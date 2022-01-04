إذا اخترت السفر رغم تأخير الرحلة، ينبغي أن تتحدث مع موظفي الشركة لمناقشة خياراتك، ومن المفروض أن تحصل على مقعد في الرحلة التالية إذا كان ذلك ممكنا.

تسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد بإلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم، وهناك بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرفها إذا واجهت موقفا مماثلا.

في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York times) الأميركية، تقول الكاتبتان كونسيبسيون دي ليون وجيلان ينسو إن عددا من الرحلات تأجلت أيضا بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل تتعلق بالصيانة، تزامنا مع فترة تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في عدد الرحلات للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقبل أسبوع تم إلغاء أكثر من 2800 رحلة جوية على مستوى العالم، منها ما لا يقل عن 1172 رحلة جوية أميركية، وفقا لإحصائيات نشرتها شركة "فلايت أوير" (Flight Aware).

وفي ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، إليك هذه النصائح للتعامل بالشكل الأمثل مع الرحلات الجوية الملغاة أو المؤجلة.

عليك التأكد من الحصول على جميع الوثائق اللازمة للسفر، مثل اختبار كوفيد-19 السلبي أو جواز التلقيح (الفرنسية)

الاستعداد جيدا للرحلة

إذا كان ذلك ممكنا، حاول أن تحجز مباشرة من خلال شركة الطيران بدلا من الحجز عبر مكاتب السفر عن طريق الإنترنت، لأن ذلك يقلل احتمال تغيير خط سير الرحلة في حالة الإلغاء أو التأخير.

يقول سكوت كيز -وهو مؤسس موقع "سكوت شيب فلايتس" (Scott’s Cheap Flights) المتخصص في تعقب تذاكر السفر الجوية للعملاء وإرسالها عبر البريد الإلكتروني- "في كلتا الحالتين، حقوقك مضمونة بموجب القانون. لكن التعامل مع شركة طيران أكثر سهولة وفعالية بشكل عام".

كما ينبغي عليك التأكد من الحصول على جميع الوثائق اللازمة للسفر، مثل اختبار كوفيد-19 السلبي أو جواز التلقيح.

ويقول مايكل هولتز الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت فلاير" (Smart Flyer) في نيويورك "كثير من الناس لا يملكون معلومات دقيقة قبل الوصول إلى المطار، لذلك يكون كثير من المسائل غير واضحة بالنسبة لهم".

ويوصي هولتز بتأكيد التسجيل على الرحلة قبل 24 ساعة من موعدها، وإذا أمكن السفر بحقيبة يد فقط لتخطي طوابير تسليم الأمتعة، التي غالبا ما تكون طويلة جدا.

يُنصح أيضا بالتحقق بشكل مستمر من بيانات الرحلة، لتكون على علم بأي تغييرات طارئة، ومن المفيد تنزيل التطبيق الخاص بشركة الطيران حتى تتمكن من تتبع رحلتك لحظة بلحظة.

بعض شركات الطيران تعوض عملاءها إذا كان التأخير ناتجا عن عطل ميكانيكي أو مشكلة متعلقة بطاقم موظفيها (الفرنسية)

ماذا تفعل إذا تأخرت الرحلة؟

بموجب القانون الفدرالي الأميركي، تلتزم شركات الطيران بتعويض العملاء إذا تأخرت الرحلة بشكل كبير وفضّل الراكب إلغاء السفر، ويمكن التحقق من الموقع الإلكتروني لشركة الطيران لمعرفة سياسات عقد النقل التي تتبعها الشركة.

وإذا اخترت السفر رغم تأخير الرحلة، ينبغي أن تتحدث مع موظفي الشركة لمناقشة خياراتك، ومن المفروض أن تحصل على مقعد في الرحلة التالية إذا كان ذلك ممكنا.

ويوضح كيز أنه يمكن الاتصال بشركة الطيران لتحديد الخيار البديل، لكن إذا قمت بالحجز من خلال وكالة سفر عبر الإنترنت، ستحتاج إلى الاتصال بها لحل المشكل، لأن "شركة الطيران لن ترغب بشكل عام في التعامل معك"، كما يوضح كيز.

وبموجب القانون الفدرالي، لا يمكن الحصول على أي تعويض إذا اخترت مواصلة رحلتك، لكن بعض شركات الطيران تعوض عملاءها إذا كان التأخير ناتجا عن عطل ميكانيكي أو مشكلة متعلقة بطاقم موظفيها.

في المقابل، إذا كان التأخير ناتجا عن سوء الأحوال الجوية، ووجدت نفسك عالقا في بلد أجنبي، ستتكفل بنفسك بمصاريف السكن والأكل.

غالبا ما تمنح شركات الطيران قسائم سفر بدلا من التعويض المالي، وعادة ما تكون صالحة للاستخدام لمدة عام (غيتي)

ماذا تفعل إذا تم إلغاء الرحلة؟

إذا تم إلغاء رحلتك من قبل شركة الطيران، فإنك ستحصل على مقعد في رحلة لاحقة، أو تسترد كامل المبلغ الذي دفعته إذا قررت عدم السفر. وإذا كانت الرحلة تتضمن أكثر من محطة توقف، يتم استرداد المبلغ غير المستخدم من الرحلة.

وفي كثير من الأحيان، تقدم شركات الطيران قسائم سفر بدلا من التعويض المالي، وعادة ما تكون صالحة للاستخدام لمدة عام.

ويقول كيز في هذا السياق "لهذا السبب، من المهم جدا معرفة حقوقك بموجب القانون إذا قررت إلغاء الرحلة، والحصول على تعويض نقدي بدلا من القسيمة".

إذا قررت السفر في رحلة لاحقة

إذا قررت السفر في رحلة لاحقة، يجب عليك التحدث إلى موظف البوابة أو مكتب خدمة العملاء، ويوصي كيز بإجراء بحث مسبق لمعرفة الرحلة التي تناسبك، بما في ذلك البحث عن رحلات مع شركات الطيران الشريكة.

وفي السنوات الأخيرة، بات المسافرون يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم بشأن إلغاء الرحلات أو تأخيرها.

ويقول هولتز "بشكل عام، ستكون شركات الطيران أكثر تعاونا فيما يتعلق بالتعويضات إذا تم إلغاء الرحلة".

ويوصي كيز العملاء بأن يتحدثوا بلباقة مع وكلاء شركات الطيران للحصول على التعويض المناسب.