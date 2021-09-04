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10 حيل للتخلص من الروائح الكريهة للأحذية

إذا كنت مضطرا لارتداء حذاء به رائحة كريهة ضع قليلا من بودرة الأطفال على قدميك (شترستوك)
إذا كنت مضطرا لارتداء حذاء به رائحة كريهة ضع قليلا من بودرة الأطفال على قدميك (شترستوك)
4/9/2021

تشكل الروائح الكريهة للأحذية مصدر إزعاج حقيقي في حياتنا اليومية، وقد تسبب الكثير من الإحراج مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل. فكيف يمكن أن نتجنب هذه المشكلة؟

في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" ReadersDigest في نسختها الأسترالية، تستعرض الكاتبتان مورغان كوتولو وتريش باربر بعض الحيل الذكية للحفاظ على نظافة الحذاء والتخلص من الروائح الكريهة.

  • صودا الخبز

للتخلص من الرائحة الكريهة، يُنصح برش صودا الخبز في الحذاء وتركه طوال الليل، ثمّ التخلص من المسحوق في الصباح. يجب الحذر من استخدام صودا الخبز مع الأحذية الجلدية، لأن الاستعمال المتكرر يمكن أن يجففها ويتلفها.

يمكن أيضا صنع مزيل روائح قابل لإعادة الاستخدام عن طريق ملء جوارب قديمة بملعقتين كبيرتين من صودا الخبز وربطها وتركها داخل الحذاء ليلا.

للتخلص من الرائحة الكريهة يُنصح برش صودا الخبز في الحذاء وتركه طوال الليل (بيكسابي)

  • المناديل المنعمة للأقمشة

لإزالة الروائح الكريهة من الأحذية الرياضية، ضع منديلا جافا في الحذاء واتركه طوال الليل، ثم تخلص منه صباحا. يمكن استعمال المناديل المنعمة للأقمشة للتخلص من الروائح الكريهة في خزانة الأحذية والحقيبة التي تحملها معك إلى صالة الرياضة.

  • الملح

يمكن أن تفرز الأحذية الرياضية والأحذية القماشية رائحة كريهة عند ارتدائها صيفا دون جوارب. للتخلص من الرائحة وامتصاص الرطوبة، قم برش القليل من الملح في الحذاء.

قم برش القليل من الملح في الحذاء للتخلص من الروائح الكريهة (شترستوك)

  • الزيوت الأساسية

وضع بضع قطرات من الزيوت الأساسية في حذائك سيمنحه رائحة منعشة، ويُفضل استخدام زيت الكافور أو القرنفل أو زيت شجرة الشاي. إذا كنت لا ترغب في وضع الزيت مباشرة على حذائك، ضع بعض القطرات على منديل واتركه داخل حذائك طوال الليل.

  • الكحول

من خلال صب الكحول على الجزء المتسخ أو المبلل من حذائك، ستتخلص من الروائح الكريهة ومن الجراثيم العالقة بالحذاء.

  • أكياس الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة التانين التي تساعد على التخلص من البكتيريا المتراكمة على الحذاء ومن الروائح الكريهة. ضع كيس الشاي في ماء مغلي لمدة دقيقتين أو 3، ثم أخرجه واتركه يبرد. ضعه في الحذاء لمدة ساعة ثم نظف أي سوائل متبقية على الحذاء.

يحتوي الشاي الأسود على مادة التانين التي تساعد على التخلص من البكتيريا المتراكمة على الحذاء (الجزيرة)

  • بودرة الأطفال

يعد استخدام بودرة الأطفال خطوة استباقية قبل ارتداء الحذاء لتجنب الرائحة الكريهة. إذا كنت مضطرا لارتداء حذاء به رائحة كريهة، ضع قليلا من بودرة الأطفال على قدميك.

  • رمل القطط

قد يبدو ذلك غريبا بعض الشيء، لكن الرمل المخصص للقطط يحتوي على الكثير من مزيلات الروائح ويستطيع امتصاص السوائل. قم بتعبئة الجزء السفلي من الحذاء برمل القطط واتركه طوال الليل، ثم تخلص منه في الصباح وامسح الحذاء بقطعة قماش مبللة لتنظيفه تماما.

  • غسالة الملابس

من الممكن أيضا تنظيف الحذاء في غسالة الملابس ثم تجفيفه إذا كان متسخا من الداخل والخارج، وهذه الطريقة مناسبة بوجه خاص للأحذية الرياضية. إذا لم يكن لديك آلة تجفيف خاصة بالأحذية، لا تضعه داخل مجفف الملابس لأنه قد يتلف الجهاز.

يمكن تنظيف الحذاء في غسالة الملابس ثم تجفيفه إذا كان متسخا من الداخل والخارج (شترستوك)

  • تجميد الأحذية

إذا لم يكن لديك أي مزيل للروائح الكريهة، ضع الحذاء في كيس بلاستيكي واتركه في الثلاجة طوال الليل. سوف يساعد التجميد على قتل البكتيريا وإزالة الرائحة الكريهة.

المصدر : ريدرز دايجست

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