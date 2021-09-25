النصيحة المهمة تتمثل في ضرورة تحريك الخليط داخل الزجاجات برجها من حين لآخر حتى لا تتلف، لتبقى جاهزة للاستخدام وإضافة نكهة رائعة للطعام.

يعتبر الخل والزيوت المنكهة من المنتجات الضرورية في المنزل، وفي ظل تكلفتها العالية عند شرائها من السوق، فإن صنعها في المنزل ممتع ويوفر الكثير من المال.

يقول الكاتب خوان مونتاغو في تقرير نشره موقع "أليمنتي" (alimente) الإسباني، إنه يشاهد برامج الطهو باستمرار ويحب إعداد الكثير من الوجبات والوصفات الجديدة، لكن ذلك يتطلب في بعض الأحيان مستلزمات باهظة الثمن، لذلك فقد تعلم بالتجربة صنع الكثير من مستلزمات الطبخ في المنزل، ومنها الخل والزيوت المنكهة.

خطوات ضرورية

وللحصول على نكهة ورائحة الأعشاب في الزيت يجب اتباع الخطوات التالية:

شراء نوع ممتاز من زيت الزيتون البكر (يفضل زجاجة 3 لترات) وزجاجة من خل التفاح الرفيع.

تحضير علب زجاجية نظيفة ومحكمة الإغلاق، ويمكن تعقيمها عن طريق نقعها في الماء المغلي لبضع دقائق.

جمع الأعشاب العطرية من الطبيعة، مثل إكليل الجبل والزعتر البري، ويمكن شراء بقية الأعشاب من السوق، أو من المشتل لتوفير بعض المال. يكفي وضعها على حافة نافذة المطبخ وإخراجها من حين إلى آخر.

بعض الملصقات للكتابة على الزجاج.

يجب انتظار 3 أسابيع ليأخذ الزيت النكهة المطلوبة.

يجب تخزين الزيت في مكان مظلم ليتشبع برائحة ونكهة الأعشاب.

يجب انتظار 3 أسابيع ليأخذ زيت الزيتون النكهة المطلوبة (الألمانية)

طريقة التحضير

يمكن البدء في عمل الوصفات بعد تحضير كل ما سبق، وتتراوح الكمية في كل زجاجة بين 150 و200 مليلتر.

زيت إكليل الجبل والثوم

اغسل فرعًا من إكليل الجبل، واتركه يجف على ورق الطبخ.

قشر 3 فصوص من الثوم، وضع إكليل الجبل والثوم في قاع الإناء واملأه بالزيت.

يمكن تسخين الزيت قليلا إلى حوالي 45-50 درجة (يجب أن يكون لديك ميزان مقياس حرارة)، ويمكن وضعه باردًا.

يُستخدم هذا الزيت عند طبخ الدجاج أو الأرانب أو المعكرونة.

الزيت الحار

قشر 3 فصوص من الثوم وضعها في قاع الزجاجة. أضف 6 حبات فلفل (أو أكثر حسب الرغبة) وقليلا من حبات الفلفل الأسود أو الأحمر.

بعد بضعة أسابيع، سيكون لديك زيت جاهز للاستخدام.

يمكن إضافة هذا الزيت إلى العديد من الأطباق كالمعكرونة والبيتزا واللحوم.

زيت الريحان

وهو الأسهل في طريقة إعداده. اغسل بعض أوراق الريحان وأضف إليها الزيت.

هذه الوصفة جيدة لصنع طبق البيستو (يستخدم مع المعكرونة والأرز واللحوم) أو لإضافتها إلى الأطباق التي تحتوي على الطماطم المقلية.

إذا كنت تحب النكهات الحمضية عليك مزج زيت الزيتون مع غصن الزعتر الأخضر والليمون (بيكسلز)

زيت الزعتر والليمون

تحتاج لقطعتين أو 3 من قشر الليمون، وغصنين من الزعتر.

تأكد من عدم وجود أي جزء أبيض من قشرة الليمون.

اغسل كل شيء جيدًا، واتركه يجف لمدة قصيرة.

أضف الزيت واتركه منقوعًا لمدة 3 أسابيع.

إذا كنت تحب النكهات الحمضية كثيرًا، يمكنك إضافة قشرة الليمون للحصول على زيت أكثر كثافة.

تحضير الخل بالأعشاب

ولتحضير خل بالأعشاب يمكن استخدام أي منها أو مزج جميعها ثم تركها تمتزج بالخل في زجاجة مغلقة بقطعة قماش أو ورق.

صنع خل الفراولة معقد بعض الشيء لكنه لذيذ في السلطات والحساء البارد (غيتي)

خل الفراولة

صنعه معقّد بعض الشيء، لكنه لذيذ في السلطات والحساء البارد.

تحتاج إلى 100 غرام من الفراولة و250 ملغ من خل التفاح وملعقة كبيرة من السكر.

ضع المكونات في وعاء واتركها لمدة ساعتين.

بعدها انقل المزيج إلى قدر وسخنه حتى يغلي. خفّض النار مع تحريك المزيج لمدة 15 دقيقة.

يمكنك طحن الفراولة أثناء طهوها أو تركها كاملة لتصفيتها بعد ذلك.

بمجرد أن يبرد المزيج ضعه في وعاء وقم بتغطيته بورق أو قطعة قماش، ويمكنك وضع شريط أو مطاط لكي يبقى ثابتا.

اتركه لمدة 3 أسابيع قبل استخدامه، وإذا كان مذاق الفراولة طاغيا، يمكن إضافة القليل من الخل الأبيض.

يمكن استخدام الزعتر أو إكليل الجبل أو الطرخون، ويمكن خلطها جميعا مع الخل لتتبيل السلطات واللحوم والأسماك (غيتي)

خل الأعشاب

يمكن استخدام الزعتر أو إكليل الجبل أو الطرخون، ويمكن خلطها جميعا.

ضعها مع الخل في وعاء مغطى بورق أو قماش.

سيكون الخليط جاهزا بعد بضعة أسابيع لتتبيل السلطات واللحوم والأسماك.

نصيحة مهمة

النصيحة الأخيرة والمهمة هي ضرورة تحريك الخليط داخل الزجاجات، وذلك برج الزجاجة (خضها) من حين إلى آخر حتى لا تتلف، لتبقى جاهزة للاستخدام وإضافة نكهة رائعة للطعام.