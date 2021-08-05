البث الحي
أسلوب حياة

نصائح مهمة.. كيف تختار ثمرة بطيخ ناضجة وحلوة في الصيف؟

للبطيخة الناضجة صوت عميق وأجوف عندما تنقر عليها ويساعدك ذلك لتتأكد من أنها ممتلئة بالعصير اللذيذ

اختيار البطيخ الجيد الناضج يتطلب النظر إلى قلب الثمرة (بيكسابي)
اختيار البطيخ الجيد الناضج يتطلب النظر إلى قلب الثمرة (بيكسابي)
5/8/2021

لا شيء يضاهي تناول قطعة من البطيخ الحلو البارد خلال يوم صيفي حار. ولكن كيف يمكنك اختيار الثمرة الناضجة التي تمنحك المذاق الرائع الذي تبحث عنه؟

في تقرير نشرته مجلة "وومنز وورلد" (womansworld) الأميركية، تقول الكاتبة آشلي لال إنها شعرت بالإحباط والحزن مرات عديدة بسبب فشلها في اختيار البطيخ الناضج، ومن ثمّ قررت البحث في مواقع الإنترنت عن نصائح تساعدها في اختيار الثمرة الجيدة.

البطيخ من الثمار الصيفية الشهية للصغار والكبار (بيكسلز)

النظر إلى قلب الثمرة

وينقل موقع "ذا كيتشن" عن الخبراء أن اختيار البطيخ الجيد يتطلب النظر إلى قلب الثمرة، حيث يجب أن تجد بقعة صفراء، والتي تدل على أن ثمرة البطيخ نضجت بما فيه الكفاية. وعندما يكون البطيخ غير ناضج، يكون بطن الثمرة ذا لون أبيض.

عندما يكون البطيخ غير ناضج يكون بطن (داخل) الثمرة ذا لون أبيض (الألمانية)

وهناك طريقة أخرى للتحقق من نضج البطيخ، وهي أن تشعر بالثقل عند إمساك الثمرة بغض النظر عن حجمها.

كما أن للبطيخة الناضجة صوتا عميقا وأجوف عندما تنقر عليها، ويساعدك ذلك لتتأكد من أنها ممتلئة بالعصير الحلو.

إذا احتفظت بالبطيخ فترة طويلة ولاحظت أنه أصبح طريا جدا يجب عدم تناوله (غيتي)

تجنب البطيخ الناضج أكثر من اللازم

وحتى لا تكون ثمرة بطيخ ناضجة أكثر من اللازم، يجب أن تبحث جيدا عن أي بقع طرية أو كدمات أو لون غير طبيعي أو عفن.

وإذا احتفظت بالبطيخ لفترة طويلة بعد شرائه ولاحظت أنه أصبح طريا جدا، فيجب عدم تناول الثمرة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

كيف تروضين شهية طفلك الانتقائي للطعام؟

تبدو مشكلة انتقاء الأطفال لأصناف محددة من الطعام أمرا شائعا بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وحتى تنضج تفضيلات الأطفال، يجب على الأم أن تضع في اعتبارها هذه النصائح لمنع المعارك وقت الوجبات

29/4/2021
المزيد من أسلوب حياة

كيف تتخلص من “متلازمة الميدالية الفضية” في حياتك المهنية؟

رد فعل نيكولا كارابيتش من فرنسا (وسط) على منصة التتويج خلال حفل توزيع الميداليات لكرة اليد للرجال بعد فوزه بالميدالية الفضية- من أولمبياد ريو 2016 (غيتي إيميجز)

مع الاضطرار للعمل والتعلم عن بُعد.. ماذا تعرف عن ظاهرة الدوار الإلكتروني؟

يصاب الناس بأعراض الدوار الإلكتروني من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية بشكل يومي (بيكسلز)

أفضل 11 وجبة فطور يتناولها اللاعبون الأولمبيون للحفاظ على لياقتهم

بطل السباحة مايكل فيلبس الأكثر تتويجا في الأولمبياد يتناول نحو 12 ألف سعرة حرارية في اليوم (الأوروبية)

البيغميون (الأقزام) هكذا يعيشون بمنازل من أغصان أشجار الغابات المطيرة في أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة

شاطئ سفينة الأشباح بالجزائر.. مغامرون يقتحمون المجهول ويكسرون رهبة الجانحة صوفيا 

العائلات الجزائرية تقطع المسافات نحو شاطىء &#34;صوفيا&#34; للاستمتاع به وقص حكاية &#34;السفينة&#34; على أطفالهم (الجزيرة)

إسرائيل تغير قواعد الاشتباك ضد لبنان.. تهميد لحرب مع حزب الله أو مناورات إقليمية مع إيران؟

الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات لأول مرة منذ حرب 2006، مما يمثل رسما لقواعد اشتباك جديدة ضد لبنان (رويترز)