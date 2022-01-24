بيروت – مع بداية كل عام جديد نجد تطورا هائلا في عالم ديكورات المنازل، بخاصة في تصميمات غرف نوم العرسان. وهذه أهم مواصفات غرف نوم العرسان في تصميمها وألوانها وأنواعها، بما يناسب الأذواق المختلفة، حسب مصممة الديكور الداخلي هدى ناصر.

نصائح لاختيار ديكورات غرف نوم العرسان الجدد

يجب الاهتمام بمساحة قطع الأثاث المتناسبة مع مساحة غرفة النوم، أي البعد عن قطع الأثاث ذات الحجم الكبير في الغرف ذات المساحة الصغيرة.

الاهتمام باختيار الإضاءة المناسبة، فالأضواء الخافتة هي الأفضل للتمتع بالنوم في ضوء خفيف مع وضع أنوار بجانبي السرير.

إضافة قطعة جانبية أو اثنتين في غرفة النوم إذا كانت المساحة كبيرة.

الزينة مهمة في ديكورات غرف نوم العرسان الجدد ليشبه المكان غرف الفنادق.

استخدام لوحة زخرفية أو رسوم هندسية تحتوي على أشكال ناعمة لوضعها على الحائط، مع وضع مزهرية في مكان مناسب بألوان داكنة لتعطي شعورا بالانتعاش.

وضع مفروشات من الفرو على قطع الأثاث.

اختيار أرضية غرفة النوم بديكورات عصرية ومناسبة مع مفروشات الصوف، لذلك تكمن أهمية "الباركيه" مع إضافة وسادة كبيرة لتجعلها أجمل.

غرفة النوم هذه تعكس زواجًا كلاسيكيًّا مثاليًّا مع جو عصري مميز (بيكسلز)

ديكورات غرف نوم العرسان

تتسم تصاميم غرف نوم العرسان العالمية بألوان مختلفة بين غرف النوم الفاخرة، باللونين الأحمر والرمادي، والأسود والفضي، والأرجواني والأبيض.

فمثلًا، يوجد سبب في تميز ديكور غرفة النوم السابقة هو أناقتها الرائعة، لأن لوحة الألوان البسيطة هذه تجعل غرفة النوم الرئيسية الهادئة أكثر جمالا، وتحتوي على جدران "رالف لورين بينستريب" (Ralph Lauren Pinstripe) الكلاسيكية، والخلفية المثالية هي تغطية السرير المنجد بكثير من الوسائد الفاخرة، وإضافة بعض الأضواء الناعمة وشمعة الضوء على السرير، ليخلق كل ذلك شعورًا يشبه جو الفندق.

"جبس بورد" غرف نوم العرسان

أصبحت ديكورات الجبس من الأشياء العصرية التي تضيف لمسة جمالية إلى غرفة النوم خصوصا إن كان تصميمها للعرسان الجدد.

وتوجد كثير من التصميمات الرومانسية بخامات وأشكال الجبس بورد، التي تميز غرفة النوم بالهدوء والرقي والفخامة في الوقت ذاته.

الجبس على هيئة قلوب أو أزهار

ويمكن اختيار الديكورات الرومانسية مثل القلوب والورود من الجبس لتوضع وسط السقف، أو التصميمات الهندسية الجميلة كالدوائر والزخارف وغيرها، واختيار الألوان التي يحبها العروسان، أو إدخال لون آخر داخل الديكور، وما يحكم الأمر هو شكل أثاث الغرفة ليظهر التصميم بأفضل مظهر، وفي منتصف السقف يمكن وضع النجف، مع اختيار الأسقف الممتد إلى الحائط بالكامل أو جزء منه لتضفي جمالا على الغرفة.

وفي معظم تصاميم ديكورات جبس غرف النوم الفخمة يتركز الانتباه على جدار سرير النوم، فتُستعمل ألواح الجبس ويكون التحايل بأماكن الفراغات والانحناءات ومواضع الظل والضوء، لجعلها غامضة.

يجب البعد عن الأثاث ذي الحجم الكبير في الغرف ذات المساحة الصغيرة (بيكسلز)

ألوان دهانات غرف نوم العرسان 2022

عادة ما يتم اختيار ألوان دهانات غرف نوم العروسين بما يتناسب مع شخصيتهما وذوقهما من بين الألوان الحديثة الجريئة، أو باتباع النمط التقليدي والكلاسيكي والألوان الداكنة.

موضة دهانات هذا العام تضم مجموعة من الألوان منها: الدرجات الهادئة كالأبيض والرمادي والبيج التي تمنح الغرفة سكونا ورقيًّا وسكينة بجوار الألوان الراقية كالأخضر والأصفر وأيضًا الألوان الطبيعية، وهناك الأحمر الدافئ والخوخي المفعم بالحيوية.

يكون اختيار ألوان حجرات النوم بناء على رغبة العروسين، إلا أن فن الديكور يفرض سيطرته في اختيار الألوان، فقد انتشر نمط الألوان الجريئة لكل غرف نوم العرائس ويمكن أن تكون غريبة لدى بعض الناس ولا تلائم الجميع، إلا أنها ألوان متداولة كثيرا في الأيام الأخيرة لدى مصممي الديكور والمهندسين.

اللون الموف والزهري من أكثر الألوان شعبية في عالم تخطيط الديكور، وكذلك اللون الأزرق بدرجاته المتغايرة، وكلها تحضر بقوة في أغلب تصميمات قاعات النوم وتعطي طابعا رومانسيًّا.

ويختار القلائل الألوان الداكنة لقناعتهم بأنها تعطي تميزًا وأناقة لغرفة نوم العرائس، كاللون الرمادي الداكن والكحلي.

أشكال ورق جدران عصرية لغرف نوم العرسان (بيكسلز)

ألوان دهانات رومانسية لغرف نوم العرسان 2022

من الألوان السائدة في عالم الديكور ودهانات غرف النوم في عام 2022 الألوان الدافئة والداكنة، ولكل منها مميزاته، فكل لون يعبّر عن شيء متنوع وجميل، فالألوان الهادئة الرومانسية هي: الأزرق الفاتح والموف والأحمر الذي يعرب عن العاطفة والحب، والداكنة تشمل الرمادي والأزرق الغامق والكحلي، لتصبح الألوان لها الحصة الأكبر في تخطيطات حجرات نوم العرائس.

وينصح بالابتعاد عن اللونين الأصفر والبرتقالي في تلوين حوائط حجرات نوم العرائس، كونها تناسب حجرات الأطفال والشباب، ولا تصلح على الإطلاق في حجرات العرائس.

ورق جدران غرف نوم عرسان 2022

يعدّ ورق الجدران أحد الحلول في ديكورات الحوائط كبديل لخامات متعددة، مثل ديكورات الحوائط وألوان الدهانات، أو حتى جبس بورد غرف النوم.

ويجب اختيار ورق الجدران من مواد بجودة عالية، لأنها ستستمر أعواما طويلة. وهناك تصميمات ثلاثية الأبعاد فيها رسوم هندسية كالمباني وغيرها، ورومانسية مثل الورود والقلوب والبحر وأمواجه مع أشكال عصرية تناسب غرف نوم العرسان.

ويمكن استخدام رسم واحد على ورق الجدران على حائط واحد، وترك بقية الجدران بلون موحد، كما أن أغلب الرسوم توضع خلف السرير أو على جانبه.

ثريات كريستال تتناسب مع غرف النوم العصرية وتكون فيها قطع الكريستال ذات ألوان جديدة (بيكسلز)

ستائر غرف نوم العرسان 2022

لا تكتمل ديكورات غرف نوم العرسان من دون الستائر التي تزيد الغرفة أناقة وجمالا، ويجب أن تتناسق مع طبيعة الغرفة، ويوجد ستائر غرف نوم للعرسان مخصصة للغرف ذات المظهر الملكي أو الكلاسيكي أو العصري.

وهنالك أنواع عديدة من الستائر، منها المطوية وذات الطبقات والسادة، كما يجب الأخذ بالاعتبار مقاسات الستائر لتكون متناسبة مع قياس مساحة الحائط فكلما كانت المقاسات متناسقة كانت أكثر جاذبية.

ويطغى اللون الذهبي على ستائر غرف النوم الملكية في حين تختلف ألوان غرف النوم العصرية بين الأزرق والأخضر والسومو والأبيض أو أي لون يتناسب مع الغرفة ومع ذوق العروس، فالستائر المطوية تناسب غرف النوم الملكية.

وتختلف ستائر غرفة النوم الرومانسية عن ستائر غرف النوم الملكية أو البسيطة، ولكل منها تصاميم تنعكس عليها وتمنحها طابعًا خاصًّا، فكل عروس تختار ما يتناسب مع تصميم غرفتها، مع الحرص على أن تكون الستائر مناسبة لمساحة الحائط لتزيد المكان جمالًا.

أسقف غرف نوم العرسان 2022

يعدّ الجص الناعم أو البسيط من أفضل الديكورات في غرفة نوم العرسان للشعور بالهدوء والراحة، وفي الوقت نفسه يتميز ببساطته لأنه قريب من السقف.

يمكن الجمع بين الزخرفة البسيطة للجص مع زخرفة الغرفة بالألوان، بالإضافة إلى الإضاءة غير المباشرة في الغرفة، كما يمكنك اختيار الزخرفة الجصية المناسبة للأثاث في الغرفة وزيادة جمال الغرفة، من خلال محتويات الغرفة بما في ذلك الأثاث والمفروشات لإعطاء الغرفة فنا رائعا وحديثا.

ويمكن تصميم ديكور جزء الغرفة في الأسقف مع استكمال ديكورات الجبس على أحد الجدران في الغرفة، كتصميم رسم معين يمتد من السقف إلى الحائط بألوان زاهية وجميلة.

في معظم تصاميم ديكورات جبس غرف النوم الفخمة يتركز الانتباه على جدار سرير النوم (بيكسلز)

أصباغ جدران غرف نوم عرسان 2022

اختيار لون صبغ جدران غرف نوم العرسان من أساسيات الديكور، سواء أكانت غرف نوم عصرية أو كلاسيكية، أو رومانسية.

ومن أجمل الأصباغ لعام 2022 اللون اللؤلؤي مع لمعان جميل يعطي الجدران مظهرا مذهلا يشبه اللؤلؤ.

كما يعدّ اللونان البني والعسلي من الأصباغ الأساسية التي يشيع انتشارها في مختلف الأوقات، وقد حقق تحالف البني والعسلي اتحادا قويا في الديكور.

ثريات غرف نوم عرسان 2022

تحظى الثريات بكثير من الاهتمام من حيث تفاصيل الثريا وشكلها وحجمها وإضاءتها وطرازها.

وتتطلب ثريات غرف نوم العرسان أن تكون متناسقة الحجم، فإذا كان حجم الثريات صغيرا والغرفة كبيرة تصبح إضاءة الغرفة خافتة جدا، وأما إذا كان حجمها كبيرا والغرفة صغيرة جدا فهذا يجعل حجم الغرفة يبدو أصغر من حجمها الطبيعي، ولهذا يجب الاهتمام جيدا بالإضاءة لأنها عنصر أساسي في جعل المساحة المصممة تبدو جيدة، وجعل الغرفة في أبهى صورها المثالية، وفي ما يأتي أهم الأنواع:

النجف الكريستال: غالبا هذا النوع من الثريات يكون كلاسيكيا في مظهره ويناسب الغرف التقليدية أو ذات الطراز الكلاسيكي.

وثريات كريستال الآن أشكالها تتناسب مع غرف النوم العصرية، وفيها قطع كريستال بألوان جديدة، وتتداخل مع المعادن بصورة جذابة وغير تقليدية لتناسب الذوق المعاصر. ويكتفى في غرف النوم بنجف بلمبة أو 3 لمبات، كونها لا تحتاج في الغالب إلى إضاءة شديدة.

تصميم بسيط وأنيق لإحدى غرف النوم (بيكسلز)

غرف نوم مودرن عرسان 2022

وتتميز ديكورات غرف العرائس الحديثة لعام 2022 بالرقي والأناقة في التصميم، حيث يغطى السرير من الأعلى بمجموعة من الأغطية الخفيفة التي تسقط بطريقة جذابة وأنيقة.

كما يظهر التناغم الأنيق بين ألوان البني والرمادي والأسود، ويمكن تصميم ديكور غرفة مميزة تعتمد على السرير الدائري، حيث تتدلى أجزاء من السقف الجبسي فوق السرير، وتكون ستائر الغرفة مزينة بالورود الزاهية الألوان لإضفاء طابع رومانسي على الغرفة.

ويُصمّم السرير للسماح بالحركة التي تساعد على الاسترخاء أثناء النوم، وهنا تكمن أهمية المساحات المفتوحة، والاتساع في الغرف أساسي ومثالي في العصر الحديث.

غرف نوم عرسان كلاسيكية 2022

وتشمل غرف النوم غالبًا المساحات الواسعة والأسرّة الكبيرة. والملاحظ أن غرف النوم الكلاسيكية شبيهة بالتركية تعتمد اعتمادا كبيرا على الإكسسوارات والإضافات المميزة في أثاث السرير ومحيطه.

وهذا النمط الكلاسيكي من الغرف يتضمن الشكل التقليدي للسرير مع وجود إكسسوارات جانبية للإضاءة، وتصاميم فخمة تعتمد على السرير ذي الرأس المنجد بالأقمشة الفخمة والألوان التي تجعل رأسية السرير جذابة وغالبة على أجواء الغرفة بشكل عام.

من أجمل الدهانات لعام 2022 صبغ الجدران بلون لؤلؤي مع اللمعان الجميل (بيكسلز)

غرف نوم عرسان مصرية 2022

تختلف التصاميم والديكورات للأثاث المنزلي المصري اختلافا كبيرا عن غيرها، وعند سماع كلمة "مصري" فغالبًا ستبرز في المخيلة صور الأثاث بألوان الأبيض والذهبي ذات الحجم الكبير.

وترضي التصاميم المصرية أذواق الكثيرين، خاصة العرسان الجدد، ونظام الزخرفة على رأس السرير والخزانة والمرآة واضح ومرغوب في التصاميم المصرية، وقد نجد نسبة عالية من العرسان يرغبون بتأثيث كامل المنزل على الطراز المصري.

كما أن غرف نوم العرسان ذات الطراز المصري تكون بأحجام ضخمة من السرير حتى الخزانة والملحقات الأخرى، وتتميز بالألوان الذهبية والبراقة وهي الغالبة ولكن ليس دائمًا، فهناك أيضًا تصاميم بألوان هادئة ومريحة في غرف النوم المصرية.

أجمل غرف النوم للعرسان في 2022

إحدى أفضل الطرق لتكون غرف نوم العرسان من أجمل الغرف إضافة الرومانسية الفورية الخاصة بهما من خلال تركيبات السقف المزخرفة الرائعة، مثل الثريا الذهبية الملونة، والشمعدان، ليكون التوهج الرومانسي أكبر.

كما يشيع استخدام الألوان في الغرف الرومانسية باللون الأبيض والوردي الداكن والرمادي والخوخي الباستيل، وعلى الرغم من أن لدى كل عروسين حرية استبدال أو إضافة الألوان المفضلة لهما، فلا تزال الأشكال اللامعة أو الداكنة هي الأفضل حيث تجمع بين الأناقة والرومانسية، فهذه الألوان للزينة ولإضفاء الجو الجميل.