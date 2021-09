رغم أن حليب الأبقار يُعد عنصرا أساسيا في غذاء كثير من الناس، لغناه بالبروتين والفيتامينات والمعادن، كالكالسيوم والفوسفور وفيتامين "ب" (B)؛ إذ يوفر الكوب الواحد منه 146 سعرا حراريا، و8 غرامات من الدهون، ومثلها من البروتين، و13 غراما كم الكربوهيدرات؛ فإنه ليس خيارا مناسبا لمن يبحثون عن بدائل نباتية.

وتبحث فئات أخرى -مثل النباتيين- عن بدائل للحليب، مثل من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو من حساسية الحليب، ومن يتخوفون من مخاطر صحية تتعلق بالملوثات والمضادات الحيوية والمبيدات والهرمونات، وكذلك من يُفضلون البدائل الأقل إضرارا بالبيئة.

وخلصت دراسة بجامعة أوكسفورد إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الحليب النباتي تعادل ثلث انبعاثات حليب الأبقار، بالإضافة إلى الوفر الكبير الذي تحققه صناعة الحليب النباتي في الأراضي والمياه.

وبدائل حليب الأبقار هي سوائل تشبهه في الشكل والطعم، وتتوافر في معظم المتاجر والمقاهي، ويتم الترويج لها على أنها أفضل من الحليب الحيواني، لكونها أقل في الدهون المشبعة، ولا تحتوي على الكوليسترول، وتُستخلص من اللوز، أو الصويا، أو الشوفان، أو جوز الهند، أو الأرز، وحبوب ونباتات مختلفة، آخرها البطاطس.

في مايو/أيار الماضي، قدمت علامة الألبان النباتية "دوغ" (Dug) -من مقرها في السويد- أول حليب نباتي في العالم يعتمد على البطاطس، بعد أن تخلت عن جميع مكونات الحليب النباتي التقليدية -من فول الصويا، والشوفان، واللوز- للحصول على المنتج الجديد الذي وصفته بأنه "ليس مجرد رغوة مثل منتجات الألبان الحقيقية، لكنه أكثر استدامة بكثير، حتى مقارنة مع منتجات الألبان النباتية المنافسة".

فهو خلاصة أبحاث قادتها الأستاذة في قسم تكنولوجيا الأغذية والهندسة والتغذية في جامعة لوند السويدية إيفا تورنبرغ لاستخلاص أول حليب بطاطس في العالم، باستخدام قاعدة من البطاطس تحتوي على بروتين البازلاء، وسكر المالتوديكسترين، وألياف الهندباء، وزيت بذور اللفت، ونكهات طبيعية، وبه نسبة منخفضة من السكر والدهون المشبعة، ومدعم بالكالسيوم، وفيتامينات "د" (D)، و"ب12″ (B12)، وحمض الفوليك.

ويباع بـ3 نكهات: "أوريجينال"، و"باريستا"، وغير مُحلى. وكلها خالية تماما من أية مسببات للحساسية، كاللاكتوز، وفول الصويا، والغلوتين، والمكسرات، مما يجعلها تتميز عن الأنواع الأخرى من الحليب النباتي الذي يملأ أرفف المتاجر؛ إذ يمكن شربها واستخدامها للطهي والخبز، مثل حليب الأبقار تماما، ويباع اللتر بسعر يتراوح بين 4 و6 دولارات.

This Swedish Startup Just Made The World’s First Potato-Based Plant Milk https://t.co/p88dP8HLkn pic.twitter.com/u1U6AiaUM6

— Earth Accounting (@EarthAccounting) July 23, 2021