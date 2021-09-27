آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

يمكن استخدام النباتات للقضاء على السوس، إذ تساعد أوراق الغار والقرنفل والفلفل الأسود وأوراق إكليل الجبل وفصوص الثوم على التخلص من السوس.

يشكل وجود حشرة السوس في المنزل أحد أكبر هواجس ربّات البيوت، وهناك بعض الخطوات الضرورية التي يجب القيام بها للتخلص من هذه الحشرة التي تتلف الطعام.

في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية، توضح الكاتبة ماريا فيرناندا راموس أن السوس عبارة عن حشرة صغيرة يمكن العثور عليها في الحبوب مثل القمح أو الذرة أو الأرز، وهي تنتمي لرتبة غمديات الأجنحة، وتتراوح أحجامها بين 3 و60 ملمترا، ولها لون بني يميل إلى الأحمر أو الأسود.

ويعتبر السوس من أبرز الآفات التي تهدد المحاصيل والحبوب المخزّنة، كما يوضح المركز الدولي لتحسين إنتاج الذرة الصفراء والقمح. ويتسبب وجود السوس في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى، وقد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات، لكنها لا تشكل خطورة صحية كبيرة.

تحديد مصدر السوس

أول خطوة هي تحديد مصدر السوس في المطبخ، وإزالة عبوات الطعام التي تحتوي على هذه الحشرة. يجب التحقق من انتشار السوس في الأدراج والرفوف، قبل تطبيق النصائح التالية التي ستساعدك في التخلص من المشكلة.

أول خطوة هي تحديد مصدر السوس في المطبخ وإزالة عبوات الطعام التي تحتوي على هذه الحشرة (غيتي)

كيف تتخلص من السوس؟

بمجرد العثور على عبوات طعام تحتوي على السوس، يمكن وضعها في الماء المغلي للقضاء على الحشرات ومنعها من الانتشار، ويمكن أيضا وضع الطعام الملوث في كيس وإغلاقه جيدا ورميه في القمامة.

وتضيف الكاتبة أن بعض أنواع السوس، مثل سوسة الأرز، يمكن أن تتسلل بسهولة إلى المطبخ بحثا عن الطعام، ومن الصعب اكتشافها بالعين المجردة، لذلك فالأفضل هو تنظيف الخزائن بالمكنسة الكهربائية واستخدام الخل أو المبيدات الحشرية للقضاء نهائيا على هذه الحشرات.

استخدام النباتات

هناك وسائل أخرى للقضاء على السوس بالاعتماد على النباتات، إذ تساعد أوراق الغار والقرنفل والفلفل الأسود وأوراق إكليل الجبل وفصوص الثوم على التخلص من السوس، ويمكن أيضا وضع رؤوس أعواد الثقاب مع الخل لأن هذه المكونات تقضي عليها.

استخدام الخل في تنظيف خزائن المطبخ مفيد للقضاء نهائيا على الحشرات (غيتي)

التنظيف بعمق

كخطوة أخيرة، من الضروري القيام بتنظيف عميق حتى يتم التخلص من جميع الحشرات والبيض الذي تم تخزينه. للحفاظ على الحبوب، يمكن غسلها ثم وضعها في الفرن لقتل أي حشرات.

بالنسبة للأدراج والرفوف، إذا كان السوس منتشرا بشكل كبير، من الأفضل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، ثم تغيير الورق المقوى الذي يغطي أسطح الخزائن، ويمكن أيضا استخدام الخل لتنظيف الزوايا.

استخدام الفِخاخ

إذا كنت تعيش في منطقة يظهر فيها السوس بشكل طبيعي، فهناك بعض الفخاخ المفيدة جدا للقضاء على هذه الحشرات. تطلق أجهزة الفيرومونات لجذب السوس، ثم تقضي عليه بمجرد الاقتراب.

وضع العبوات في الثلاجة

قد تخشى أن يكون السوس موجودا في عبوات لم تنتبه إليها، ولتجنب المفاجآت غير السارة يمكن وضع الحبوب والطحين في الثلاجة. سيؤدي تخزينها في درجة حرارة منخفضة داخل عبوات محكمة الإغلاق إلى منع تعرضها للسوس مجددا.

إذا كنت تشتري كميات كبيرة من الحبوب، يجب فحصها والانتباه إلى تنوع ألوان هذه الحشرات (غيتي)

كيف نمنع ظهور السوس؟

أفضل طريقة لمنع ظهور السوس في المطبخ هي تجنب شراء الأطعمة الملوثة. إذا كنت تشتري كميات كبيرة من الحبوب، فيجب فحصها جيدا والانتباه إلى تنوع ألوان هذه الحشرات.

بالنسبة للمنتجات المعبأة، حرك الكيس وحاول التأكد من وجود أي حشرات من خلال البلاستيك الشفاف. ويوصى بالقيام بذلك خاصة عند شراء القمح والذرة والكينوا والشوفان والحبوب والمعكرونة والشعير.

يُنصح أيضا بغلق الأدراج والخزائن بإحكام، وتنظيف المطبخ باستمرار وعدم ترك أي كميات من الدقيق أو الحبوب على الأسطح المختلفة.

الحذر من الحشرات الأخرى

تؤكد الكاتبة أن حشرة السوس هي الحشرة الأكثر انتشارا في المطابخ وإتلافا للطعام، لكن ينبغي الانتباه أيضا إلى الحشرات الأخرى مثل العثة الهندية أو العثة الذهبية.

أما بالنسبة للسوس، فهناك أنواع أخرى تميل إلى أكل الأخشاب، وتشكل خطرا على أثاث المنزل.