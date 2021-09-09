بحسب مسح علمي، النساء الأكبر سنا لديهن الثقة بالنفس واللباقة في الحديث ولا يركزن اهتمامهن فقط حول إنشاء أسرة، وهن أكثر خبرة ويتمتعن بالاستقرار العاطفي ويمكنهن تقديم وجهات نظر صادقة ومتميزة.

نشر موقع "أوارنس أكت" (awarenessact) الأميركي تقريرا تحدث فيه عن مدى رغبة الشبان في الارتباط بنساء أكبر منهم سنا. وأشار الموقع في مقالة كتبها هارلي مانسون إلى أن التفاهم بين هذه الفئة العمرية والنساء كبير، وهو ما دلت عليه نسب الطلاق المحدودة مقارنة بالذين تزوجوا نساء من سنهم.

ويقدم عالم النفس سام أوين تفسيرا لهذا الاتجاه بالقول إن هناك سببا ذا صلة وثيقة بمدى التغير الذي يشهده المجتمع، فيقول "إنه على الأرجح يمثل دلالة على التغير في أدوار النوع في المجتمع الحديث الذي يتجه نحو مزيد من المساواة بين الجنسين".

الرجال الأصغر سنا في عالم اليوم يعتقدون أن النساء الأكبر سنا ماهرات في التعاطي الجاد بخصوص الكثير من أمور الحياة (غيتي)

الخيار الأكثر أمانا

ويضيف أوين أن الرجال الأصغر سنا في عالم اليوم يعتقدون أن النساء الأكبر سنا ماهرات في التعاطي الجاد بخصوص الكثير من أمور الحياة والمسؤوليات، مثل المستقبل المهني والأطفال والتدبير المنزلي واللياقة والأمور المالية والتنشئة مما يجعلهن مثارا للاهتمام والإعجاب وبالتالي يصبح الخيار الأكثر أمانا.

ولما لوجهة نظر أوين من وجاهة، فإن موقع "توداي دوت كوم" قام بعمل مسح صمم لتوجيه سؤال للرجال الأصغر سنا لماذا يفضلون النساء الأكبر سنا، وقد جاءت إجاباتهم مثيرة للاهتمام، فمعظم الإجابات أفادت بأن النساء الأكبر سنا لديهن الثقة بالنفس واللباقة في الحديث ولا يركزن اهتمامهن فقط حول إنشاء أسرة، وهن أكثر خبرة ويتمتعن بالاستقرار العاطفي ويمكنهن تقديم وجهات نظر صادقة ومتميزة.

النساء الأصغر سنا ليس لديهن القدرة على التعامل بالطريقة نفسها التي تتعامل بها النساء الأكبر سنا (غيتي)

صعوبة الارتباط بامرأة أصغر سنا

أفاد أحد المشاركين في المسح بأنه خاض تجربة مع امرأة صغيرة في السن "فترة خطوبة كاختبار" قال عنها ببساطة إنها لم تكن له، وقد عدّد الرجل تجارب عديدة له مع إحداهن محاولا إيجاد حوارات ذات معنى وسط موسيقى صاخبة.

كما شكا الرجل من صعوبة الارتباط بامرأة أصغر سنا، موضحا أنه حينما يرتبط بامرأة أصغر سنا كان يتعين عليه التعامل مع الكثير من الأمور المتعلقة بعدم النضج والألعاب الذهنية، وعند سؤاله عن رأيه في الفارق العمري الأمثل أجاب بأن 5 سنوات كفارق عمري غير كافية وقال إنه يفضل أن تكون المرأة أكبر منه بحوالي 10 سنوات.

وأضاف "النساء الأصغر سنا ليست لديهن القدرة على التعامل بالطريقة نفسها التي تتعامل بها النساء الأكبر سنا".

الدراسة نفسها خلصت إلى أن النساء أيضا يفضلن أن يكن الأصغر سنا في علاقاتهن العاطفية (غيتي)

ولكن.. ماذا عن النساء؟

الأكثر تشويقا أن الدراسة ذاتها خلصت إلى أن النساء لا يتشاركن الاهتمام نفسه مع المعجبين بهن من الرجال، حيث يفضلن أن يكن الأصغر سنا في علاقاتهن العاطفية، فالنساء فوق الـ 50 سنة يأملن في إيجاد رجل يكبرهن بـ 6 سنوات على الأقل.

وكذلك الحال بالنسبة للنساء الأصغر سنا فهن أيضا يفضلن الرجال الأكبر سنا حتى ولو كانوا أكبر منهن بـ10 سنوات، وعندما يخترن رجالا أصغر منهن فهن غالبا لا يخترن رجلا يصغرهن بأكثر من 3 سنوات.