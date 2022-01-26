القاهرة- "صناع الدفا"، و"ستر وغطا"، و"سكن ودفا "، و"شتاء آمن ودافئ".. تعددت الأسماء والهدف واحد لتحركات خيرية مكثفة في الفترة الأخيرة بمصر من أجل إنقاذ المتضررين من الصقيع والبرد، وفق ما تم رصده.

ووصلت موجة الطقس البارد لمعدلات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة بالبلاد، وفق تقديرات غير رسمية.

"صناع الدفا" حملات خيرية بمصر لمواجهة الطقس البارد (الجزيرة)

"صناع الدفا"

وكثفت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" فعاليات مبادرتها الأشهر "صناع الدفا"، ووزعت "بطاطين" (أغطية شتوية) على أكثر مناطق الجمهورية برودة.

ووصلت المبادرة -حسب بيان رسمي- إلى أكثر المناطق المصرية تضررا من الصقيع والبرد، وهي وديان سانت كاترين بجنوب سيناء، في محاولة لمواجهة موجة الطقس شديد البرودة، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 6 تحت الصفر.

ووفق تصريحات صحفية، أكد المدير التنفيذي لصناع الخير هاني عبد الفتاح أن مبادرة "صناع الدفا" دخلت عامها الثالث على التوالي بالتعاون مع أكثر من ألفي جمعية أهلية صغيرة.

وتستهدف المبادرة توزيع 30 ألف "بطانية" على الأسر غير القادرة في النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية في مواجهة الشتاء القارص، خاصة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا.

مبادرة "حياة كريمة" أعلنت توزيع الأغطية الشتوية بقرى مركز نصر النوبة (الجزيرة)

"شتاء آمن"

ورفعت مبادرة "حياة كريمة" شعار "شتاء آمن" لمواجهة برودة الجو في البلاد، ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع فيسبوك الخطوات التي أنجزتها مؤخرا في محافظة أسوان.

وأعلنت المبادرة توزيع الأغطية الشتوية بقرى مركز نصر النوبة عن طريق المنسق الميداني للمؤسسة والفرق الميدانية للمتطوعين في قرى: الأمل، والحكمة، والكرامة، والبراعم، والمنار، وخريت 2، وخريت 1، وأرمنا، وعنيبة، وسينا بعنيبة، ومصمص، وإبرايم، والجزيرة. مؤكدة أن الهدف من توزيع "البطاطين" هو "شتاء آمن لأهالينا في أسوان".

ودشن متطوعون حملة تحت عنوان" شتاء دافئ" في محافظة القليوبية، في إطار مبادرة "حياة كريمة". ووفق تقارير إعلامية تم توزيع 300 لحاف مؤخرا على البسطاء وغير القادرين لمواجهة موجات البرد والصقيع.

ستر ودفء

ودشنت جمعية الأورمان -إحدى الجمعيات الشهيرة في العمل الاجتماعي بمصر- حملة تحت عنوان "ستر ودفا"، لجمع تبرعات مالية لمواجهة برد الشتاء القارص.

وكثفت فعاليات حملاتها على منصاتها الإلكترونية الرسمية، ومنها حسابها على موقع فيسبوك.

وأشارت إلى أنها توزع ما بين 250 و300 ألف "بطانية" سنويا على المحتاجين.

وأوضحت أنه تكلفة حماية أسرة كاملة من البرد في حملة "ستر ودفا" تتكلف 3750 جنيها، سواء بالتقسيط حتى 15 شهرا أو بالدفع المباشر، وذلك لتوزيع "بطانية ولحاف وتركيب سقف وباب وشباك للمنازل المتضررة".

ووزع مكتب مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) مؤخرا عدد 1500 "لحاف وبطانية" على الأسر الأوْلى بالرعاية في 18 قرية.

"ستر وغطا"

وتحت شعار "ستر وغطا " دشنت مؤسسة "عُمار الأرض" مشروعها لبناء الأسقف وتوزيع الأغطية على الأسر الفقيرة تحت رعاية الداعية الشاب مصطفى حسني.

وأوضحت المؤسسة عددا من الطرق للتبرع المالي لمواجهة احتياجات "عشرات الآلاف من الأسر الذين يعيشون في منازل يتكون سقفها من "البوص" وجريد النخل الذي لا يحمي من مطر ولا حشرات ولا برد"، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة.

"سكن ودفا"

وكشفت مؤسسة "مصر الخير" -وهي إحدى جمعيات العمل الخيري البارزة في مصر- عن فعاليات حملة "سكن ودفا" لمواجهة برودة الجو بالبلاد.

ودعت المؤسسة المصريين للتبرع لمواجهة شتاء يكون كل يوم فيه أصعب من قبله حتى تتجاوز آلاف الأسر موجة البرد، وفق بيان لها على صفحتها الرسمية.

ويبلغ سهم التبرع في حملة "سكن ودفا" 200 جنيه لشراء "بطانية أو لحاف" للمتضررين من موجة البرد.

"ضهر وأمان"

وتحت شعار "ضهر وأمان من زمان" كثفت جمعية الهلال الأحمر المصرية حملتها لدعم الأسر المتضررة من الشتاء.

وأعلنت الجمعية -عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك- أرقاما هاتفية وطرق تسلم التبرعات لتوفير أغطية وكسوة شتوية للمحتاجين.