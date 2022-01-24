أحد الأسباب الأكثر شيوعا لبرودة القدمين يتمثل في صعوبة وصول كمية كافية من الدم الدافئ إلى قدميك بانتظام، مما يجعلها أكثر برودة من باقي الجسم.

يعاني الكثيرون من برودة القدمين، وبينما تكون بعض الأسباب مؤقتة وغير ضارة، يشير البعض الآخر إلى حالات صحية أكثر خطورة. في بعض الأحيان يكون أبسط سبب لبرودة القدمين هو قلة الدفء، لكنه ربما ليس السبب الوحيد وراء هذه الحالة؛ خاصة إذا استمر الشعور بالبرد مع ارتداء الجوارب الدافئة، وهي علامة على وجود مشكلة صحية قد تتطلب زيارة فورية للطبيب. ونقدم لك في هذا التقرير أبرز ما عرضه موقع "هيلث لاين" (Healthline) من أسباب للشعور ببرودة القدمين.

ضعف الدورة الدموية

أحد الأسباب الأكثر شيوعا لبرودة القدمين يتمثل في صعوبة وصول كمية كافية من الدم الدافئ إلى قدميك بانتظام، مما يجعلهما أكثر برودة من باقي الجسم.

يمكن أن تحدث مشاكل الدورة الدموية نتيجة لأزمة صحية في القلب، وأيضا نتيجة الجلوس لفترات طويلة على كرسي مكتب طوال اليوم في العمل، والتدخين.

فقر الدم

يرتبط فقر الدم بنقص في خلايا الدم الحمراء، وهذا سبب شائع آخر لبرودة القدمين، يمكن علاجه بسهولة نسبية من خلال إجراء تغييرات في النظام الغذائي.

مرض السكري

يشمل التنميل أو وخزا في القدمين، إذا كنت تعاني من أي أعراض لتلف الأعصاب في القدمين، فاستشر طبيبك.

قصور الغدة الدرقية

ترتبط هذه الحالة بخمول الغدة الدرقية التي لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وبدوره يساعد في انخفاض الدورة الدموية وبرودة القدمين.

الضغط العصبي

يتسبب الإجهاد في زيادة ضخ الدم نحو القلب، مما يتسبب في برودة أصابع اليدين والقدمين. لذلك عندما تشعر بالقلق، يفرز الجسم هرمون الأدرينالين، الذي يؤدي إلى ضخ الدم نحو القلب بعيدا عن أجزاء الجسم الأقل أهمية، مثل اليدين والقدمين، لحماية الأعضاء الرئيسية.

ارتفاع الدهون

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية، مثل منع تدفق الدم الكافي إلى القدمين، والتي يمكن أن تسبب الشعور بالبرودة.

مرض رينود

يعني مرض رينود أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد، وهي حالة نادرة تتسبب في ضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو الإجهاد، يمكن أن يتغير لون جلد اليدين والقدمين، ويصبح شاحبا ويتحول إلى اللون الأبيض أو الأزرق.

تساعد تمارين القدم على تقوية الأوعية الدموية (بيكسلز)

ويقدم موقع "توب تن هوم ريميديس" (Top10homeremedies) نصائح منزلية يمكنك أن تعالج بها برودة قدميك من مثل:

الزيت الدافئ

قم بتسخين بعض زيت الزيتون أو جوز الهند أو السمسم لبضع ثوان، ضع كمية من الزيت الدافئ على إحدى قدميك الباردة، استخدم ضغطا لطيفا ولكن ثابتا بأصابعك للتدليك من إصبع القدم إلى الكاحل لمدة 10 دقائق، ثم كرر ذلك مع القدم الأخرى، بعد التدليك ارتد الجوارب القطنية.

العلاج المائي

يساعد نقع القدمين في الماء الدافئ على تحسين الدورة الدموية، في حين أن الماء البارد يساعد على تقليل الأعراض.

املأ حوضين صغيرين، أحدهما بالماء البارد والآخر بالماء الدافئ، وانقع قدميك في ماء بارد لمدة دقيقتين، ثم انتقل إلى حوض الماء الدافئ لمدة دقيقة واحدة، واستمر بالتناوب بين الحوضين لمدة 15 إلى 20 دقيقة، جفف القدمين على الفور، واحرص على ارتداء الجوارب الدافئة، كرر ذلك عدة مرات يوميا.

تمارين القدم

تساعد تمارين القدم على تقوية الأوعية الدموية، على سبيل المثال:

المشي بالتناوب على أصابع قدميك ثم كعبيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

قف بشكل مستقيم على أطراف أصابع قدميك لمدة دقيقة واحدة، ثم انزل ببطء على كعبيك، كرر هذا لمدة 10 دقائق.

أثناء الجلوس، أدر كل قدم في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة عند مفصل الكاحل من 10 إلى 20 مرة.

الزنجبيل

يعزز الزنجبيل الدورة الدموية، ويساعد في مكافحة نزلات البرد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم.

ضع ملعقة كبيرة من شرائح الزنجبيل في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق، يصفى ويضاف القليل من العسل الخام ويشرب مرتين أو 3 مرات في اليوم.

أو اغل قدرا من الماء مع حفنة من شرائح الزنجبيل، اتركه ليبرد، ثم انقع قدميك في هذا المحلول لمدة 15 دقيقة مرتين يوميا.

برودة القدمين مؤشر على مرض خطير (دويتشه فيله)

المشي على العشب

يعد المشي حافي القدمين على العشب في الصباح الباكر من أفضل الطرق لتعزيز الدورة الدموية في قدميك، فالمشي يقوي العضلات والأوتار والأربطة في القدمين والكاحلين والساقين.

أطعمة غنية بالحديد والمغنيسيوم

لمحاربة نقص الحديد والمغنيسيوم، تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر والتفاح والعدس والكبد واللحوم الحمراء والسبانخ واللوز والمشمش المجفف والزيتون والجرجير، أما أطعمة المغنيسيوم فمثل اللفت والبروكلي والأفوكادو والخيار والفاصوليا الخضراء واللوز.