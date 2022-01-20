الشخص المسؤول ماليا يتجنب الديون. وفي حال اضطر إليها فهو يفهم الفرق بين الدين الجيد والديون المعدومة.

الشخص المسؤول ماليا هو الذي يعتني بأمواله الشخصية بفعالية وكفاءة. يتعلم من أخطاء الآخرين ويتخذ الخطوات اللازمة لتحسين وضعه المالي. ولكن كيف تعرف إذا كنت مسؤولا ماليا أم لا؟

وفقا لموقع Investopedia، فإنه لكي تكون مسؤولا ماليا، عليك أن تعيش في حدود إمكانياتك. ولكي تعيش في حدود إمكانياتك، يجب أن تنفق أقل مما تكسب.

من جانبها تقول نيكول ميد، أستاذ مساعد للتسويق بجامعة يورك، في تورنتو، في مقال لها على موقع سيكولوجي توداي Psychologytoday، إن قرار البعض توفير المزيد من الأموال أحد أهم قرارات العام الجديد. ورغم أن معظم الناس يريدون الادخار، فإنهم يجدون أنفسهم ينفقون بدلا من ذلك. وهناك طريقة لمعرفة مستوى أدائك المالي بشكل عام، فقط من خلال الإجابة عن الأسئلة الخمسة التالية باستخدام هذا المقياس:

مرة واحدة كل 12 شهرا، مرة واحدة كل 9 شهور، مرة واحدة كل 6 أشهر، مرة واحدة كل 3 شهور، مرة واحدة في الشهر.

السؤال الأول: كم مرة تختار تناول الطعام في مطعم أغلى ثمنا بدلا من مطعم أرخص؟

السؤال الثاني: كم مرة تشتري شيئا ما بالسعر الكامل بدلا من انتظار طرحه فترة التخفيضات؟

السؤال الثالث: كم مرة تقرر شراء شيء تريده بدلا من التخلي عنه؟

السؤال الرابع: كم مرة تشتري علامة تجارية أكثر تكلفة، بدلا من علامة تجارية أرخص؟

السؤال الخامس: كم مرة تخرج لتناول الطعام بدلا من الطهي في المنزل؟

إذا كنت مثل معظم الناس، فقد تتركز إجابتك على "مرة في الشهر أو أكثر" وهذا طبيعي، ولكن بعض الناس لا يعرفون الإجابة لأنهم منغمسون بشدة في الإنفاق.

حتى لو كنت مدينا يجب أن تكون المدفوعات الخاصة بسداد الديون أقل من 50% من دخلك (بيكسلز)

كما يقدم موقع ميديوم Medium بعض خصائص الشخص المثالي المسؤول ماليا فيما يلي:

يتجنبون الديون

المسؤول ماليا يتجنب الديون. وفي حال اضطر إليها فهو يفهم الفرق بين الدَين الجيد والديون المعدومة.

فالجيدة مثل دين الرهن العقاري لشراء منزل أو من أجل استكمال التعليم الجامعي. لكن الدين السيئ أو المعدوم فهو النوع من الديون التي نستخدمها لشراء أشياء استهلاكية، وهذا يصنع وضعا ماليا غير صحي.

حتى لو كنت مدينا، يجب أن تكون المدفوعات الخاصة بسداد الديون أقل من 50% من دخلك. فلنفترض أنك تكسب 2000 دولار، فيجب أن تكون المدفوعات لتغطية الديون أقل من 1000 دولار.

بشكل عام يفضل الخروج من الديون بسرعة، وعدم وجود ديون على الإطلاق. هذا ما يجعلك شخصا مسؤولا ماليا.

لديهم ميزانية

المسؤول ماليا لديه ميزانية، ولديه بالفعل خطط جاهزة لكل مناسبة غير متوقعة.

إنهم يخصصون المبلغ المطلوب من رواتبهم لمناسبات وأهداف مختلفة، ولا يخلطونها مع بعضهم البعض أبدا، فهم يتبعون خطة وميزانية محددة ويلتزمون بها.

يدخرون ما لا يقل عن 20%

بصرف النظر عن الراتب، من المهم معرفة كيف وأين تستثمر أموالك لتنمية ثروتك. المسؤول ماليا على دراية بالطرق المختلفة لتنمية ثروته وكسب المال لصالحه. وهو يخصص ما لا يقل عن 20% من راتبه الشهري للاستثمارات والمدخرات الأخرى، بعد الانتهاء من المدفوعات الخاصة به بالطبع.

المسؤولون ماديا يعرفون كيفية استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم من خلال تجنب الشراء المندفع (بيكسلز)

يستخدمون بطاقة الائتمان بحكمة

بطاقات الائتمان سهلة الاستخدام لأنها تلغي الحاجة إلى حمل النقود. ولكن لمجرد أنك تحصل على أموال مجانية بشكل مؤقت، فهذا لا يعني أنه يمكنك استخدام كل ذلك لشراء أشياء غير ضرورية.

المسؤولون ماديا يعرفون كيفية استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم من خلال تجنب الشراء المندفع. فهم يعرفون جيدا الفرق بين احتياجاتهم ورغباتهم. إضافة إلى أنهم يدفعون فاتورة بطاقة الائتمان الخاصة بهم بالكامل وفي الوقت المحدد، حتى يتجنبون المدفوعات المتأخرة التي قد تسبب غرامات وفوائد.

يتبعون مبدأ "الأقل هو الأكثر"

الأشخاص المسؤولون ماليا ليسوا ماديين، ولكنهم يشترون أشياء أقل تستلزم مساحة أقل وتتطلب تكلفة أقل. كما أنهم يبقون منظمين.

يراقبون نفقاتهم

يتتبع الشخص المسؤول ماليا نفقاته الشهرية وهو على دراية كبيرة بمكان كل قرش وأين يذهب، كما أنهم على دراية بأنماط إنفاقهم ويجدون دائما طرقا لتقليل نفقاتهم غير الضرورية.

قد يكون من غير السار نفسيا بالنسبة لك تخصيص ميزانية وتتبع أموالك، لكن الألم قصير المدى يمكن أن يؤدي إلى رفاهية على المدى الطويل من خلال مساعدتك على الادخار وتجنب القرارات المالية المكلفة.

صندوق الطوارئ

المسؤولية المالية تعني الاستعداد لما هو غير متوقع. يتفق معظم الخبراء على أنك بحاجة إلى أن تكون قادرا على إعالة نفسك ماليا لمدة 6 أشهر على الأقل بدون دخل. إذا كنت متزوجا يجب أن تكون قادرا على دفع الفواتير الضرورية مثل الرهن العقاري والطعام والمرافق، من دخل واحد، دون الاعتماد على دخل الطرف الآخر في الزواج.

المسؤولية المالية تعني الاستعداد لما هو غير متوقع (بيكسلز)

هل عليك أن تكون بخيلا؟

هل يعني كونك مسؤولا ماليا أنه عليك أن تبخل وتدخر؟ ربما، ولكن فقط إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر للابتعاد عن الديون.

في النهاية، المسؤولية المالية تعني العيش في حدود إمكانياتك، لذا ألق نظرة فاحصة على وضعك المالي، وقم بتقييم عادات الكسب والإنفاق لديك، وقم بإجراء التعديلات اللازمة لتضع نفسك على أساس مالي مسؤول.