كوفيد جين: لأتجنب السخرية المجانية أستخدم الأحرف الأولى من اسمي، أو اسم حيواني الأليف كوكو في المقاهي والمطاعم حتى لا ألفت الأنظار.

أنشأ الأشخاص الذين يحملون اسم كوفيد شبكة واسعة للتواصل فيما بينهم وتسليط الضوء على الإساءات التي يتعرضون لها جراء مطابقة أسمائهم للوباء الذي ضرب مختلف أنحاء العالم منذ مطلع 2020.

في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (washingtonpost) الأميركية، تقول الكاتبة جينيفر حسن إن انتشار وباء كوفيد-19 غيّر حياة كثير من الأشخاص الذين يحملون اسم كوفيد، وجعلهم عرضة للاستهزاء والنكات المسيئة.

اسم كوفيد في اللغة السنسكريتية يعني "العالم أو الشخص المتعلم" لكنه أخذ معنى جديدا تماما منذ انتشار كوفيد-19 (شترستوك)

ماذا يعني اسم كوفيد؟

ويعني اسم كوفيد في اللغة السنسكريتية "العالم أو الشخص المتعلم"، وتمت الإشارة إليه في الأدبيات، بما في ذلك الصلاة الهندوسية الخاصة بالإله "هانومان"، لكن الاسم أخذ معنى جديدا تماما منذ انتشار جائحة كوفيد-19.

"اسمي كوفيد ولست فيروسا"

"اسمي كوفيد ولست فيروسا"، هكذا غرد كوفيد كابور من مدينة بنغالور في الهند، في فبراير/شباط 2020، مباشرة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الاسم الرسمي للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقد كتب كابور مازحا في تغريدة على تويتر أنه يمثل "حالة كوفيد إيجابية منذ 1990″، أي منذ ولادته، مضيفا أنه لم يكن بوسعه إلا أن يضحك عندما كان موظفو المطار يراجعون جواز سفره بعناية في رحلته إلى سريلانكا، وهي أول بلد يسافر إليه خلال الجائحة.

وفي عيد ميلاده، طلب أصدقاؤه من أحد المخابز إعداد كعكة تحمل اسمه، لكن المخبز أرسل كعكة كُتب عليها "عيد ميلاد سعيد #كوفيد-30". وقد اعتذر المحل لاحقا وقدم له كعكة مجانية.

يقول كوفيد كابور إن حياته تغيرت بقرار منظمة الصحة العالمية تسمية المرض الفيروسي كوفيد-19 (مواقع التواصل)

أصل التسمية

عندما أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن اسم الوباء في فبراير/شباط 2020، أكد أن الخبراء كان لديهم العديد من الاعتبارات والأمور التي يجب مراعاتها.

وأوضح قائلا "كان علينا أن نجد اسما لا يشير إلى موقع جغرافي أو حيوان أو فرد أو فئة من الناس، وكان ينبغي أيضا أن يكون سهلا في النطق ومرتبطا بالفيروس".

لكن الكاتبة ترى أن منظمة الصحة العالمية لم تراع الأشخاص الذين يحملون اسم كوفيد.

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن عن اسم الوباء في فبراير/شباط 2020 (رويترز)

نكات مسيئة ومواقف محرجة

وتقول كوفيد جين (28 عاما) من مدينة إندور الهندية "كان الأمر مضحكا في العام الأول"، حيث سارع أحد أصدقائها لإخبارها مطلع 2020 بأنها تتشارك الاسم ذاته مع الوباء الجديد الذي يتحدث عنه الجميع.

وتضيف جين التي تزوجت في ديسمبر/كانون الأول 2020 "كان أصدقائي يقولون كوفيد ستتزوج في زمن كوفيد. وكنا نضحك".

لكن الأمر تغير لاحقا، وأصبحت جين تحبذ عدم استخدام اسمها في الأماكن العامة، وتستخدم في المقابل اسم زوجها أو أسماء أخرى، وتقول إنها تريد "فقط تجنب السخرية المجانية.. أستخدم الأحرف الأولى من اسمي، أو اسم حيواني الأليف كوكو في المقاهي والمطاعم حتى لا ألفت الأنظار".

ولا تشعر جين بالراحة في هذا الوضع لأنها تحب اسمها الذي اختاره له والدها ويحمل معنى عميقا على حد قولها. وذات مرة، أرسلت جين تهنئة لأحد الأصدقاء بالعام الجديد، وجاء الرد محرجا للغاية "نفضل ألا نتلقى منك التهنئة بالعام الجديد يا كوفيد-19".

أرسلت جين تهنئة لصديق بالعام الجديد، وجاء الرد محرجا للغاية "نفضل ألا نتلقى منك التهنئة بالعام الجديد يا كوفيد-19" (تعبيرية – شترستوك)

ويقول كوفيد سوناوان (34 عاما) من ناجبور بولاية ماهاراشترا الهندية إنه يتفهم الجانب الطريف في الموضوع، لكنه يغضب عندما تأتي النكات من أشخاص خارج دائرة أصدقائه.

ووفق الكاتبة، لم يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يحملون اسم كوفيد، بل امتد التأثير إلى بعض الشركات، ومنها شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز" (Delta Airlines) التي تأثرت بانتشار متحور دلتا في الصيف الماضي.