يعتمد غالبية سكان العالم على أنظمة الرعاية الصحية الحديثة التي يلعب فيها الطعام دورا صغيرا نسبيا في علاج الأمراض أو الوقاية منها.

يحدث ذلك في عالم تنتشر فيه دراسات علمية تكشف أن اتباع نظام غذائي صحي قد يكون وسيلة فعالة للغاية لدرء المشاكل الصحية والوقاية منها.

الطعام والمرض

من بين كل 5 وفيات حول العالم، يموت شخص واحد على الأقل بسبب اتباع نظام غذائي سيئ، وفقا لدراسة عن العلاقة بين العادات الغذائية والأمراض المزمنة غير المعدية، نشرتها مجلة "ذا لانسيت" (The Lancet) الطبية.

وبحسب "ميديكال نيوز" (Medical news today)، ترتبط الأطعمة "المُعالجة بإفراط" بأمراض القلب والسرطان والوفيات، وأن نسبة كبيرة من الأطعمة الحالية مُعالجة بإفراط.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة المنتجات المصنوعة في الغالب في المختبر أو المستخرجة من الأطعمة الأخرى. ومن الأطعمة فائقة المعالجة: المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والمشروبات الرياضية، ومكعبات الحساء الفورية، والسمن، والخبز والمخبوزات المنتجة والمعبأة بكميات كبيرة المصنوعة من الدهون المهدرجة والسكر والمواد المضافة، والوجبات المعدة مسبقا مثل البيتزا والنقانق وقطع الدجاج المقلي، ومشروبات الطاقة البديلة للوجبات، والحلوى والزبادي المحلى.

كما يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، والعديد من الأمراض أخرى.

ويشير تقرير صادر عن "مركز وينشستر الطبي" (Winchesterhospital) في ولاية ماساشوستس الأميركية، إلى أن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، وهي عوامل تساهم في الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية.

النباتات والعلاج

في واحدة من أقدم النصوص الطبية في العالم، وهي بردية إيبرس وجدت في مقبرة مصرية، وجد الباحثون تعليمات حول النباتات التي يجب استخدامها لعلاج أمراض مختلفة بدءا من الأمراض العقلية إلى لدغات العقارب والتماسيح.

وفي العصر الحديث أيضا، هناك شبه إجماع على قدرة النباتات على محاربة أمراض القلب والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وضعف العظام.

وبحسب تقرير على "مايو كلينيك" (Mayoclinic) فإن أفضل نظام غذائي للوقاية من السرطان هو تناول النباتات بما في ذلك الفاكهة والخضروات، حيث تنتج النباتات العديد من المواد الكيميائية النباتية التي قد تحمي الخلايا من التلف.

كما أن زيادة استهلاك الألياف قد تمنع الإصابة بالسرطان، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10%، ووفقا للتقرير فإنه عندما يأكل الناس نباتات أكثر، فإنهم يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي يقي من الأمراض.

أنواع الطعام

تقول ميشيل مكماكين، أستاذة الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن ما يقرب من نصف الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ناتجة عن نظام غذائي فقير ودون المستوى الأمثل، وإن هناك مقدرة على منع حوالي 80% من الأمراض المزمنة من خلال عادات نمط الحياة البسيطة، وتأتي التغذية على رأس القائمة.

وتشير ميشيل في مقال على موقع "هيليو" (Healio) الطبي المتخصص، إلى أن الأطعمة تنقسم إلى 3 فئات مختلفة هي:

1- الأطعمة الصحية: تشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، وهي أطعمة تحظى بإجماع واسع جدا على أنها تعزز الصحة وتمنع الأمراض.

2- الأطعمة غير الصحية: تشمل اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والسكر المضاف والحبوب المكررة والأطعمة فائقة المعالجة، وهي أطعمة تحظى بإجماع واسع على أنها تسبب أمراضا ويفضل الابتعاد عنها.

3- أطعمة قابلة للنقاش: تشمل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، لا يوجد إجماع عليها، إذ إنها تحوي فوائد وأضرارا، ويفضل تناولها بتوازن كبير.

نمط حياة صحي

الغذاء الجيد هو الأساس في حياة صحية خالية من الأمراض، لكن نمط الحياة أيضا عليه دور كبير، إذ تنصح مؤسسة "كير ماونت ميديكال" (Care Mount Medical) الطبية باتباع نمط حياة صحي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان، وذلك من خلال: