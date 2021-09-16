انتقل الى المحتوى
البث الحي
أسلوب حياة

أحدثا تحولا غير مسبوق بقضية الشيخ جراح.. الفلسطينيان محمد ومنى الكرد في قائمة تايم الأكثر تأثيرا للعام 2021

وصفتهما "تايم" بأنهما "يتمتعان بشخصية جذابة وجريئة، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في الشيخ جراح، وفي جميع أنحاء العالم،

التوأم منى ومحمد الكرد (مواقع التواصل)
التوأم منى ومحمد الكرد (مواقع التواصل)
نهى سعد
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202111:06 AM (مكة المكرمة)

أدرجت مجلة "تايم" (Time) الأميركية الشابين الفلسطينيين محمد ومنى الكرد، اللذين يبلغان سن 23 عاما، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021، في قائمة شملت العديد من المشاهير والممثلين والرواد والسياسيين من حول العالم.

التوأم المقاوم

منذ كانا في سن 12 من العمر، بدأ التوأم ابنا عائلة الكرد في تدوين ما يواجهانه من تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بالإجلاء واستبدال عائلتهما بأخرى إسرائيلية، وأصبحا البديل عن وسائل الإعلام التقليدية التي لا تمثل بشكل كاف الفلسطينيين.

ومن خلال هاتف محمول وكاميرا، وثق محمد ومنى العنف شبه اليومي الذي يشهدانه من قبل المستوطنين المسلحين والشرطة العسكرية، ولم يعرفا من سيهتم بأمر حيهما في القدس الشرقية، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع، وفجأة كان الجميع يتحدثون عن توأم الشيخ جراح، وفي غضون أشهر قليلة، تابعهما الملايين على مواقع التواصل، من بينهم السياسية الأميركية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.

وكتبت "تايم" في مقالها حول منى ومحمد الكرد "من خلال المشاركات على الإنترنت والظهور الإعلامي، أتاح الناشطان الشقيقان للعالم نافذة لمشاهدة الحياة تحت الاحتلال في القدس الشرقية، وتمكنا هذا الربيع من المساعدة في إحداث تحول دولي في الخطاب، فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين".

وذكرت المجلة نبذة بسيطة عن صراع عائلة الكرد المستمر لأكثر من عقد من الزمان، مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح، وأشارت إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت في مايو/أيار الماضي، عندما تصاعدت التوترات بالقدس الشرقية، وهاجمت القوات الإسرائيلية المصلين بالمسجد الأقصى، وردت حركة حماس في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

 

وحول دور منى ومحمد خلال هذه الفترة العصيبة، قالت المجلة "الشابان تحديا الروايات الحالية حول المقاومة الفلسطينية من خلال المنشورات والمقابلات التي انتشرت على نطاق واسع، وإضفاء الطابع الإنساني على تجارب جيرانهما، والرد على الاتهامات القائلة إن الفلسطينيين هم الذين يمارسون العنف في الغالب".

ووصفتهما "تايم" بأنهما "يتمتعان بشخصية جذابة وجريئة، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في الشيخ جراح، وفي جميع أنحاء العالم، ساعد تنظيمهما الشعبي في إلهام الشتات الفلسطيني لتجديد الاحتجاجات، وفي الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل منذ فترة طويلة، تظهر استطلاعات الرأي دعمًا متزايدًا للفلسطينيين".

وردا على اختيار "تايم" لهما، قال محمد، في بيان عبر حسابه بموقع تويتر، إن هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا باتجاه مركز القضية الفلسطينية. غير أنه رأى أن "صناعة الرموز، التي تختزل نضال شعب بأكمله في وجه واحد، لا تكفي لمناصرة الشعب الفلسطيني".

الأمير هاري وزوجته

وتضمنت قائمة "تايم" لأكثر المؤثرين خلال عام 2021، الزوجين ميغان ماركل (40 عاما) والأمير البريطاني هاري (37 عاما) اللذين تخليا عن واجباتهما الملكية العام الماضي، وانتقلا من المملكة المتحدة إلى العيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكتبت المجلة عن دوقة ساسكس التي كانت ناشطة في المجال الإنساني ومدافعة قوية عن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، إن "المبادرة بالعمل ليست الخيار السهل بالنسبة لدوق ودوقة شابين أحرقتهما الشهرة، إذ سيكون من الأكثر أمانًا أن يستمتعا بحسن حظهما وأن يظلا صامتين".

وتابعت "لكن هذا ليس ما يفعله هاري وميغان، فهما يعطيان صوتا لمن لا صوت له من خلال الإنتاج الإعلامي، ويخاطران لمساعدة المجتمعات المحتاجة".

فنانون ومناضلون وسياسيون

كما شملت القائمة نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، التي وصفت بأنها "أحد أكثر الفنانين تأثيراً في تاريخ موسيقى البوب، والأم والصديقة والمقاتلة" حيث تكافح سبيرز للتخلص من وصاية والدها التي سيطرت على شؤونها الشخصية والتجارية لمدة 13 عامًا، وحظيت قضيتها باهتمام تعاطف دولي.

وأدرجت المجلة الأميركية أيضا عمر سي الممثل الفرنسي من أصل سنغالي، والصينية كلوي تشاو الحائزة على جائزة غولدن غلوب لأفضل مخرجة عن فيلمها "أرض الرحل" والأميركية سكارلت جوهانسون.

وتضمنت القائمة المحامية الإيرانية الشهيرة لحقوق الإنسان نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات، وعام 2019 حُكم عليها بالسجن 38 عامًا، منها 12 عامًا دون إمكانية الإفراج المشروط، لعملها في تعزيز حقوق المرأة في إيران، وأفرج عنها العام الماضي إثر تدهور حالتها الصحية بشدة عقب دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 6 أسابيع.

كما تضمنت القائمة، التي شملت 54 امرأة، شخصيات سياسية أميركية، بينهم الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

رسالة ماليزية لأهالي حي الشيخ جراح: صمودكم عزز الروح المعنوية لأحرار العالم

خص رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية في ماليزيا “مابيم” الجزيرة نت برسالة مناصرة وتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس، وقد أرسلها لأسرة منى الكرد بعد اعتقالها وشقيقها محمد من قبل سلطات الاحتلال.

10/6/2021

من برنامج: سباق الأخبار

عائلة "سلمان افضل" الكندية شخصية الأسبوع والخلافات الإسرائيلية بشأن مسيرة الأعلام حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة عائلة “سلمان افضل” الكندية المسلمة لقب شخصية الأسبوع بعد أن قضى 4 من أفرادها على يد متطرف دهسهم بحافلته، في حين حصلت الخلافات الإسرائيلية بشأن مسيرة الأعلام على لقب حدث الأسبوع.

المزيد من أسلوب حياة

قطريون وسعوديون يطلقون مبادرة “دم ووريد” للتعريف بمعالم بلديهما

أعضاء مبادرة &#34;دم ووريد&#34; من قطر والسعودية قبل بدء جولة في منطقة سواق واقف (الجزيرة)

موسم الهجرة إلى الريف.. العمل عن بعد بسبب كورونا يغري بترك حياة المدينة المزدحمة؟

قبل أن تقرر الانتقال إلى خارج المدينة عليك معرفة هل يتناسب هذا مع الوضع المهني لشريك الحياة ولرعاية الأطفال ومدارسهم (غيتي)

ماذا تعرف عن التسويق العصبي؟ هكذا يساعد علماء الأعصاب في التأثير على المستهلكين

التباين بين الأسعار حيلة جيدة لجذب المستهلك (دويتشه فيله)

الرئاسة المصرية تعيد قضية الطلاق الشفهي للواجهة.. والأزهر صامت

تقع النسبة الكبرى من الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج (الجزيرة)
الأكثر قراءة

صفقة الغواصات.. باريس غاضبة والصين متوجسة وأميركا تعتبرها شأنا يخص الأستراليين

التكنولوجيا تحل الجريمة.. الساعة الذكية أظهرت الجثة تتحرك

بابيس أناجوستوبولوس زعم أن زوجته قُتلت على أيدي لصوص خلال سطو على المنزل (مواقع التواصل)

محاميا الأسيرين محمود ومحمد عارضة يكشفان للجزيرة نت كواليس الهروب والمطاردة وسبب عدم ذهابهم مباشرة لجنين

تفاصيل مثيرة عن هروب الأسرى ورحلة المطاردة وإعادة اعتقال الأربعة وتعذيبهم في شهادة محاميين للجزيرة نت (الجزيرة)

شاهد.. لاعب دولي إنجليزي ينشر فيديوهات للسطو على منزله ويطلب من الجماهير العثور على اللصوص

الكاميرات رصدت لصوص الميداليات (مواقع التواصل)