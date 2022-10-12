لتعزيز الدور الذي يمكن أن تقوم به الرياضة في تحقيق الصحة النفسية، أعلن في قطر عن مبادرة لتخصيص مقاعد عامة تهدف إلى إظهار أهمية الصحة النفسية وتقديم المشورة بشأن أهمية النشاط البدني والرياضة في تعزيز الصحة النفسية.

وتتمثل المبادرة في تخصيص مقعد واحد من 32 "مقعد صداقة" لكل دولة من الدول المشاركة في بطولة كأس العالم (قطر 2022) يتم بناؤها لوضعها في مواقع بارزة في الدوحة، بما في ذلك مناطق ملاعب البطولة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني باعتباره أحد المخرجات الرئيسية لمشروع الرياضة والصحة، ولذلك تمت إضافة ميزة خاصة لهذه المقاعد حيث تظهر عليها رسوم توضيحية مع نصائح حول تمارين سهلة وفعالة يمكن للزوار ممارستها لصحتهم البدنية.

وتعد مبادرة "مقاعد الصداقة" جزءا من شراكة "الرياضة من أجل الصحة" التي تقودها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة في قطر، وتحظى بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش".

الصحة النفسية من أكثر جوانب الرعاية الصحية المهملة رغم تأثر مليار شخص في العالم بمشاكل متعلقة بها‼️ و@WHO تطلق مبادرة "مقاعد الصداقة" لتعزيز الصحة النفسية-التي تضم الدول المتنافسة في بطولة #كأس_العالم التي تستضيفها #قطر #اليوم_العالمي_للصحة_النفسية 👇https://t.co/PsyGfhrA3y — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 11, 2022

المواقع النهائية

وذكر القائمون على المبادرة أنه خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن المواقع النهائية لكل مقعد من المقاعد الـ 32، وبمجرد تثبيتها سيتم تبادل المعلومات حول كيفية تمكن سكان قطر وزوار البلاد من زيارة مقاعدهم الوطنية وغيرها من مقاعد الدول الأخرى، في عرض لدعم تعزيز الصحة النفسية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، تم إطلاق المبادرة بصورة رمزية مع عرض لمقعد إنجلترا في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، وهو حدث صحي عالمي يعقد بمؤسسة قطر.

وقد افتتح مقعد إنجلترا مواطنها الرياضي مو فرح، الحائز على 10 ميداليات ذهبية في الأولمبياد وبطولات العالم جعلت منه أحد أنجح عدائي المسافات الطويلة على الإطلاق، وقد انضمت إليه الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبة رئيس مجلس الإدارة، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك ضمن حوار حول الرياضة والصحة النفسية، وهو ما يمثل تدشينا للمبادرة.

📸| سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني تدشن مبادرة "مقاعد الصداقة" بهدف تعزيز الصحة النفسية عبر تخصيص 32 "مقعد صداقة" تجسيدًا لعدد المنتخبات المشاركة بمونديال #قطر2022 حيث سيتم بناؤها لوضعها بمواقع بارزة في #الدوحة، كما شهد التدشين الرياضي الإنجليزي السير مو فرح#نديب_قطر| #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/VK7dF0ylUc — نديب قطر (@NadeebQa) October 10, 2022

قصة ملهمة

وقالت الشيخة هند إن لقاء الرياضي الشهير مو فرح والاستماع إلى قصته الملهمة حول كيفية مغادرته العاصمة الصومالية مقديشو إلى لندن عندما كان طفلا صغيرا، والتحديات التي واجهها في مجال الصحة النفسية، أبرزت أهمية الجلوس والتحدث عن صحتنا النفسية.

وأضافت "أنا فخورة بأن مبادرة الصحة العالمية التي أطلقتها مؤسسة قطر هي من بين المبادرات التي تساعد على تسليط الضوء على الصحة النفسية بهذه الطريقة المبتكرة والعملية".

وتتماشى مبادرة مقاعد الصداقة مع الأهداف والحملات المشتركة لكل منظمة من المنظمات الشريكة، بما في ذلك حملة "تصل" المشتركة بين الفيفا ومنظمة الصحة العالمية، وحملة "هل أنت بخير؟" التابعة لوزارة الصحة العامة بقطر، ومشروع مقاعد الصداقة الرائد الذي تم تطويره في الأصل في زيمبابوي بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري إن مبادرة المقاعد تعد رمزا ملموسا ودائما لأهمية شراكة "الرياضة من أجل الصحة" والأهداف التي تسعى جاهدة لتحقيقها عبر بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة في دولة قطر -البطولة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي- والإرث الذي تعمل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة على تحقيقه.

هل أنت بخير ؟

حملة وطنية تهدف لزيادة الوعي بالصحة النفسية ، وكيفية التعامل مع الحزن .#هل_أنت_بخير @MOPHQatar @HMC_Qatar @PHCCqatar pic.twitter.com/WyxwXficyB — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) May 11, 2022

هل أنت بخير؟

وأضافت الكواري أن الصحة النفسية تعد عنصرا أساسيا في الشراكة، وأن الهدف من توفير مقاعد الصداقة هو إيجاد مكان للمقيمين والزوار في قطر، أثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، للالتقاء وسؤال بعضهم البعض "هل أنت بخير؟" وإظهار دعمهم للصحة النفسية.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أطلقت -بالتعاون مع عدد من المؤسسات- حملة بعنوان "هل أنت بخير؟" بغية رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية.

وترمي الحملة إلى تقوية أواصر التعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في دولة قطر لتشجيع أفراد المجتمع على التحدث بصراحة وانفتاح على المسائل الخاصة بصحتهم النفسية، وذلك باستخدام أسلوب سؤال الشخص المقرب أو الصديق أو الزميل "هل أنت بخير؟" لفتح باب للحديث صراحة عن المشكلات النفسية التي يعاني منها الفرد ويصعب عليه التحدث مع الآخرين عنها.

ومن جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المقاعد وسيلة بسيطة ولكنها قوية لتعزيز الصحة النفسية، من مقاعد الحديقة حيث يتجمع الناس إلى ملاعب كرة القدم، حيث يشاهد الجماهير فرقهم تلعب من أجل إشاعة الفرح والوعد بالنجاح من خلال الرياضة.

وأشار غيبريسوس إلى أن مبادرة مقاعد الصداقة تذكير بأهمية كيف أن الصحة، بجانبيها النفسي والبدني، ثمينة ومهمة عند جميع الناس والشعوب، وكيف يمكن للناس، من خلال الرياضة، التواصل مع بعضهم البعض بروح التضامن والدعم.