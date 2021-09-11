قالت الكاتبة مارين ساكلمانت إن البق حشرة ليلية يصعب القضاء عليها، وهي آفة على أصحاب الفنادق وكابوس للرحالة والمسافرين، ولذلك قدمت نصائح بشأن كيفية الابتعاد عنها قبل وأثناء وبعد الرحلة.

وذكرت في بداية تقريرها بصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، أن السفر هو أحد أهم أسباب التعرض مباشرة لمصاصة الدماء الصغار هذه.

وأضافت أن بق الفراش ينجذب للحرارة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون من جسم الإنسان ليلا، فينتقل من مكان إلى آخر في الحقائب أو على الملابس أو حتى في أكياس أدوات الزينة، مشيرة إلى أن أنثاه يمكن أن تضع ما يبلغ 15 بيضة يوميًا لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تستعمر بعض الأماكن، مثل الفنادق أو المطارات، بسرعة كبيرة.

ولتفادي التعرض للتجربة المريرة لبق الفراش، قدمت الكاتبة النصائح التالية لكل مسافر ورحالة:

قبل المغادرة

في الحرب على البق، يبدأ كل شيء باختيار حقيبتك، إذ يفضل أن يكون لونها فاتحا ليسهل اكتشاف الحشرات في حال ظهورها، وأن تكون من البلاستيك وليس القماش لعدم قدرة البق على الالتصاق به، وإذا كانت أمتعتك مصنوعة من القماش، فاختر حقيبة كبيرة محكمة الإغلاق يمكنك وضع متعلقاتك فيها عند وصولك إلى وجهتك.

إذا كانت أمتعتك مصنوعة من القماش، فاختر حقيبة كبيرة محكمة الإغلاق (مواقع التواصل الاجتماعي)

وللحصول على أمان مثالي، ضع بعض مبيدات بق الفراش بين متعلقاتك، وهي تباع في الصيدليات، وغالبًا ما يكون لها مفعول مزدوج، إذ تكافح أيضا الجرب أو العث. وللحصول على بديل طبيعي، فإن خلطة من الزيوت الأساسية من الخزامى وشجرة الشاي وعشب الليمون والقرنفل معروفة بفعاليتها عند رشها في المناطق المعرضة للخطر.

أثناء الإقامة

يمكن أن يعشش بق الفراش في أي مكان، بغض النظر عن مدى رقيه وجماله، ولذلك يجب عليك فحص أركان غرفتك بدقة قبل ترك أي أمتعة هناك (ضع أغراضك على بلاط الحمام خلال هذا الوقت)، وهذه خطوة مملة ولكنها ضرورية، كما ينبغي أن تنتبه، بشكل خاص، للملاجئ المحتملة للبق مثل المرتبة وأدراج طاولات السرير والخزائن.

وتوجد معظم أعشاش بق الفراش في المتوسط ​​في دائرة قُطرها 5 أمتار حول السرير. وعند ملاحظتك أدنى علامة داكنة (أقل من 3 مم)، أو بقع صغيرة من الدم أو بيض غامض، فر من المكان فرارك من الأسد.

طريق العودة للبيت

أولاً، اترك أمتعتك في موقع بعيد عن أي مكان قد يزحف إليه بق الفراش ويختبئ فيه، إما في مخزن أو على سطح مبلط حسب طبيعة منزلك. ثم اغسل جميع الملابس الموجودة في حقيبتك، حتى تلك التي لم يتم ارتداؤها، عند درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية، وإذا كان لديك مجفف ملابس، فسيكون فعالاً في إزالة الحشرات المقاومة وكذلك البيض واليرقات.

استخدم المكنسة الكهربائية لشفط كل زاوية وركن في حقيبتك.

كن حذرًا، وتخلص من كيس المكنسة الكهربائية على الفور في كيس محكم الإغلاق لمنع الطفيليات من الخروج وتلويث المنزل، ثم نظف جميع ملحقات الجهاز بالمنظفات والماء الساخن، الآن فقط يمكنك استنشاق الهواء بطمأنينة.