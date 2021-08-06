بيروت- مع اقتراب حلول فصل الخريف، يمكن القول وداعا للألوان الساطعة والباردة التي طغت على الديكور الصيفي، لنرحب بالألوان الترابية الدافئة التي توحي بالدفء والحميمية والتي يمكن لكل ربة منزل تطبيقها لتشعر أن أجواء المنزل باتت أكثر جمالية وتميزا ورقيا.

وتوضح خبيرة الديكور الداخلي اللبنانية سوسن كموني أن تجديد ديكورات البيت في فصل الخريف يحتمل الكثير من الأفكار التي تمكّن من اختيار ما يناسب مختلف الأذواق؛ حتى لا يمر هذا الفصل دون الشعور به، ومن أجل إيجاد التناغم في جو خريفي دافئ.

ديكور خريفي بامتياز

وتقدم كموني بعض النصائح المهمة لاختيار الألوان والتنسيق بينها وبين الإكسسوارات. ولمزيد من الإحساس بجو الخريف؛ يمكن وضع مرآة متوسطة الحجم مع إطار بلون الخشب وعلى شكل أوراق الشجر، وتعليقها ليكتمل ديكور الغرفة.

ويعطي اللون البني -وهو لون جذوع الشجر- شعورا بالجو العام للخريف، ويمكن اختياره لأحد جوانب غرفة النوم مع البيج الفاتح الكريمي لباقي جوانب الغرفة، ومن الجميل أن تكون الأرضية باركيه بلون الخشب الطبيعي، ولخلفية السرير يمكن صنع خلفية خشبية بلون الحائط نفسه وهو البني الداكن.

نشر الألوان الخريفية في كل غرف البيت يتم عن طريق تغيير ألوان الوسائد وقطع السجاد الصغيرة (بيكسلز)

ألوان دافئة

اللون الأصفر من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الخريف، وتوجد منه درجات كثيرة؛ ولكن عند اختياره كلون للديكور؛ يجب اختياره مائلا للذهبي المطفي للون الجدران، واختيار الأرضية باركيه بلون الخشب الفاتح، إضافة لاختيار اللون الأصفر للستائر ووحدات الإضاءة، أما بالنسبة للإكسسوارات، يمكن اختيار لون براق مثل اللون الأحمر حتى يكسر حدة اللون الأصفر، واختياره أيضا للون أواني الزهور ولوحات الحائط، للحصول على ديكور رائع مليء بالدفء والأناقة.

ويضفي اللون البرتقالي لمسة جميلة وبراقة على الديكور بشكل عام، ويمكن اختياره بدرجة فاتحة كلون لخلفية أحد جوانب غرفة المعيشة مع إدخال اللون البيج الفاتح والبني معه لألوان الأثاث، لأن وجود الثلاثة معا يضفي مظهرا أنيقا؛ حيث إنها تتماشى مع بعضها بعضا بشكل كبير جدا، فاختيار البني يكون لأواني الزهور والبيج الفاتح للإكسسوارات الأخرى.

يفضل اختيار لوحات تحمل صور الطبيعة أو ذات طابع تجريدي (بيكسلز)

لوحات تغير مزاج المنزل

ويمكن عرض بعض اللوحات الفنية أو قطع الديكور التي تصور وتظهر فصل الخريف على جدار المدخل الرئيسي للمنزل، فهذا يغير المزاج العام للبيت على الفور، على أن يتم التنسيق بين الألوان الخريفية بين الترابي والأحمر والبرتقالي والذهبي والبني؛ حيث يمنح المكان دفئا ولمسة من الرومانسية، ولربة البيت حرية الاختيار بين اللوحات الزيتية التي تحمل صور الطبيعة أو اللوحات التي تتسم بالفن التجريدي.

مائدة الطعام محور ديكور الخريف

وتنوه خبيرة الديكور كموني إلى الاهتمام أيضا بأن تكون مائدة الطعام محورا أساسيا لديكور الخريف في البيت، وسواء كان الاختيار كلاسيكيا أو حديثا من التحف أو قطع الديكور الرئيسية في تلك الغرفة؛ فإن استخدام اللونين الأحمر والأصفر يضفي التأثير البصري المطلوب، ويمكن استخدام مفارش وفوط للمائدة تحمل لمسات الخريف بكل ألوانه.

اختيار الإطارات باللون الذهبي لتنسجم مع بقية ديكور المنزل الخريفي (الجزيرة)

إطارات ذهبية

تبديل إطارات الصور وإطارات المرايا لجعل ألوانها متماشية مع ألوان الخريف. ويمكن اختيار الإطارات باللون الذهبي أو الألوان الترابية لتنسجم مع بقية ديكور المنزل.

للمصابيح تأثير رومانسي

تغيير المصابيح ذات الألوان الزرقاء الباردة بأخرى ذات ألوان صفراء دافئة؛ فلون الضوء له تأثير كبير في الديكور وأجواء المنزل. ويمكن اختيار أغطية مصابيح بألوان ترابية دافئة.

كما أن استعمال وحدات الإضاءة البراقة اللامعة يضفي وهجا بديعا على المكان حين تبدأ الشمس بالغروب. إضافة إلى المصابيح الورقية التي تضاء بالشموع وتصنع جوا من الرومانسية في الشرفة.

الركن الخاص حول المدفأة هو أكثر الأماكن انتظارا للتجديد بقدوم فصل الخريف (بيكسلز)

الركن الخاص حول المدفأة

أما الركن الخاص حول المدفأة فهو أكثر الأماكن انتظارا للتجديد بقدوم فصل الخريف، ويمكن تجميع الأوراق الجافة من الحديقة أو الزهور الجافة المناسبة ذات الألوان الخريفية ووضعها في أوان أو زهريات شفافة في أركان عدة حول المكان مع استخدام عدة أشكال من الشموع الملونة.

النباتات من أهم زينة الخريف

ويعد استخدام النباتات الطبيعية والمتسلقة -كزينة في الشرفة الخارجية أو الداخلية للبيت- من الأفكار الجميلة، وأيضا يمكن وضع سيقان الذرة الجافة أو الخوخ الجاف في أصص زرع عند الباب الأمامي للبيت.

لون الضوء له تأثير كبير في الديكور وأجواء المنزل، وكذلك للنباتات تأثيرها (بيكسلز)

وسائد وأغطية ملونة

يجب تنسيق شكل البطانيات الخفيفة الملونة على الأرائك أو على سلال البامبو المستخدمة في غرفة المعيشة، كما يمكن تجديد قماش الوسائد أو وضع أغطية خاصة لها ذات الألوان الخريفية مثل الأرجواني الأحمر والرمادي، وخصوصا في الركن الخاص بالقراءة، ليمنح حميمية للمكان في ظل برودة فصل الخريف.

للخريف رائحة عطرية خاصة

من الجيد استخدام الزيوت والبخور وروائح التوابل الطبيعية وأعواد القرفة والقرنفل وجوزة الطيب، فالخريف له رائحة عطرية خاصة، وليفوح عبير الخريف في البيت.

من الجيد استخدام أعواد القرفة ليفوح عبير الخريف في البيت (شترستوك)

أغطية مزخرفة بألوان دافئة

ويمكن استخدام أغطية الأثاث الجاهزة وهي متوفرة بتكاليف زهيدة لتغطية الأثاث، وألوان هذه الأغطية مزيج من الناري والترابي والبارد، كما أن العديد منها يحمل أشكالا زخرفية متنوعة تناسب جميع الأذواق، إضافة لبعض الألوان الخريفية في كل غرفة من غرف البيت عن طريق تغيير ألوان الوسائد، وقطع السجاد الصغيرة.

ستائر سميكة تحافظ على الدفء

يجب الانتباه إلى أن تكون الستائر المستخدمة في البيت تختلف باختلاف الفصول، فحان الآن وقت نزع الستائر الخفيفة والناعمة واستعمال الأقمشة السميكة كالمخمل أو أي من الأقمشة الأخرى المتنوعة في السمك والألوان لتناسب أجواء الخريف ولتحافظ على دفء الغرفة من لسعات البرد، مع مراعاة تناسق لون الستارة مع لون ديكور الغرفة وأثاثها.

للون البرتقالي لمسة جميلة وبراقة على الديكور بشكل عام، ويمكن اختياره ليكون لونا لخلفية أحد جوانب غرفة المعيشة (بيكسلز)

طلاء الجدران بألوان خريفية

وتقترح خبيرة الديكور كموني استخدام درجات خريفية عصرية في طلاء حوائط المنزل كالأصفر والبرتقالي والعنابي والأخضر، كما يمكن تغيير لون حائط الواجهة بلون مختلف أو رسم بعض الورود الكبيرة، ويمكن كذلك استخدام ورق الحائط بتصميمات خريفية كأوراق الأشجار وفروع النباتات على جدار واحد فقط لمظهر عصري.

وتؤكد كموني أنه يجب عدم القيام بتغييرات جذرية في ديكور المنزل بأكمله ليتماشى مع موسم معين، حتى لا تحتاج ربة المنزل لتغييرها من جديد في الموسم الذي يليه.

وتنصح بتطبيق الطرق البسيطة وغير المكلفة لتجديد الديكور فهي أهم بكثير من تغيير الديكور بالكامل مع الحرص على الابتعاد عن أخطاء الديكور المنزلي. كما أن الابتعاد عن الملل والأجواء السلبية في المنزل ضروري جدا مع إضفاء بعض اللمسات المميزة على المكان.