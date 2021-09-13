للعسل العديد من الألوان والنكهات، حيث يعتمد لون العسل على الزهرة التي يمتص النحل منها الرحيق.

يحمل العسل كنوزا من الفوائد الصحية والتجميلية التي طالما سمعنا عنها، ومع ذلك؛ فهناك الكثير من المعلومات الخاطئة عن ذلك السائل الذهبي الشهي.

في تقرير علمي نشرته مجلة "هيلث شوتس" Health Shots تحت عنوان "الحقيقة الحلوة لا تنخدعوا بهذه الأساطير عن العسل"، فنّد بعض الحقائق الخاصة بالعسل، واهتم أيضا بتصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة.

وأبرز التقرير 5 مفاهيم شائعة خاطئة عن العسل، وقد وصفتها المجلة بالأساطير، وهي تتعلق بخاصية التبلور واللون والتعرض للحرارة وأنواع العسل وكثافته وإمكانية فساده.

وقد استهل التقرير بالإشارة إلى الفوائد العديدة والمتنوعة للعسل ووصفه بالبديل الأفضل للسكر، وأشار التقرير إلى أن العسل يعد المصدر لجميع المقومات الغذائية التي يحتاجها الجسم.

بديل صحي عن السكر

قد تعلم أن العسل هو البديل الأفضل المتاح للسكر، ومن المعروف أن هذا الإكسير الذهبي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك مضادات البكتيريا ومضادات الفطريات ومضادات الأكسدة.

وفقا لتقرير بحثي صادر عن المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، يحتوي العسل على البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والإنزيمات والمعادن وشيء من الخصائص المضادة للميكروبات، بوضوح إنه تقريبا مصدر لجميع المقومات التي تحتاج إليها للبقاء بصحة جيدة؛ لذلك يتم استخدام العسل على نطاق واسع في بيوتنا، ابتداء من فوائده الصحية المتنوعة إلى تأثيراته الإيجابية على البشرة والشعر.

لكن رغم أن العسل صحي، فإن هناك بعض الأساطير التي نحتاج إلى توخي الحذر منها. فيما يلي 5 أساطير متعلقة بالعسل أنت في حاجة إلى توخي الحذر منها.

الأسطورة رقم 1: إذا تبلور فهذا يعني أنه فسد

الحقيقة: التبلور هو وسيلة الطبيعة للحفاظ على العسل، لكن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول التبلور الذي يعرف أيضا بالتحبب، فإذا تبلور العسل فهذا لا يعني أنه قد فسد.

إذا قمت بتسخين الزجاجة بلطف عن طريق وضعها في ماء ساخن وقمت بتحريكها، فإن العسل سيعود إلى صورته السائلة، بل إنه حتى بعد تبلوره يبقى كما هو في مذاقه وفي خواصه الغذائية.

الأسطورة رقم 2: يجب عدم تسخين العسل

الحقيقة: إن الاعتقاد بأن العسل إذا تم تسخينه تنبعث منه سموم هي واحدة من أكبر الأساطير، فعند تسخين العسل الطبيعي لا تنبعث منه أي سموم، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن بعض القيم الغذائية قد تتأثر بالتسخين، لذا تأكد من أنه لم يصبح ساخن جدا.

الاعتقاد بأن العسل إذا تم تسخينه تنبعث منه سموم هو من أكبر الأساطير (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأسطورة رقم 3: كل أنواع العسل تتطابق في المذاق والشكل

الحقيقة: للعسل العديد من الألوان والنكهات، حيث يعتمد لون العسل على الزهرة التي يمتص النحل منها الرحيق، وكذلك الحال بالنسبة للمذاق والرائحة فهما يتحددان بنوع الزهرة، والأزهار بطبيعة الحال متنوعة اللون والرائحة والرحيق.

الأسطورة رقم 4: العسل السميك وغير المتدفق ذو جودة عالية

الحقيقة: الفرق الأساسي بين العسل السميك والعسل الرقيق هو في محتوى الرطوبة والمحتويات الغذائية الأخرى. والتغير في المصدر (الرحيق) يمكن أن يؤثر في لون ومذاق العسل.

وبالمثل فإنه يؤثر على لزوجة العسل والتي تعتمد على عوامل مختلفة مثل مصادر الرحيق والرطوبة وهطول الأمطار والتربة والأزهار وطواف النحل بحثا عن الأزهار.

تعتمد لزوجة العسل على عوامل مختلفة مثل مصادر الرحيق والطقس والرطوبة وهطول الأمطار والتربة (دويتشه فيله)

الأسطورة رقم 5: العسل لا يفسد أبدا

الحقيقة: هذه هي الأسطورة الشعبية الأكثر شيوعا عن العسل، وهذا صحيح من ناحية فنية، ومع ذلك يمكن أن يفقد العسل أريجه ونكهته إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، فالعسل يمكن أن يبقى إلى الأبد لكن مذاقه لن يكون جيدا، ولن يحتفظ بفوائده الصحية، لذلك من الأفضل استهلاك العسل وهو طازج، كذلك فإن العسل يسودّ لونه مع مرور الوقت.