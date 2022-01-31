القاهرة- "عليكم بالإنصات إلى أولادكم قبل فوات الأوان".. بهذه الكلمات نصح مختصون العوائل والأسر المصرية لصون ثمار القلوب، بالتزامن مع نداء من النيابة العامة المصرية حمل المضمون ذاته بعد تكرار حوادث مؤسفة في الفترة الماضية اختطف الموت فيها أطفالا في عمر الزهور انتحارا وغرقا وحرقا واغتصابا وكمدا على إثر أزمات متعددة في المجتمع المصري.

وشدد مختصون -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- على أن ثقافة التخويف لا تبني أجيالا صالحة ولا تمنع الأذى، وبالتالي يحتاج المربون والأسر إلى نشر ثقافة التقدير واحترام الذات والثقة وتحمل المسؤولية والمحاولة في نفس النشء، مع التمسك بالحوار والرحمة والتواصل الإيجابي.

الأبناء يعيشون في زمن صعب يتأثرون فيه بالابتزاز أو التنمر ما دامت الأسر لم تحصنهم بالخبرات اللازمة لمواجهة الحياة (الأوروبية)

مفتاح الحماية

وترى الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة رسمية علي فهمي -في تصريحات للجزيرة نت- أن مفتاح الحماية يكمن في التوقف عن التربية بالإكراه فورا، والعمل على التربية بالحرية النفسية والعقلية، بحيث تعطي للنشء ثقة في ذاته تدفع عنه الأذى، وتجعل بين الأسر وبينه جسرا لما تصفه بـ"التواصل الرحيم" القائم على الاتصال الجيد قبل الانتقاد والتصحيح.

وتحذر الدكتورة رسمية فهمي من انتقال مشاعر الخوف والقلق وحالة الحيرة التي يعيشها الأب أو الأم للأبناء، مؤكدة أنها تتسرب لقلوب أبنائهم ويشعرون بالمشاعر نفسها، بل يشعرون أن قيمتهم وتقديرهم لذاتهم على المحك.

وتؤكد الاستشارية في مجال العلاقات النفسية والأسرية أن أي مجهود يبذله الأب أو الأم في بيتهم لن يرى أثره إلا بعد حين، على عكس أي مجهود يبذلانه مع الخارج والمجتمع والآخرين، وبالتالي فالصبر على ما تصفه بـ "سقي الزرع" أمر جدير بالتعلم والمثابرة حتى يحصد البيت السلام النفسي والأمان في تحركاته.

وتشير الدكتورة إلى مفهوم الخيرية الذي صكه النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- في حديثه "خيركم خيركم لأهله"، موضحة أن هذا المفهوم مهم جدا للأب والأم، للصمود في مواجهة تحديات الحياة، ورعاية الأبناء على الوجه الذي يحقق الخيرية لهم ولمستقبلهم.

وترى أن التربية الآن في هذا العصر أصبحت "جهادا في سبيل الله"؛ لأن المُربي يواجه العالم وحده، في ظل توحد في المجتمع وبعض المؤسسات على تعجيز الأُسر ووأد التربية، على حد تعبيرها.

وتشير إلى أهمية الهدوء في التربية والمحافظة على التأثير الإيجابي والتشجيع والتحفيز وتعليم الأبناء مهارات حل المشاكل وقبول الاختلاف وتصدير طاقات الأمل والأمان والسلام مع التوكل على الله والافتقار إليه؛ لأن أسباب تربية الأبناء ليست كلها في يد الآباء والأمهات، بل إن جزءا منها فقط في أيديهم.

وتؤكد الاستشارية على أهمية تعلم الآباء والأمهات كيفية امتزاج مشاعر الحب والأمان والحماية، مع دفع النش دفعا في بعض الأوقات إلى التجربة والتعلم بعيدا عن دائرة البيت مع تركه للحياة، موضحة أن العالم الافتراضي وفر كثيرا من الدورات في هذا السياق.

مفتاح الحماية يكمن في التوقف عن التربية بالإكراه فورا، والعمل على التربية بالحرية النفسية والعقلية (الأوروبية)

المواجهة الإيجابية

من جهتها، تشير الاستشارية النفسية والاجتماعية أسماء كمال طايع -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إلى أن الأزمة تكمن في كيفية تعلم الأسر مواجهة كافة الضغوط الحياتية المختلفة؛ سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية أو علمية أو نفسية على إثر ماض معين أو نتيجة للضغوط السابقة.

وتحذر أسماء طايع من أن تخطف تلك الضغوط الوالدين في دوامة بعيدا عن الأبناء ومتطلباتهم النفسية -التي تعد أهم بكثير من توفير المأكل والملبس- حتى لا يشعر الأبناء بالغربة داخل بيوتهم، حيث لا حوار ولا نقاش ولا تفاهم ولا اهتمام، مما يجعلهم يخرجون للحياة من دون خبرة أو حصانة تمكنهم من مجابهة الحياة.

وتشير أسماء طايع إلى أن الأبناء يعيشون في زمن عميق التفتح والانفتاح ومليء بالمفاسد؛ مما يجعلهم عرضة للتأثر بالابتزاز أو الإسفاف أو التنمر أو العنف أو الخوف، ما دامت الأسر لم تحصنهم بالخبرات اللازمة ومهارات التعامل في مواجهة الحياة.

وتؤكد على أهمية التركيز على الحاجات النفسية للأبناء والاستماع لهم، وتفهم الأهل للمرحلة العمرية التي يمر بها الأبناء في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو سن الشباب، إذ إن لكل مرحلة تغيرات مختلفة يمر بها الأبناء، سواء جسدية أو نفسية أو جنسية أو اجتماعية.

على الوالدين التركيز على الحاجات النفسية للأبناء والاستماع لهم وتفهم المرحلة العمرية التي يمر بها الأبناء في مرحلة الطفولة أو المراهقة (الأوروبية)

وتحذر الاستشارية النفسية والاجتماعية من استمرار المشاكل الأسرية بين الأب والأم من دون حلول إيجابية؛ لأنها تشكل طاقة استنزاف للأولاد، وتعرضهم للمخاطر، مؤكدة أن السلام الأسري والتجمع داخل الأسرة على الود يشكل حصانة للأبناء، بجانب تعلم الوالدين لأنماط الشخصيات لتيسير التواصل والحوار.

وترى أسماء طايع أن انشغال الأسرة وارتباطهم بالهواتف ووسائل التواصل المختلفة، مع ترك الأبناء منذ صغرهم على وسائل التواصل الاجتماعي من دون مراقبة إيجابية للتخلص منهم ومن متطلباتهم يجعلهم عرضة للاغتراب المبكر وعدم الاندماج مع الأسرة؛ وبالتالي أخذ الخبرات من هذه الوسائل، وهو ما يتطلب تقنين الوقت المتاح للشاشات.

وتطالب طايع الأسر بتوفير وقت لتعليم الأخلاق الإسلامية ومعرفة سير الأنبياء بطريقة ممتعة، مع البعد عن التزمت الديني أو تزمت الطبع والالتزام بالاعتدال والرقي في النصح.

"انصتوا لهم"

سارت النيابة العامة المصرية على النسق نفسه، حينما أصدرت مؤخرا قرارها بإحالة قتلة ضحية الابتزاز الإلكتروني الفتاة بسنت خالد إلى المحاكمة الجنائية، إذ أطلقت نداءات متنوعة في بيانها الرسمي، كان في مقدمتها نداء إلى أولياء الأمور للرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرة واحتواء، من دون أن يتركوهم نهبا لعزلة ووحدة تفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

وأهابت النيابة العامة كذلك بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام المحافظة على الترابط الأسري، وما يصون فتيان وفتيات الأمة، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة للمجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية منتصف يناير/كانون الثاني الجاري أكدت فيها عدم جواز استخدام العنف ضد الأطفال؛ ووجوب معاملتهم بالرفق والحكمة.

وقالت دار الإفتاء -على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- "إن تربية الآباء للأبناء من أعظم الأعمال، وهي واجبة على الآباء ومسؤولية يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، والاستهانة بأمر التربية يعود أثرها بالسوء على الآباء والأبناء والمجتمع بأكمله، والأصل في معاملة الأولاد الرِّفق والحكمة، كما كان هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في التعامل بالرفق ومنع العنف".

ووفق تقارير إعلامية محلية ومتابعات حقوقية، تشهد مصر بين الحين والآخر جرائم خطف وقتل وتحرش واغتصاب وابتزاز جنسي تستهدف الأطفال.

واهتم الرأي العام بمصر مطلع العام الجاري بقضايا خطف فيها الموت أطفالا في عمر الزهور، أبرزها -وفق مراقبين- انتحار الفتاة بسنت خالد بعد ابتزازها إلكترونيا.

وتكرر الابتزاز قبل أيام مع فتاة أخرى تدعى رحيق.

مديرية الأمن في المنوفية أعلنت القبـض على الطالب "م. أ" 15 سنة المتـهم بإبتـزاز "رحيق".

الولد طلع من نفس قريتها وتم التحفظ على تليفونه اللي كان بيستخدمه في التشهـير برحيق.

شكراً للأب، ولوزارة الداخلية على سرعة استجابتهم. وبنتمنى البنـت تتعافى من اللي حصل في أسرع وقت. 🙏#حق_رحيق pic.twitter.com/XMx3gmoKFS — Speak Up (@SpeakUp_00) January 24, 2022

وثمنت مبادرة "اتكلم" الحقوقية -على حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر- سرعة القبض على الجاني.

"رحيق" بسبب اللي بيحصل بتخـاف تطلع من بيتها وطول الوقت قافله على نفسها وبتعيـط حسب كلام والدها في الفيديو. بنتمنى يحصل تحرك سريع من مباحث الإنترنت والمجـرم ده ياخد عقابه عشان "رحيق" تقدر تعيش طفولتها بشكل طبيعي. #حق_رحيق pic.twitter.com/eGT4sYiqwd — Speak Up (@SpeakUp_00) January 24, 2022

كما ثمنت المبادرة موقف والد الضحية رحيق الذي كان مساندا وداعما لها بشكل يصون حقوق الأبناء.