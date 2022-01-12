قد يتعرض السائح أثناء زيارته دولة لا يعرفها لمواقف محرجة تفسد عليه رحلته جراء جهله بطبيعة البلد وعاداته وتقاليده التي يرفضها ذلك المجتمع.

في تقرير نشرته مجلة "ماري كلير" (marieclaire) في نسختها الروسية، تستعرض الكاتبة ساشا بارينوفا بعض النصائح والأمور التي تجب معرفتها قبل زيارة عدد من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

نيوزيلندا

في العديد من الدول يعدّ استخدام بوق السيارة خلال الاختناقات المرورية أمرا عاديا، لكنه في نيوزيلندا يعدّ سلوكا غير لائق، سواء استخدمته لتنبيه المارّة أو للتعامل مع سيارة أخرى.

الهند

إلى جانب ضرورة احترام الأبقار على الطريق، باعتبار البقرة حيوانا مقدسا في الهند، هناك بعض القواعد الأخرى التي يجب الالتزام بها، منها عدم ملامسة الشريك أو احتضانه في مكان عام.

في الهند يجب احترام الأبقار على الطريق باعتبار البقرة حيوانا مقدسا هناك (غيتي)

اليابان

تماما مثل الهند، لا يفضّل اليابانيون التلامس في الأماكن العامة. إذا كنت تريد إظهار الامتنان أو التقدير لمواطن ياباني، لا تحاول مصافحته، لأن ذلك يعدّ من منظوره قلة احترام. وخلافا لما هو سائد في معظم الدول، فإن ترك إكرامية للنادل في المقهى أو المطعم يُعدّ سلوكا غير مهذب.

فرنسا

في فرنسا لا مانع من التلامس والمصافحة والحديث مع الآخرين واستخدام بوق السيارة، لكن من الأمور غير المقبولة طرح أسئلة عن الراتب والوضع الصحي.

في فرنسا من غير المقبول طرح أسئلة عن الراتب والوضع الصحي (غيتي)

إيطاليا

إذا كانت في إيطاليا، لا تطلب أبدا كوبا من "الكابتشينو" في المطعم، فمن غير اللائق أن تتناول هذا المشروب وأنت جالس. إذا أردت ذلك، اطلبه في أحد المقاهي وتناوله وأنت واقف.

أما إذا كنت جالسا في مطعم، يفضل أن تطلب "أمريكانو" أو "إسبريسو" أو أي مشروب آخر.

تركيا

في تركيا من الأفضل عدم استخدام كلمة "أوكي" لأن المواطن التركي قد يرى فيها نوعا من الإساءة.

المكسيك

تقول الكاتبة إن الشعب المكسيكي يُعرف بأنه حادّ الطباع وسريع الغضب، لذلك فإنك قد تواجه مشكلة كبيرة بسبب نظرة أو إيماءة ذات طابع عاطفي، أو الحديث بنبرة حادة.

ولتجنب المواقف المحرجة، ينصح السياح المتمرسون بالاكتفاء بابتسامة خفيفة وودية عند التعامل مع المكسيكيين.

لتجنب المواقف المحرجة ينصح السياح المتمرسون بالاكتفاء بابتسامة خفيفة وودية عند التعامل مع المكسيكيين (غيتي)

أيرلندا

حين تزور أيرلندا، احرص تماما على تجنب الضحك عندما تسمع الطريقة الغريبة التي ينطق بها الأيرلنديون الكلمات الأجنبية، لأن ذلك قد يضعك في مواقف صعبة.

النرويج

كما هو الحال في جميع أنحاء أوروبا، تحظى حرية المعتقد بأهمية بالغة في النرويج، لذلك ينبغي الابتعاد عن طرح أسئلة تتعلق بالدين.

بريطانيا

تماما مثل الفرنسيين والألمان، لا يحب البريطانيون الأسئلة عن الراتب والدخل المادي. لنفرض مثلا أنك قابلت الممثل الشهير دانيال كريغ، لا تفكر أبدا أن تسأله عن دخله من الدور الذي قام به في آخر جزء من سلسلة جيمس بوند.

البريطانيون لا يحبون الأسئلة عن الراتب والدخل المادي (بيكسابي)

ألمانيا

من الأشياء الغريبة في ألمانيا أنه من غير اللائق أن تهنئ شخصا بعيد ميلاده في اليوم ذاته لذكرى ميلاده. إذا كنت ترغب في مجاملة مواطن ألماني، يفضل أن تقدم له هدية قبل يوم من عيد ميلاده.

كينيا

في كينيا ينبغي توخي الحذر لأن هناك بعض المسلحين الذين قد يطلقون النار في وضح النهار. وعند التحدث مع الكينيين وسكان شرق أفريقيا بشكل عام، ينبغي تجنب استخدام الاسم العائلي، والاكتفاء بالاسم الشخصي فقط.

عند التحدث مع الكينيين ينبغي تجنب استخدام الاسم العائلي والاكتفاء بالاسم الشخصي فقط (رويترز)

تشيلي

تُعرف تشيلي بالعديد من الأكلات والأطباق اللذيذة، لكن احذر تماما من لمس الطعام باليد لأن التشيليين يعدّون ذلك سلوكا غير مهذب.

الولايات المتحدة

عندما تذهب إلى مقهى أو مطعم في الولايات المتحدة، من الأفضل أن تترك إكرامية للنادل، لأنه لا يتقاضى راتبا ثابتا، وقد يقدم خدمة سيئة إذا لم يحصل على ما يكفي من المال من الزبائن.

الصين

رغم أن الصين تنتج كمّا هائلا من السلع المقلدة عن العلامات التجارية العالمية، فإن تقديم منتج مقلد لمواطن صيني يعدّ قلة احترام.