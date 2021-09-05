يقوم البعض بفن الخربشة دون قصد أو وعي. عندما نتحدث عبر الهاتف أو نشاهد التلفزيون نرسم في أي ورقة بجوارنا دون وعي ودون تركيز عندما نكون مشغولين في الواقع بشيء آخر.

وعلى الرغم من أن فنون الخربشة تبدو بلا معنى، فإنها تحمل كثيرا من المعاني. عادة ما تظهر الخربشات في هوامش الدفاتر أو أظرف الخطابات. هناك اعتقاد سائد بأن الخربشة ليست ذات فائدة لأنها تحدث دون أن يكون الشخص منتبها، ومع ذلك اكتشف الخبراء أن الخربشة تسمح لنا بالتعبير عن أنفسنا دون ضوابط أو قيود، إذ تعتبر اللوحة الفارغة أشبه بجهاز التسجيل الذي يسجل كل ما يدور حوله.

عرفت الخربشة (DOODLES) في القاموس بأنها رسوم بسيطة بلا هدف، ومع ذلك فإن هذه الخربشات هي نشاط يقوم به البشر منذ آلاف السنين، حيث وجد أول رسم بشري قائم على فكرة الخربشة في أحد كهوف جنوب أفريقيا منذ العصر الحجري. لذلك تعتبر نشاطا بشريا طبيعيا وأصيلا مثل التنفس والغناء والرقص وعزف الموسيقى.

رسم الكاتب الفرنسي أنطوان إكزوبيري ثعبانا يبتلع فيلا (مواقع التواصل)

ماذا يحدث للعقل أثناء الخربشة؟

زيادة الإبداع

تعزز الخربشة طرقا مختلفة للتعلم داخل العقل بصريا وحركيا وسمعيا، حين نشاهد ما نرسمه باستخدام أيدينا أثناء الاستماع إلى ما يقال وربطه بالرسوم والحركة بشكل غير واع. تعمل تلك الطريقة على ربط المسارات العصبية المختلفة في الدماغ، وتحرير العقل وتمرير الأفكار وأحلام اليقظة من اللاوعي إلى الوعي، مما قد يفاجئنا بما لا نعرفه عن أنفسنا.

تقوية الذاكرة

وجدت الدراسات البحثية أن الذين يقومون بالخربشة يتذكرون الحقائق بنسبة 30% أفضل من غيرهم. تساعد الخربشة على تذكّر الأشياء بشكل أفضل لأنها تجلب المعلومات التي يتم استيعابها في تلك اللحظة، في تجربة أكثر تشبعا وحسية، وتخزن صورة أوضح للحقائق والمعلومات في بنك الذاكرة.

رؤية الصورة الكبرى

يساعد الرسم العبثي أو الخربشة الحرة على الوصول إلى نقطة في العقل تركز على الأفكار المركزية، وتتجاهل التفاصيل الصغيرة غير المهمة، مما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحا.

رسالة كلود مونيه لمورد الأدوات الفنية وتظهر رسمة رأس "فرشاة" بالجزء السفلي الأيسر منها (مواقع التواصل الاجتماعي)

خربشات المشاهير

كانت الألغاز الخفية وراء الخربشات أحد الأسباب التي دفعت تاجر القطع الأثرية ديفيد شولسون إلى جمع خربشات الكثير من المشاهير، حيث جمع مجموعة رائعة على مدى عقود لأنه كان يعتقد أنها مثل نافذة على روح الإنسان. ظلت مجموعته التي تضم خربشات رؤساء وملوك وفنانين ومخترعين وكتاب ملكيةً خاصة لسنوات، قبل أن تنشر زوجته مجموعة مختارة منها في كتاب "من الألف للياء حول خربشات المشاهير" (AN A:Z OF FAMOUS DOODLE).

تتيح هذه الرسوم لمحات نادرة من حياة واهتمامات وانشغالات وحتى انحرافات أصحابها. تضمّن الكتاب صورا للحمير التي رسمتها الملكة فيكتوريا، ورسوم فيديريكو فيليني والفنانة جوزفين بيكر، ورسوما للرئيس الأميركي أيزنهاور.

شاركت كلوديا شتراوس زوجة ديفيد شولسون بعض أفكارها حول الرسوم الموجودة في الكتاب. تقول شتراوس حول رسالة كلود مونيه إنها أحبت تلك الرسالة التي كتبها مونيه إلى مورد الأدوات الفنية أثناء رسم مجموعة زنابق الماء. كان يطلب منه مجموعة فُرش مسطحة يحتاجها لإكمال أعماله. مع الرسالة رسم توضيحي للفرشاة، مع توضيح لأبعادها بدقة لضمان وصول الفُرش كما يريد تماما.

أما عن رسوم الملكة فيكتوريا، فتقول كلوديا شتراوس إن تاريخ الرسم يعود إلى عام 1837، أي عندما كانت الملكة فيكتوريا مراهقة صغيرة تبلغ من العمر 16 عاما. رسمت فيكتوريا نفسها وهي تستمتع بركوب الحمير والخيول، ورسمت والدتها وهي تجلس على حافة مقعد العربة، وكتبت تحتها "ماما في سيارة فايتون". تساءلت كلوديا عما إذا كانت فيكتوريا قد رسمت أمها عن قصد وهي جالسة بشكل غير مستقر، لتصبح صورة تكشف الدراما المحيطة بوصول فيكتوريا إلى العرش البريطاني، بعد وفاة والدها وأعمامها وتركهم العرش دون وريث.

أما كارين شتراوس شولسون ابنة ديفيد شولسون فقد شاركت أفكارها هي الأخرى حول رسوم الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري.

تقول "لقد كبرت على قصة الأمير الصغير وكانت كتابي المفضل. ما زال حتى الآن الكتاب الوحيد الذي يمكن أن أنهيه في جلسة واحدة. بقي هذا الرسم الأصلي لإكزوبيري معلقا أمام باب غرفة نومي ليثير المشاعر نفسها التي شعرت بها عند قراءة القصة لأول مرة. توفر رؤية رسم المؤلف المبكر للأمير الصغير نافذة على تفكير المؤلف في الشخصية وتعمق العلاقة بيني وبين العمل". تضيف كارين "لا أنسى أبدا الرسم التخطيطي لثعبان الأبوا وهو يبتلع فيلا يشبه القبعة. أبتسم في كل مرة أنظر فيها لهذا الرسم البسيط".

تعكس الخربشات الحالة الذهنية لصاحبها (بيكسابي)

ماذا تقول خربشاتك عنك؟

نظرا لأن الخربشة تحدث بشكل غير واع، فهي تعكس الحالة الذهنية لصاحبها، كما تعكس بعض صفاته الشخصية الأصيلة، حيث: