يطلب من الراغب في الالتحاق بالمنحة تقديم شهادات تدريب ومشاركات في الأعمال التطوعية والمؤتمرات، وتوصيات من أساتذة في برامج الماجستير والدكتوراه.

فتحت المنح التركية أبواب التقديم للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم، للدراسة في جامعاتها بتمويل كامل من الحكومة لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه.

ولأن التقديم يكون خلال فترة محدودة كل عام، والتنافس فيه كبير، ولكون التقديم يحتاج لغةً سواء تركية أو إنجليزية، جمعنا لكم المعلومات الأساسية عن مواعيد التقديم، وأهم الشروط والمتطلبات الضرورية له، وكذلك ما تغطيه المنح المتوفرة، ومجالات الدراسة من الموقع الرسمي للمنح التركية.

متى يمكنني التقديم في المنح التركية؟

تستقبل برامج المنحة التركية (Türkiye Bursları) الطلبات منذ 10 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر في استقبالها حتى 20 فبراير/شباط، وذلك لجميع برامج المنحة.

ما مزايا المنحة التركية؟

توفر المنح الدراسية التركية للطلاب الدوليين فرصة الدراسة الأكاديمية في تركيا لبرامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وتغطي الحكومة المصاريف الجامعية كاملةً طوال سنوات الدراسة، كما توفر فرصة لدراسة اللغة التركية لمدة عام قبل بدء برنامج الدراسة.

كما تمنح فرصة استخراج إقامة طالب طوال سنوات الدراسة، بالإضافة إلى تغطية المنحة تذاكر الطيران للقدوم إلى تركيا والعودة إلى البلد الأم مرة ثانية بعد انتهاء الدراسة، مع توفير السكن الجامعي، وخدمات التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية التركية.

وتخصص المنحة رواتب شهرية للطلاب بحسب مجال الدراسة، إذ توفر ألف ليرة تركية لطلاب البكالوريوس، و1400 ليرة لطلاب الماجستير، و1800 ليرة لطلاب الدكتوراه شهريا.

تستمر برامج المنح التركية في استقبال الطلبات حتى 20 فبراير/شباط الجاري (غيتي)

ما معايير التقديم في المنح التركية؟

يشترط تحقيق حد أدنى من التحصيل الأكاديمي، فبالنسبة للمتقدمين لبرامج البكالوريوس يجب ألا يقل معدلهم في الثانوية عن 70%، بينما يشترط أن تكون نسبة التحصيل 75% للخريجين المتقدمين لبرامج الماجستير والدكتوراه، كما تطلب بعض التخصصات معدلا أعلى، إذ يصل أعلى معدل إلى 90% في تخصصات العلوم الصحية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة.

كما أن هناك معايير تتعلق بأعمار المتقدمين، وهي:

لبرامج البكالوريوس: أن يكون العمر أقل من 21 عاما (مواليد عام 2001).

أن يكون العمر أقل من 21 عاما (مواليد عام 2001). لبرامج الماجستير: أن يكون العمر أقل من 30 عاما (مواليد عام 1992).

أن يكون العمر أقل من 30 عاما (مواليد عام 1992). لبرامج الدكتوراه: أن العمر أقل من 35 عاما (مواليد عام 1987).

أن العمر أقل من 35 عاما (مواليد عام 1987). للمنحة البحثية: أن يكون العمر أقل من 45 عاما (مواليد عام 1977).

ويمكن لمواطني جميع دول العالم التقديم للمنحة التركية، ويشترط ألا يكون المتقدم من حاملي الجنسية التركية أو من حملوها، كما لا يحق لطلاب الجامعات التركية الحاليين التقديم لأي من برامج المنحة.

ما متطلبات التقديم في المنح التركية؟

يجب على جميع المتقدمين لبرامج المنح التركية إرفاق الملفات الآتية:

وثيقة هوية سارية أو بطاقة هوية أو جواز سفر.

صورة تم التقاطها خلال العام الماضي (بخلفية بيضاء أو زرقاء).

كشف علامات لآخر مرحلة دراسية (إن وجدت).

دبلوم أو شهادة تخرج مؤقتة ( نسخة أصلية).

نتائج شهادة كفاءة دوليّة أو تركيّة (GRE- GMAT – SAT، إلخ) (إن وجدت).

نتائج اختبار اللغة الدولية مثل (TOEFL) و(DELF) إذا طلبت ذلك الجامعة أو البرنامج المختار.

اقتراح لموضوع بحث، ومثال مكتوب للبحث الذي أجريته (فقط لطلبات الدكتوراه).

ويطلب من الراغب في الالتحاق بالمنحة تقديم شهادات تدريب ومشاركات في أعمال تطوعية أو ندوات أو مؤتمرات، وتوصيات من الأساتذة في برامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى رسالة الدافع أو الحافز وراء التقديم، ونسخة من السيرة الذاتية.

يلاحظ أن بعض التخصصات قد تطلب شهادة لغة، رغم أن العديد من البرامج في الجامعات التركية تدرس باللغة التركية، وذلك لأن بعض الأقسام والجامعات تدرس بالإنجليزية أو لغات أخرى. وبشكلٍ عام، يجب على جميع الحاصلين على المنح الدراسية التركية الذين لا يمتلكون شهادة مستوى (C1) لإتقان اللغة التركية (بمن فيهم المتقدمون في برامج اللغة الإنجليزية)، حضور دورة اللغة التركية لمدة عام واحد والحصول على شهادة المستوى (C1) بحلول نهاية العام الدراسي.

ينظَر في طلبات الحصول على المنح التركية اعتمادا على التميز الأكاديمي للمرشح (بيكساباي)

خطوات التقديم في المنح التركية

إنشاء ملف شخصي على موقع "المنح التركية".

تحميل كل الملفات المطلوبة التي تثبت معلوماتك الشخصية والمهنية، مثل وثائق الهوية ونتائج الاختبارات، وشهادات التدريب والتوصية.

اختيار قائمة الجامعات والبرامج التي تفضل التقديم فيها.

كتابة رسالة الدافع والحافز وراء تقديمك في المنحة، تشرح فيها تفضيلاتك وتوقعاتك وأهدافك.

بعد إنشاء الملف وتعبئة قائمة الجامعات والبرامج، قم بتأكيد إرسال ملفك.

بخصوص الوثائق التي تقوم بتحميلها، من المهم أن تتأكد أنها مصورة بشكلٍ واضح بكل المعلومات بلغتك الأم، ولا تحتاج إلى ترجمتها، إذ يملك فريق المنحة مترجمين متخصصين.

وإذا كنت قد قدمت سابقا في المنحة التركية ولم يحالفك الحظ، يُمكنك إعادة تعديل بياناتك والإضافة عليها والتقديم من جديد طالما أن الشروط تنطبق عليك.

كيف يتم الاختيار في المنح التركية؟

بحسب موقع المنحة التركية، يتم النظر في طلبات الحصول على المنح التركية اعتمادا على التميز الأكاديمي للمرشح، والأنشطة الاجتماعية التي شارك فيها، والدوافع المتعلقة بالمجال الذي اختاره للتقديم.

يمرّ التقييم في 4 مراحل، وهي:

مرحلة التقييم الأولى: وفيها يتم فحص جميع الطلبات على أساس المعايير الأساسية، مثل الحد الأدنى من التحصيل الأكاديمي، والحدود العمرية المحددة لكل مستوى تعليمي، واستيفاء المستندات المطلوبة.

مرحلة تقييم الخبراء: يتم النظر في الطلبات المقدمة من المرشحين المؤهلين من قبل لجنة الخبراء، الذين يدققون في المعايير المختلفة مثل الحالة الأكاديمية، والمؤهلات السابقة، والاهتمامات الأكاديمية، والأهداف المهنية، ومحتوى خطاب النوايا، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية للمتقدمين، لاختيار القائمة النهائية من المرشحين المؤهلين للمقابلة.

إجراء المقابلة: يتم إجراء مقابلات مع المرشحين الذين تم اختيارهم من أكثر من 100 دولة في القائمة النهائية من قبل لجان المقابلات من الأكاديميين والخبراء لمدة بين 15 إلى 30 دقيقة. وفي المقابلات، غالبا ما يتم التحقق من الشهادات والمستندات المقدمة، لذلك فإن من المهم تحضيرها، كما يتم سؤال المتقدمين عن أهدافهم، وتحصيلهم الأكاديمي، وأهدافهم المهنية.

مرحلة التقييم النهائي والاختيار: يتم تقييم نتائج المقابلات مع المتقدمين لاختيار المقبولين منهم في المنح التركية.