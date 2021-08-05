للبطيخة الناضجة صوت عميق وأجوف عندما تنقر عليها ويساعدك ذلك لتتأكد من أنها ممتلئة بالعصير اللذيذ

لا شيء يضاهي تناول قطعة من البطيخ الحلو البارد خلال يوم صيفي حار. ولكن كيف يمكنك اختيار الثمرة الناضجة التي تمنحك المذاق الرائع الذي تبحث عنه؟





في تقرير نشرته مجلة "وومنز وورلد" (womansworld) الأميركية، تقول الكاتبة آشلي لال إنها شعرت بالإحباط والحزن مرات عديدة بسبب فشلها في اختيار البطيخ الناضج، ومن ثمّ قررت البحث في مواقع الإنترنت عن نصائح تساعدها في اختيار الثمرة الجيدة.

البطيخ من الثمار الصيفية الشهية للصغار والكبار (بيكسلز)

النظر إلى قلب الثمرة

وينقل موقع "ذا كيتشن" عن الخبراء أن اختيار البطيخ الجيد يتطلب النظر إلى قلب الثمرة، حيث يجب أن تجد بقعة صفراء، والتي تدل على أن ثمرة البطيخ نضجت بما فيه الكفاية. وعندما يكون البطيخ غير ناضج، يكون بطن الثمرة ذا لون أبيض.

عندما يكون البطيخ غير ناضج يكون بطن (داخل) الثمرة ذا لون أبيض (الألمانية)

وهناك طريقة أخرى للتحقق من نضج البطيخ، وهي أن تشعر بالثقل عند إمساك الثمرة بغض النظر عن حجمها.





كما أن للبطيخة الناضجة صوتا عميقا وأجوف عندما تنقر عليها، ويساعدك ذلك لتتأكد من أنها ممتلئة بالعصير الحلو.

إذا احتفظت بالبطيخ فترة طويلة ولاحظت أنه أصبح طريا جدا يجب عدم تناوله (غيتي)

تجنب البطيخ الناضج أكثر من اللازم

وحتى لا تكون ثمرة بطيخ ناضجة أكثر من اللازم، يجب أن تبحث جيدا عن أي بقع طرية أو كدمات أو لون غير طبيعي أو عفن.

وإذا احتفظت بالبطيخ لفترة طويلة بعد شرائه ولاحظت أنه أصبح طريا جدا، فيجب عدم تناول الثمرة.