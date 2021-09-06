لا أحد يريد استغلاله أو خداعه من قبل شخص نرجسي، ومع تزايد انتشار النرجسيين مع مرور السنوات، أصبح لا يمكن المفر من هذا الأمر.

وفي تقريرها -الذي نشره موقع "أوارناس أكت" (AwarenessAct)- قالت الكاتبة أرلي مانسون إن النرجسيين أشخاص مهووسون بأنفسهم ويفعلون كل شيء خدمة لمصالحهم الشخصية؛ لهذا السبب يمكن أن تكون هذه التصرفات خطيرة للغاية وسامة لأقرب الناس إليهم. وفي ما يلي 14 طريقة لاكتشاف الشخص النرجسي:

ساحرون

يكون غالبًا النرجسيون ساحرين للغاية، على الأقل في بداية علاقتك معهم، كما أنهم مهووسون بالطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم، وفي حال التقيت شخصا بدا أنه مزيف للغاية فمن المرجح أن يكون نرجسيًّا.

يحبّون تولّي المسؤولية

يحب النرجسيون امتلاك القوة والشعور بأنهم مسيطرون، وسيجدون طريقة لتحمل المسؤولية وإظهار أن لهم اليد العليا بأي ثمن؛ لهذا السبب يعتلون غالبًا مناصب في السلطة.

يستمتعون بالحديث عن أنفسهم

بغض النظر عن المحادثة، سيجد النرجسي طريقة لتحويل المحادثة وجعلها تتمحور حوله، ومن المحتمل أن يستحوذ على المحادثة ولن يستمع إلى ما يقوله الآخرون.

لا يشعرون بالتعاطف

ليس لدى النرجسيين القدرة على التعاطف كما يفعل الآخرون. علاوة على ذلك، يعدّ هؤلاء الأشخاص غير قادرين على رؤية الأشياء من وجهة نظرك، وفي كثير من الأحيان لا يهتمّ النرجسيون بما تشعر به.

يشعرون بأنهم يستحقون ما يريدون

يعتقد النرجسيون أنه يحق لهم الحصول على ما يريدون، إذ سينزعجون منك إذا حاولوا الحصول على شيء ما ولم تمنحه لهم، ومن الممكن أن يحاولوا شن حملة تشويه ضدك ويتصرفون كما لو كنت ظلمتهم بطريقة ما.

لا يهتم النرجسيون بما تشعر به (مواقع التواصل)

لا يحبون النقد

في حين يعدّ النرجسيون أول من ينتقد الآخرين، فإنهم لا يستطيعون تقبل ذلك عندما يكون النقد موجها لهم، وإذا أشرت إلى عيوبهم أو انتقدتهم -حتى بشكل بناء- فمن المحتمل أن يغضبوا ويُهينوك.

يُلقون اللوم على الآخرين

حتى عندما يكون النرجسيون مخطئين فلن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، وسيقدمون كل الأعذار، حتى أنهم سيُلقون اللوم على ضحاياهم بسبب أفعالهم. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا ينبغي عليك توقّع الحصول على اعتذار من شخص نرجسي.

يسعون وراء المادة

يسعى دائما النرجسيون للحصول على المادة نظرا لأنهم يحبون المظاهر، ويعتقدون أن الحصول على المال سيمنحهم القوة، وكلما زادت الأموال التي يمتلكونها زاد اعتقادهم بامتلاكهم نفوذا أكبر، وبالنسبة لهم فإن الأموال تأتي غالبًا قبل الأشخاص والعواطف.

المفاخرة بمن يعرفون

إذا كانوا بحاجة إلى شيء ما فمن المحتمل أن يذكروا أسماء الأشخاص المهمين من أجل الحصول على ما يريدونه، ومن الممكن أن يفعلوا ذلك للتلاعب بالناس ليصدقوا أشياء معينة عنهم.

يلعبون دور الضحية

يلعب النرجسي دور الضحية تجاه كل من لا يمنحه ما يريد، وفي حين أنه من الطبيعي الشعور بأنك ضحية في بعض الأحيان، فإنه لا يعدّ من المنطقي الوقوع ضحية جميع الأشخاص في الآن ذاته.

يلعب النرجسي دور الضحية تجاه كل من لا يمنحه ما يريد (بيكسلز)

يشوهون الواقع

يحاول النرجسيون باستمرار التلاعب بالأشخاص من حولهم، ومن الممكن أن يعمدوا إلى تصحيح كلامك وروايتك للأحداث ويشوهون الواقع.

يملكون ماضيا سيئا

لا يكوّن النرجسيون صداقات طويلة المدى، ويتخلّصون غالبا من أصدقائهم بمجرد انتهاء المصالح التي تجمعهم.

يهيمنون على المحادثات

يتوق النرجسيون إلى الحصول على الاهتمام والإعجاب، وفي حال لم تكن المحادثة عنهم فسيحاولون توجيهها نحوهم. عموما، يسيطر النرجسيون على جميع المحادثات والتفاعلات الاجتماعية، الأمر الذي من الممكن أن يصبح مرهقًا لمن حولهم.

لا يكوّن النرجسيون صداقات طويلة المدى ويتخلّصون غالبا من أصدقائهم بمجرد انتهاء المصالح التي تجمعهم (بيكسابي)

يفضّلون الكتمان

نظرًا لطبيعتهم وعدم تعاطفهم مع الآخرين، لا ينبغي أن يكون اتسام النرجسيين بالسرية أمرا مفاجئًا، وسيلجأ هؤلاء الأشخاص للكذب وإخفاء الأشياء للتلاعب بمن حولهم.