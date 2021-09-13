يساعد تعلم مهارة التدبير المنزلي إلى جانب اتباع بعض النصائح طوال الحياة على الإقلاع عن العادات اليومية التي تلحق ضررا كبيرا بالحالة المادية.

في تقرير نشره موقع "إف. بي. ري" الروسي استعرضت آنا سيليزنيفا العادات اليومية التي تكلف الكثير من المال.

التخلص من الأشياء بسرعة كبيرة

تنشأ لدى البعض رغبة في التخلص من الأشياء المتسخة التي يتسبب غسلها وتنظيفها أحيانا في إضاعة الوقت، وينطبق الأمر ذاته على الأطباق، خاصة صواني الخبز، وإذا أنفقت الأموال بشكل مستمر على شراء أغراض وأطباق جديدة فسيؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تحمل نفقات إضافية كان من الممكن تجنبها.

وقبل التخلص من أي شيء يجب عليك في البداية طرح مجموعة من الأسئلة على نفسك، لتصل إلى قرار ما إذا كان الأمر يستحق فعلا، وانتبه إلى مقدار الوقت الذي مر منذ شراء الغرض، ما السبب الذي دفعك لشرائه؟ هل تحتاجه؟ كم عدد المرات التي تستخدمه فيها؟ هل تحب هذا الشيء؟

شراء منتجات تزيد عن حاجتك

يؤدي عدم الدراية بالأغراض الموجودة في الثلاجة إلى رمي الكثير من الأطعمة منتهية الصلاحية أو التالفة، وبناء عليه ينبغي شراء ما تحتاج إليه فقط، إلى جانب وضع خطة وجبات أسبوعية، مما يضمن استهلاك كل العناصر القابلة للتلف.

التسوق بدون قائمة

من أجل عدم الوقوع في فئة الأشخاص المسرفين يُوصى بإعداد قائمة تضم جميع الأغراض التي تحتاجها قبل الذهاب إلى السوبر ماركت، وعليه، تساعد هذه الإستراتيجية في التخطيط بشكل أفضل لميزانيتك وعدم الانجراف وراء عمليات الشراء التلقائية.

يُوصى بإعداد قائمة تضم جميع الأغراض التي تحتاجها قبل الذهاب إلى السوبر ماركت (غيتي)

عدم الالتزام بالكميات

عندما يتعلق الأمر بمساحيق التنظيف غالبا ما يعتقد المرء أنه كلما زادت كمية المنتج المضاف كان ذلك أفضل، ومع ذلك ينبغي استخدام الكميات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة.

عدم تنظيم التدفئة

في حال تثبيت نظام تدفئة مستقل في المنزل من الممكن تقليل كمية الغاز المستهلكة بشكل مستقل عن طريق إيقاف تشغيل بعض الأجهزة عند ذهاب جميع أفراد الأسرة إلى العمل طوال اليوم، وإلى جانب ذلك يمكن تثبيت منظم حرارة يسمح بضبط درجة الحرارة والوقت بحيث يكون المنزل دافئا دائما.

شرب المياه المعبأة

يثقل شرب المياه المعبأة ميزانيتك، وبالتالي في حال كنت تعيش في مدن مياهها ذات جودة عالية يمكن شراء زجاجات قابلة لإعادة التعبئة واستخدم مياه الصنبور، أما في حال لم يكن شرب المياه منصوحا به في المكان الذي تعيش فيه ينبغي شراء مرشح جيد، الأمر الذي يساعد على توفير الكثير من المال، علما أن استهلاك المياه المعبأة يحمل المرء نفقات إضافية.

عدم إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية

غالبا ما تظل الأجهزة الكهربائية موصولة بمقبس الحائط أو الشاحن، مما يؤدي إلى إهدار الكهرباء.

في المقابل، يضمن فصل هذه الأجهزة عن الكهرباء توفير 20% من الفاتورة السنوية، ويتسبب سوء استخدام الأجهزة بنسبة 1% في غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في الغلاف الجوي.

وبناء على ذلك، يوجد حل فعال يتمثل في تثبيت شريط طاقة أوتوماتيكي مزود بإضاءة خلفية يذكرك بفصل الأجهزة الكهربائية قبل النوم.

عدم إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية سيكلفك الكثير من المال (غيتي)

ترك الصنبور مفتوحا

عليك التخلص من عادة ترك الصنبور مفتوحا أثناء تنظيف الأسنان، وتشغيل الماء في الدش قبل الاستحمام بفترة طويلة، فالقيام بذلك بهدف الانتظار حتى يصبح الماء دافئا يؤثر سلبا على الفاتورة، لذلك ينصح بشراء الأجهزة التي تساعد على برمجة سخونة الماء أثناء وقت الاستحمام.

الاستخدام المفرط للمنظفات

تعتبر المنظفات ومنعمات الأقمشة من العناصر باهظة الثمن بشكل عام، ويضمن الاستهلاك الواعي لهذه المنتجات التقليص في حجم النفقات، لذلك ينبغي عدم الإفراط في الغسيل، ومواصلة استخدام الأشياء في حال كانت لا تستحق الغسل.

النفقات غير المخطط لها

إن التخطيط للميزانية والالتزام بها قدر الإمكان من العوامل التي تساعد على الحفاظ على المال نظرا لصعوبة الادخار في المنزل إذا كنا نجهل ما نملك وما يمكننا إنفاقه.