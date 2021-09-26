من الضروري أن تتضمن السيرة الذاتية معلومات دقيقة عن حياتك الشخصية وخلفيتك الأكاديمية

يعد البحث عن وظيفة مهمة صعبة إذا لم تكن لك تجربة سابقة في سوق العمل، لكن ذلك يجب ألا يمنعك من المحاولة، فهناك الكثير من الطرق للعثور على وظيفة دون خبرة.

في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (mejorconsalud) الإسبانية تقول الكاتبة إيلينا سانز إن أغلب الشركات تشترط على المتقدمين للوظائف خبرة مسبقة، وهو ما يصيب الباحثين عن العمل بالإحباط إذا لم يسبق لهم دخول سوق العمل.

وترى الكاتبة أن الطريقة الوحيدة لبداية المشوار المهني هي أن تتخلص من الإحباط والمخاوف وتحاول العثور على وظيفة لا تتطلب أي خبرات سابقة، وهذه مجموعة من النصائح لتحقيق هذا الهدف

إعداد السيرة الذاتية بعناية

من الضروري أن تتضمن السيرة الذاتية معلومات دقيقة عن حياتك الشخصية، وخلفيتك الأكاديمية، واللغات التي تتحدثها، ومهاراتك واهتماماتك وأهدافك، تأكد من أن السيرة الذاتية تعكس رغبتك في التعلم وقدرتك على المساهمة في تطوير الشركة، وحاول تسليط الضوء بإيجاز على نقاط قوتك وتوقعاتك المستقبلية.

ترك انطباع جيد في المقابلات

خلال مقابلات التوظيف احرص على ترك انطباع جيد، والحديث بثقة وصدق، وإظهار نقاط قوتك وما تستطيع تقديمه للشركة.

احرص على ترك انطباع جيد خلال مقابلة العمل والحديث بثقة وصدق وإظهار نقاط قوتك (مواقع التواصل)

اختيار العروض المناسبة

يعتبر التقدم للوظائف الشاغرة التي لا تتناسب مع مؤهلاتك الأكاديمية من الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند البحث عن وظيفة لا تتطلب أي خبرة، قد تهدر وقتك في إرسال العديد من طلبات العمل لكن الشركات ستختار في نهاية المطاف المرشح الذي يلبي احتياجاتها.

طوّر مستواك

لا تنتظر حتى موعد تقديم طلب العمل لتطوير مهاراتك ومعارفك، اقرأ باستمرار، واشترك في ورش العمل والدورات التدريبية في مجال عملك، سيجعل ذلك منك مرشحا مثاليا للشركات التي لا تطلب خبرة سابقة.

توسيع شبكة الأصدقاء والمعارف

يحصل كثيرون على وظيفتهم الأولى من خلال أحد المعارف أو الأصدقاء، لذلك من المهم أن تطور شبكة جهات الاتصال الخاصة بك، وأن تجعل أكثر عدد من الأشخاص يعرفون أنك تبحث عن عمل.

المنح الدراسية

تقدم الكثير من الشركات دورات تدريب داخلية ومنحا دراسية، ويعد هذا الخيار مثاليا للتعلم واكتساب الخبرة الضرورية لاقتحام سوق العمل.

لا تفقد الحماس

لا تفقد حماسك إذا أرسلت سيرتك الذاتية إلى شركات عدة ولم يصلك أي اتصال، يجب أن تواصل البحث والاستفسار عن الوظائف الشاغرة حتى تحقق هدفك.

الاعتماد على أصحاب الخبرة

عند البحث عن وظيفة دون خبرة سابقة احرص على طلب المساعدة والتوجيه من المحترفين وأصحاب الخبرات في المجال الذي تريد العمل فيه.

ووفقا للدراسات، فإن منهجية التعلم تحفز التطور الشخصي والمهني من خلال نموذج من الصفات والقيم الشخصية.

البحث عبر الإنترنت

تقدم الكثير من المنصات والمواقع الإلكترونية وظائف في مجالات مختلفة، ويمكن اختصار عملية البحث إذا قمت بالنقر على خانة "عديم الخبرة"، حمّل بياناتك وسيرتك الذاتية وانتظر أن يأتيك اتصال إذا تطابقت مؤهلاتك مع الوظيفة المطلوبة.

لا داعي للكذب فالأمر قد يكشف بسهولة ويتسبب في خسارة الوظيفة (مواقع التواصل)

تجنب الكذب

من غير المناسب أن تقول إنك عملت في أماكن معينة إذا لم يكن ذلك صحيحا، فالأمر قد يكشف بسهولة ويتسبب في خسارة الوظيفة.

لا تتأخر عن المقابلة

من الضروري الالتزام بالمواعيد لأنه أمر أساسي في البحث عن وظيفة، خاصة حين تعطي الانطباع الأول، حاول الوصول قبل نصف ساعة من المقابلة حتى تكون جاهزا في الوقت المناسب.

المظهر اللائق

احرص على حضور المقابلة بملابس تشعرك بالثقة دون أن تكون لافتة للانتباه، وعند الحديث مع مسؤولي التوظيف تجنب الابتذال أو العبارات المعقدة، وحاول أن تتكلم بشكل طبيعي.

جرب العمل المستقل

إذا لم تعثر على وظيفة فحاول أن تطور مهاراتك عبر العمل المستقل على تطبيقات مثل "فريلانس" (Freelancer) أو "فايفر" (Fiverr).