بعد فوز جوي تشيستنات للمرة الـ13 في "مسابقة ناثان" لأكل "الهوت دوغ"، التي تُقام سنويا بمدينة نيويورك، وتحطيمه الرقم القياسي، بتناول 76 قطعة في 10 دقائق، في الرابع من يوليو/تموز الماضي، أصدر باحثون في جامعة ميشيغان، في 19 أغسطس/آب، دراسة تقول إن "تناول قطعة هوت دوغ واحدة يمكن أن يخصم 36 دقيقة من عمر الإنسان، في الوقت الذي قد تزيد فيه المكسرات 26 دقيقة إليه".

ذلك يعني أن تشيستنات قد يخسر 1.3 سنة من عمره، لاستهلاكه 19.200 قطعة هوت دوغ على مدى 16 عاما، وهو ما رفضه الرجل في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post).

وأصرّ أنه "يتمتع بصحة جيدة، لأنه يتناول طعاما صحيا طوال العام، ما عدا وقت المسابقة فقط". وغرّد على موقع تويتر مازحا، فقال "قد أحتاج إلى تناول مزيد من المكسرات لتعويض ما خسرته من عمري".

لكن الباحثين يقولون "إن المشكلة أكبر من استبدال الهوت دوغ بالمكسرات"، فقد قيّمت الدراسة أكثر من 5800 نوع من الأطعمة، ووجدت أن الهوت دوغ هو الأكثر ضررا، وأن استبدال 10% من السعرات الحرارية اليومية المكتسبة من اللحوم الحمراء والمُصنّعة بمزيج من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبقول والمأكولات البحرية قد يُضيف 48 دقيقة من الحياة الصحية إلى أعمارنا.

تناول 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18% (بيكسلز)

من أسوأ الأطعمة

قد تكون اللحوم المُصنّعة والنقانق ولحوم الساندويتشات الباردة لذيذة ومغرية، لكن الأطباء ينصحون بتجنبها، ويعدّونها من أسوأ الأطعمة التي يمكن شراؤها، بعد أن ربطت دراسة أوروبية استمرت 12 عاما على ما يقرب من نصف مليون رجل وامرأة، بين اتباع نظام غذائي ثابت من اللحوم المصنعة والوفاة المبكرة.

فغالبا ما تعالَج اللحوم المصنعة بإضافة الأصباغ والمواد الحافظة، وحمض اللاكتيك ونتريت الصوديوم، لمنحها لونا ورديا ومذاقا مميزا، وفقا لمعهد أميركا الشمالية للحوم (NAMI)، وهي مكونات يشتبه العلماء في أنها قد تشارك في تكوين المركبات المسببة للسرطان في الجسم.

فقد أظهرت دراسة صدرت في عام 2013 أن المواد الحافظة المضافة إلى النقانق، لتمنحها لونا طبيعيا أكثر، ومدة صلاحية أطول، تتحول عند هضمها إلى مادة النترات التي ترتبط بالسرطان الذي أصاب الحيوانات الخاضعة للاختبار.

مواد مُسرطنة

وتزيد التفاعلات بين الدهون المشبعة والملح والنترات والحديد "من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والسرطان، وارتفاع معدل الوفيات"، بناء على دراسة نُشرت في مارس/آذار عام 2015، وعززها تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) صدر بعد 7 أشهر، وأفاد بأن النقانق واللحوم المصنعة ليست صحية تماما، لاحتوائها على مواد مسرطنة.

أيضا، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى علاقة بين اللحوم المصنعة وسرطان المعدة، كما وجدت دراسة حديثة أن هناك زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي يتناولن هذه اللحوم.

فقطعة الهوت دوغ الواحدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة (أكثر من 14 غراما)، وعلى كمية من الصوديوم أكبر بـ4 مرات (توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بتناول أقل من 2.3 مليغرام من الصوديوم يوميا)، وعلى مواد حافظة من النترات أكثر بـ50%، وهذا كله قبل إضافة التوابل مثل الكاتشب والخردل والمقبلات.

تناول اللحوم الحمراء والمُصنّعة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (بيكسلز)

القلب والسمنة

أما في ما يتعلق بخطرها على صحة القلب، فيقول الدكتور رائد برغوت، طبيب القلب في أحد مستشفيات كاليفورنيا، "إن النقانق واللحوم المُصنّعة الباردة (لحوم الساندويتشات) تأتي في مقدمة الأطعمة التي يمكن أن تزيد أمراض القلب والأوعية الدموية، وتتسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وبناء على تحليل للدراسات التي أجريت على أكثر من 1.4 مليون شخص، تمت متابعتهم على مدار 30 عاما، اتضح أن من المرجح أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء والمُصنّعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية في وقت لاحق من الحياة.

أيضا، تحتوي العديد من اللحوم المُصنّعة على شراب الذرة العالي الفركتوز، وهو غالبا ما يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة، حيث تتحول هذه اللحوم اللذيذة إلى أرطال إضافية غير مرغوب فيها، حسب جمعية القلب الأميركية.

كما أن بعض هذه اللحوم متخم بالسعرات الحرارية والدهون، فعلى سبيل المثال يحتوي السلامي على نحو 441 سعرا حراريا، و 41 غراما من الدهون (76% من الدهون المشبعة) في حصة 3.5 أونصات (100 غرام)، فإذا كنت تراقب محيط الخصر لديك فعليك تجنب ساندويتش السلامي.

استبدال 10% من السعرات الحرارية اليومية المكتسبة من اللحوم المُصنّعة قد يُضيف 48 دقيقة الصحية إلى عمرك (بيكسابي)

حتى الكميات القليلة خطرة

حتى الكميات القليلة من اللحوم المُصنّعة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حسب دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة، أشارت إلى أن كل حصة يومية مقدارها 50 غراما من اللحوم المصنعة (نحو شريحة إلى شريحتين من اللحوم الباردة، أو قطعة هوت دوغ واحدة) كانت مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42%، وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19%.

كما وجدت مراجعة بحثية أجريت عام 2011 أن تناول 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%. وتحدث الدكتور نايغل بروكتون، مدير الأبحاث في المعهد الأميركي لأبحاث السرطان، عن "زيادة بنسبة 4% في خطر الإصابة بالسرطان، حتى عند تناول 15 غراما في اليوم"، مضيفا أن المعهد ينصح الناس "بالحد" من اللحوم الحمراء، ولكن يجب عليهم "تجنب" اللحوم المُصنّعة.

كُن أكثر وعيا

أخيرا، هناك كثير من اللحوم المُصنّعة الأخرى الممتلئة بالدهون والسعرات الحرارية، ربما لا يمكنك التخلي عنها تماما، وفي هذه الحالة عليك أن تكون أكثر وعيا بشأن ما تختار أن تأكله، من خلال "اختيار الأنواع التي لا تحتوي على سكر مضاف" عند الشراء، وعدم الاكتفاء بوجود عبارة "خالية من النترات، أو لا توجد نترات مضافة"، والتحقق من المكونات المدونة على العبوة، وتركها إن كانت طويلة وممتلئة بالكلمات غير المفهومة، فهي دليل على أن المنتج معالج بشكل مكثف، كما يقول الدكتور رائد برغوت.