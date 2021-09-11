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تصميم وديكور|أسلوب حياة

مرايا 2022 في منزلك.. بشكل عصري واحترافية كاملة

أشكال المرايا غير النمطية في التصميم الداخلي تؤدي إلى التفرد والأصالة، فاستخداماتها متغيرة للغاية، ويمكن وضعها على الجدران والسقوف والأثاث، أو يمكنها الاتكاء على الحائط.

عندما تعلق المرايا بابتكار وبشكل متناغم ومتجانس مع المكان فإنها تمنحه جمالية (بيكسلز)
عندما تعلق المرايا بابتكار وبشكل متناغم ومتجانس مع المكان فإنها تمنحه جمالية (بيكسلز)
لاريسا معصراني
11/9/2021

بيروت- تعد المرايا من أهم عناصر التصميم الداخلي للمنزل، ومن الإكسسوارات التي لا غنى عنها داخل أي منزل، خاصة إذا كانت مساحته صغيرة، إذ إن وجود المرايا يعطي الشعور باتساع المكان.

وتعد المرايا بديلا جيدا للوحات الفنية التي تكون في بعض الأحيان ذات تكلفة عالية، كما أن لها أهمية كبرى في إضفاء الضوء على المنزل، ومنحه إشراقة مميزة لكل غرفة تعزز جمالها؛ فالمرايا تجعل الغرف أكثر اتساعًا وإشراقًا وحيوية واتزانًا، وحتى أكثر إرضاء للعين.

المرايا تجعل الغرف أكثر اتساعا وإشراقا وحيوية واتزانا وحتى أكثر إرضاء للعين (بيكسلز)

المرايا وسيلة تجميلية حيوية

وتبين الاختصاصية في التصميم الداخلي المهندسة عبير شريف أن المرايا وسيلة تجميلية حيوية في التصميم الداخلي، وتزيد الإحساس باتساع الحجرات والممرات الضيقة، كما تستطيع أيضا صنع بؤرة تركيز كبيرة، ولهذا السبب فإنها توضع غالبا فوق الرفوف وبوفيهات غرفة الطعام، مع تعليق الشمعدانات على الجانبين للحصول على نقطة التركيز المثالية.

وحتى تبدو الغرفة أكبر من مساحتها الحقيقية، فيجب تغطية الحائط بالكامل بالمرايا كما تقول اختصاصية الديكور، إذ أصبحت المرايا من علامات موضة 2022، فهي حاضرة في أقسام البيت كافة، وتضفي جاذبية وفسحة وإضاءة في الغرف.

وتقدم عبير شريف أهم النصائح لتوظيف المرايا في المساحات الداخلية مع أهم أشكالها وأنواعها المختلفة:

المرايا أصبحت موضة 2022 فهي حاضرة في أقسام البيت كافة (بيكسلز)

المرايا الجدارية موضة عام 2022

ترى اختصاصية التصميم الداخلي أن ديكور المرايا الجدارية من ضمن أهم الديكورات المنتشرة هذه الأيام، وتعد من الإكسسوارات التي تضيف فخامة ورونقا للمكان، إلى جانب وظيفتها الأساسية، كما تخلق لمسة جمالية، فتجعل المنزل يبدو عصريا بأفكاره الجديدة، ولا يقلل ديكور مرايا المنزل في فخامته عن استخدام التحف واللوحات الفنية؛ فكل منها له رونقه وطابعه الخاص.

وأفضل أسلوب في التزيين لهذه المرايا -حسب عبير شريف- يتسم بالحداثة واستخدام المرايا ذات الإطار المعدني الأنيق، والابتعاد عن الإطار الخشبي التقليدي، شرط أن يتناغم مع تصميم المنزل. والمهم هو طريقة تعليقها بابتكار وبشكل متناغم ومتجانس مع المكان، مع الحرص على أن تكون المسافات بين هذه المرايا متساوية بين كل مرآة وأخرى بطريقة فنية متناغمة.

تصاميم المرايا الحديثة تعتمد على الخطوط الجريئة بعيدا عن الأشكال الهندسية المنتظمة (بيكسلز)

مرايا في كل مكان بكل الألوان

وتضيف شريف أن ألوان هذه المرايا تتنوع بين البرونز والشفاف و"الفوميه" (المائل إلى الرمادي) و"الأنتيك" (اللون المعتّق المناسب للديكورات الكلاسيكية). ويمكن وضع المرآة في غرفة المعيشة على الجدار المقابل للنافذة، خاصة عند الرغبة في الاستفادة من ضوء الشمس.

أما المدخل فإذا توافر جداران متقابلان فارغان فيمكن شغل كل منهما بمرآة مستطيلة الشكل، تمتد من الأرض إلى السقف، على أن يكون خلفها مضاء. وفي الممرات الضيقة تثبت المرآة على كامل مساحة الجدار في الممرات الضيقة.

لا يستغنى عن حضور المرايا في الحمام لا سيما فوق حوض الغسيل ويفضل أن يكون حجمها كبيرا في هذا الحيز (بيكسلز)

مرايا الحمامات

لا يستغنى عن حضور المرايا في الحمام، لا سيما فوق حوض الغسيل، ويفضل أن يكون حجمها كبيرا في هذا الحيز؛ أي أن تغطي كامل الجدار، ويحلو تثبيتها وراء حوض الغسيل المتكئ على الأرض. وهكذا يبدو الحوض مزدوجا في خدعة بصرية جذابة، أما إذا كان الحوض يمتد على كامل الجدار فتمتد المرآة حسب عرض الحوض المستطيل.

أفضل أسلوب لتزيين المرايا يتسم بالحداثة واستخدام الإطار المعدني الأنيق (بيكسلز)

طراز المرايا

وتتحدث عبير شريف عن بعض الأنواع الموجودة والمتوفرة في ديكورات المرايا، ومن أهمها النوعان العصري والتقليدي، كما توجد مرايا متموجة ومرايا كلاسيكية جميلة، وكل نوع منها يرجع إلى الإطار الذي يحدها، إذ يجب اختيار التأثير المفضل لدى كل سيدة عندما تنتقي مرآة بإطار، لأن الإطار له تأثير أيضا.

فعلى سبيل المثال، الطراز الصيني يعطي تأثيرا مختلفا جدا فى الغرفة عن طراز الإطار الخشبي البسيط، إلى جانب ذلك فإن للمرايا نفسها تأثيرا؛ فالزجاج المدخن والمرايا العتيقة من الممكن أن يصنعا إحساسا غير مبهج ويظهر هذا التأثير بشكل كبير في المساحة الفارغة.

وتضيف اختصاصية التصميم الداخلي أن أشكال المرايا غير النمطية في التصميم الداخلي تؤدي به إلى التفرد والأصالة، فاستخداماتها متغيرة للغاية، ويمكن وضعها على الجدران والسقوف والأثاث، ويمكنها فقط الاتكاء على الحائط.

المرآة تعد جزءا لا يتجزأ من ديكور الحمام (بيكسلز)

المرايا ودورها الوظيفي

وتنوه عبير شريف إلى أن المرايا أصبح دورها في التكبير والإنارة أكثر أهمية من أي دور آخر، خاصة في الداخل والحمامات والزوايا والأركان الضيقة وغرف الملابس، بل وحتى في الرفوف، كما تذكر أن المرايا توضع في الصالات ذات الأسقف المنخفضة لتضفي بذلك ارتفاعا وبعدا إضافيًّا، وتستخدم في الغرف الصغيرة والممرات الضيقة لما تضفي عليها من إحساس بالاتساع والرحابة.

وتشير عبير شريف إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يكون ارتفاعها متلائمًا مع قامة الإنسان، أي لا يصل إلى السقف ولا يلمس الأرضية، حتى لا يعكس صورة القدمين عند الجلوس أو الوقوف، ومن الأفضل عدم وضع المرايا على جدارين متقابلين حتى لا تفقد دورها الرئيسي في عكس ما يبهج النظر، وفي المقابل يمكن وضعها على جدار مطل على حديقة قريبة أو مجموعة من النباتات والأزهار المختلفة.

المرايا تدخل في تصميمات مختلفة من خزانات الملابس (بيكسلز)

تصاميم حديثة ملفتة للأنظار

وتلفت اختصاصية التصميم الداخلي الانتباه إلى أن التصاميم الحديثة من المرايا تعتمد على الخطوط الجريئة في التصميم، بعيدا عن الأشكال الهندسية المنتظمة كالدائرة والمستطيل التقليدي.

كما أن المعادن البراقة حين تكون جزءا من تصميم المرآة تضيف بلمعانها وبريقها لمسة خاصة تجعلها ملفتة للأنظار، وخاصة إن استخدمت بأسلوب عصري مبتكر.

المصدر : الجزيرة

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