء الساخن

لأن الطاقة مطلوبة لإنتاج الماء الساخن في المنزل، يربط "صندوق توفير الطاقة" بين المياه واستهلاك الطاقة؛ وتشمل نصائحه للاقتصاد في المياه الساخنة لتوفير الطاقة: أخذ حمام سريع بدلا من الاستلقاء في حوض الاستحمام، وجعل الأولوية للماء البارد بدلا من الساخن قدر الإمكان، والتأكد من امتلاء غسالات الملابس والصحون قبل استخدامها، وغلق الماء الساخن أثناء تنظيف الأسنان.