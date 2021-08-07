العادات القديمة لا تموت بسهولة. وبالعودة إلى غرائز سكان الكهوف، ترى النساء الرجال الأكبر حجما على أنهم صيادون أقوياء يمكنهم حمايتهن وتوفير القوت لهن ولأسرهن.

تشير إحدى الدراسات إلى أن المتزوجين يكونون أكثر رضى وسعادة عندما تكون الزوجات أنحف من أزواجهن، ويرى موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي أن فكرة لعب الوزن دورا في الزواج السعيد تبدو غير مرجحة، لكن من المدهش وجود بعض الأدلة التي تدعم هذه الفرضية.

النحافة من الصفات التي فضّلها الرجال ووجدوها أكثر جاذبية لدى النساء في حين فضلت النساء قليلا الرجال النحيفين الذين يمتلكون عضلات (بيكسابي)

كتلة الجسم

قام المتزوجون حديثا بالإجابة عن أسئلة حول الرضى الزوجي مرتين في العام لمدة 4 أعوام، وأظهرت الدراسة، في المتوسط، أن الزيجات التي تكون فيها الزوجة أقل نحافة من الزوج كانت أكثر سعادة.

واستند ذلك إلى مؤشر كتلة الجسم للزوجين، والذي يمكن حسابه باستخدام الوزن والطول. هذا لا يعني أن المرأة في حاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة، وإنما يشير فقط إلى مؤشر كتلة أجسامهن مقارنة بأزواجهن.

تصور حواء للجاذبية

في إحدى الدراسات، تم إعطاء الرجال والنساء 100 صورة وطُلب منهم تقييم مدى جاذبية الشخص الموجود في الصورة. كان هناك شبه اتفاق بين الرجال على النساء الجذابات، في حين أن النساء كانت لديهن نتائج أكثر تنوعا.

وتمثلت الصفات التي فضّلها الرجال ووجدوها أكثر جاذبية لدى النساء في النحافة والإغراء، في حين فضلت النساء قليلا الرجال النحيفين الذين يمتلكون عضلات.

النساء يرين الرجال الأكبر حجما على أنهم صيادون أقوياء يمكنهم حمايتهن وتوفير القوت لهن ولأسرهن (الفرنسية)

صيادون أقوياء

إن العادات القديمة لا تموت بسهولة. وبالعودة إلى غرائز سكان الكهوف، ترى النساء الرجال الأكبر حجما على أنهم صيادون أقوياء يمكنهم حمايتهن وتوفير القوت لهن ولأسرهن.

وقد يكون هذا هو السبب في أن النساء، غريزيا ولا شعوريا، ينجذبن أكثر إلى الرجال الأطول والبنية الجسدية العريضة.

استثناءات

وأظهرت الدراسة أن غالبية الأزواج لديهم نتائج متشابهة مع وجود استثناءات، حيث إن العديد من العوامل الأخرى تلعب دورا كبيرا في السعادة الزوجية، مثل الصحة العقلية ومستوى الدخل والحياة الاجتماعية وما إلى ذلك.

وهذا يثبت أن النساء يمكنهن أن يكن سعيدات مع الشريك المناسب بغض النظر عن مستوى الحجم والقامة.