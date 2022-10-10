مع تطور سوق العمل واتساع آفاقه، تتطور متطلبات الوظائف كل يوم. في الوقت نفسه تختلف مقابلات العمل عن الشكل المعتاد، فلم يعد الجلوس مع محاور بشكل فردي والإجابة على سلسلة من الأسئلة هو جواز العبور إلى وظيفة الأحلام.

بجانب المقابلة التقليدية، هناك بعض الأشكال الأخرى من مقابلات العمل التي يحددها صاحب الوظيفة، لا بد من معرفتها والاستعداد الجيد لها، خاصة أنك لن تحصل على فرصة ثانية لصنع الانطباع الأول.

مقابلة الفيديو

أدى وباء كورونا إلى العديد من التغييرات في مجال العمل، وربما ستستمر بعض التغيرات بشكل دائم، من بينها العمل عن بعد والتوظيف الافتراضي، أي إجراء مقابلة عمل عبر الفيديو.

أصبحت مقابلة الفيديو من الإجراءات الرئيسية في التقدم للوظيفة في العديد من الشركات، وينصح موقع "إنديد" (Indeed)، عند إجراء مقابلة افتراضية ناجحة، باتباع عدد من الخطوات، من بينها:

البحث عن مكان هادئ بعيد عن المشوشات.

إبلاغ أي شخص في المنزل بالوقت والمكان الذي ستجري فيه المقابلات حتى يلتزموا الهدوء.

التأكد من أن مصدر الضوء يأتي من خلف الحاسوب، وأن الخلفية محايدة لا تشتت الانتباه.

التأكد من أن سماعات الحاسوب تعمل بشكل جيد.

تسجيل الدخول قبل 15-20 دقيقة للتأكد من أن الصوت والفيديو يعملان بشكل صحيح.

تجنب إجراء المقابلة في مقهى أو الأماكن العامة الأخرى.

في حال استخدام حساب "سكايب" (Skype) أو حساب آخر شخصي، تأكد من أن لديك اسم مستخدم احترافي وتحقق من إعدادات الخصوصية.

ضبط الهاتف على الوضع الصامت قبل بدء المقابلة.

ارتداء ملابس رسمية كما في مقابلة العمل التقليدية مع تجنب الألوان الزاهية واختيار الألوان الهادئة. وفي حال ارتداء نظارة طبية، يجب ضبط الإضاءة في الغرفة لتقليل الوهج من العدسات.

توجيه الكاميرا للأعلى قليلا. وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يرى القائم بإجراء المقابلة النصف العلوي فقط، فإنه من الضروري ارتداء الملابس الرسمية في الجزء السفلي أيضا، فقد تضطر للوقوف لأي سبب من الأسباب.

مقابلة الهاتف

تجري بعض الشركات مقابلة العمل من خلال الهاتف، خاصة إذا كانت في منطقة أو بلد آخر.

لا يختلف التحضير لمقابلة الهاتف عن التحضير للمقابلة العادية من حيث البحث عن الوظيفة والشركة وعمل قائمة من الإجابات على أسئلة المقابلة الهاتفية.

وقبل المكالمة، لا بد من التأكد من جميع التفاصيل بما في ذلك التاريخ والوقت وشخصية المحاور.

تقدم "أبسوري يونيفيرستي" (Asbury University) عددا من النصائح عند إجراء مقابلة عمل عبر الهاتف، منها:

اختيار مساحة هادئة ومريحة وبعيدة عن الضوضاء لإجراء المكالمة.

تجهيز دفتر وقلم لتدوين الملاحظات.

التأكد من وجود شبكة هاتفية جيدة في مكان إجراء المقابلة.

عدم مقاطعة المحاور حتى ينتهي من كلامه، مع تدوين أي ملاحظة في دفتر الملاحظات للاستفسار عنها لاحقا.

تجنب الأكل أو مضغ علكة عند إجراء المقابلة.

الابتسام يعطي صورة إيجابية للمستمع ويغير من نبرة الصوت.

التحدث ببطء ووضوح.

عدم التجول أثناء إجراء المقابلة حتى لا يتشتت التركيز وحتى لا يؤثر على نبرة الصوت.

في نهاية المقابلة، يجب شكر المحاور والسؤال عن الخطوة التالية في عملية التوظيف.



مقابلة الغذاء

ربما تكون مقابلة الغذاء أمرا غير تقليدي بعض الشيء، لكن بعض الشركات الكبرى تفضل إجراء ذلك النوع من المقابلات للتوظيف، حيث يمنح المحاور فرصة للتعرف على شخصية المتقدم للوظيفة ومهاراته الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة إذا كانت الشركة تعتمد على إجراء الكثير من الفعاليات التي يحضرها أشخاص من خارج الشركة.

وتجرى مقابلات الغذاء عادة في مكان عام، مثل مطعم أو مقهى، وتستخدم الشركات مقابلات الغذاء لمعرفة كيف يمكن التصرف في بيئة غير رسمية.

وفقا لـ"ذا ميوس" (The muse)، هناك عدد من التجهيزات التي يجب مراعاتها عند الذهاب إلى مقابلة غذاء للتوظيف، منها: