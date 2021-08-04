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أفضل 11 وجبة فطور يتناولها اللاعبون الأولمبيون للحفاظ على لياقتهم

البيض والخبز والشوفان مكونات أساسية في وجبات فطور أبطال الأولمبياد.

بطل السباحة مايكل فيلبس الأكثر تتويجا في الأولمبياد يتناول نحو 12 ألف سعرة حرارية في اليوم (الأوروبية)
بطل السباحة مايكل فيلبس الأكثر تتويجا في الأولمبياد يتناول نحو 12 ألف سعرة حرارية في اليوم (الأوروبية)
4/8/2021

يلتزم الرياضيون ذوو المستوى العالي، على غرار الأبطال الأولمبيين، بأنظمة غذائية صارمة للحفاظ على لياقتهم وتحمّل التدريبات القاسية، خصوصا قبل البطولات الكبرى مثل الأولمبياد، فماذا يتناول هؤلاء الأبطال في وجبة الفطور؟

في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" (Eat this not that) الأميركي، تقول الكاتبة جوليان بيري إن معظم الرياضيين المحترفين يتناولون فطورا متوازنا يحتوي على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات لتعزير النشاط في الصباح والاستعداد للتدريبات وبناء العضلات.

وفي ما يأتي قائمة بأبرز خيارات الفطور التي يتبعها أشهر نجوم الرياضة العالمية.

  • العدّاءة غوين يورغنسن: شطائر التاكو

نشرت العداءة الأميركية غوين يورغنسن الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 2016، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تعدّ شطائر التاكو في المنزل مع زوجها قبل التمرين الصباحي. وتحتوي سندويشات التاكو على البيض والبطاطا والفلفل والجبن وعصير الليمون والكزبرة.

  • مايكل فيلبس: شطائر البيض المقلي

خلال الألعاب الأولمبية عام 2008، أكدت تقارير صحفية أن بطل السباحة الأولمبي مايكل فيلبس يتناول نحو 12 ألف سعرة حرارية في اليوم. ورغم أن تلك المعلومات ليست دقيقة تماما، فإن فيلبس يستهلك فعلا كمية كبيرة من السعرات الحرارية خلال المنافسات.

وأفادت التقارير حينذاك بأن فيلبس يتناول كل صباح 3 شطائر تحتوي على البيض المقلي والجبن والخس والطماطم والبصل والمايونيز.

  • ريان لوكتي: البيض والشوفان والفاكهة

قبل أولمبياد ريو عام 2016، تحدّث السباح الأميركي رايان لوكتي عن الكمية الهائلة من الطعام التي يتناولها في أثناء التدريبات.

ففي فطور الصباح، كان لوكتي يتناول 6 بيضات مع السبانخ والطماطم واللحم والبطاطا المقلية والفطائر ودقيق الشوفان والفاكهة، فضلا عن قهوة الفانيليا الفرنسية مع قطعة سكر واحدة وحليب بارد.

  • يوسين بولت: شطيرة البيض

أوضح النجم الجامايكي يوسين بولت، في مقابلة أجراها عام 2015 مع مجلة "جي كيو" البريطانية، أنه يتبع نظاما غذائيا صارما، ولكنه يختار خلال ذروة التدريبات تناول شطيرة البيض عند الصباح.

ويضيف بولت أنه "يتناول خلال النهار ما يكفي من الطعام للحصول على الطاقة من أجل التدريب والتأكد من هضمه بسرعة"، ولكنه في الليل، يتناول كثيرا من الطعام بناء على توصيات مدربه.

النجم الجامايكي يوسين بولت يتناول شطيرة البيض عند الصباح (شترستوك)

  • رايان مورفي: عجة البيض

كشف السباح الأميركي رايان مورفي، الحاصل على 4 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، آخرها في دورة طوكيو الحالية، عن النظام الغذائي اليومي الذي يتبعه في أثناء التدريبات. وتتكون وجبة فطوره من موزة واحدة قبل التدريب، مع عجة البيض والسبانخ والفطر والبصل والسلمون بعد الخروج من المسبح.

  • غابريلا دوغلاس: دقيق الشوفان بالموز

قبل أولمبياد ريو عام 2016، كشفت لاعبة الجمباز الأميركية غابريلا دوغلاس عن وجبتها النموذجية قبل التدريبات الصباحية. وذكرت غابريلا أنها تستيقظ عند الساعة السابعة صباحا وتشرب كوبا من الماء، ومن أجل الحصول على طاقة كافية للتدرب 4 ساعات يوميا، تتناول وعاء ساخنا من دقيق الشوفان وثمرة موز مع الشاي.

لاعبة الجمباز الأميركية غابريلا دوغلاس كشفت عن وجبتها النموذجية وهي وعاء ساخن من دقيق الشوفان وثمرة موز (الجزيرة)

  • سيمون بايلز: دقيق الشوفان والفاكهة

صرّحت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز لمجلة "صحة المرأة" في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 أنها لا تتبع نظاما غذائيا محددا، بل تتناول أي شي تعرف أنه صحي، وتحاول تجنب الإفراط في تناول الطعام لأنها تتردد باستمرار على صالة الألعاب الرياضية.

وتقول بايلز إنها تستيقظ قبل السابعة صباحا وتتناول قليلا من الطعام، وأحيانا لا تفعل ذلك، وعندما يكون لديها وقت لتناول الطعام، فإنها تختار دقيق الشوفان أو الفاكهة.

  • كاتي ليديكي: خبز محمص بزبدة الفول السوداني

تكتفي السباحة الأميركية كاتي ليديكي الفائزة بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية 5 مرات، بتناول وجبة فطور خفيفة حتى لا تتعب في حوض السباحة.

وقالت ليديكي لموقع "بيور واو"، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2019، إنها تبدأ تمارين السباحة الصباحية في الساعة السادسة والربع، وتستيقظ عادة قبل 30 دقيقة من موعد التدريب.

وقبل الغوص في المسبح، تتناول بعض الخبز المحمّص بزبدة الفول السوداني، وحبّة موزة، مشيرة إلى أن هذا الفطور يمدّها بالطاقة الكافية خلال تمرين الصباح الباكر من دون أن تشعر بالامتلاء.

  • كايلب دريسل: أي شيء يحتوي على الكربوهيدرات

كشف السباح الأولمبي الأميركي كاليب دريسل، الفائز بـ5 ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو، لصحيفة "يو إس إيه توداي" عن نوع الطعام الذي يتناوله أيام التدريبات.

في بداية التدريب، يقول دريسل إنه يتناول شيئا خفيفا مثل الخبز أو الخبز المحمص أو دقيق الشوفان، موضحا أنه لا يفرط في الأكل قبل دخول المسبح، ويختار أي شيء يحتوي على الكربوهيدرات إن لم تكن وجبته كاملة.

السباح الأولمبي الأميركي كاليب دريسل يفضل أن يتناول شيئا خفيفا مثل الخبز أو الخبز المحمص (بيكسابي)

  • نعومي أوساكا: وجبة فطور "خفيفة"

تتناول نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا وجبة فطور "خفيفة"، وقد كشفت لموقع "بيور واو" في شهر أبريل/نيسان الماضي عن أن أول ما تفعله عندما تستيقظ في الصباح هو شرب عصير يصنعه لها مدربها يوتاكا ناكامورا، ويحتوي هذا العصير على اللفت والسبانخ وجوز الهند والكيوي. بعد ذلك، عادة ما تتناول خبز الجاودار مع سمك السلمون المدخن والأفوكادو.

  • لوري هيرنانديز: البيض المخفوق

كشفت لاعبة الجمباز الأميركية لوري هيرنانديز عن أنها في اليوم الذي لا تتدرب فيه حتى فترة ما بعد الظهر، تتناول البيض المخفوق والديك الرومي والجبن على الفطور، ثم تتناول وجبة غداء خفيفة.

وأكدت أنها عادة ما تقوم بإعداد دقيق الشوفان في الليلة السابقة أو تحضير وجبة خفيفة لأنه ليس لديها وقت لإعداد الطعام في الصباح.

وأوضحت هيرنانديز أن إستراتيجيتها الغذائية تعتمد على الاستماع إلى جسدها وتناول ما يناسبها، وأنها تتقيّد بعدد محدد من السعرات الحرارية.

المصدر : إيت ذيس نوت ذات

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