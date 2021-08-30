إضافة قليل من شعيرات الزعفران المذاب في الماء، يمكن أن تضفي على الوصفات التقليدية مذاقا شرقيا مميزا، ولم لا؟ فالزعفران أغلى أنواع التوابل في العالم حيث تبلغ تكلفة رطل واحد (450 جرامًا) ما بين 500 إلى 5000 دولار أميركي.

الحصاد

تزرع أزهار الزعفران في الصيف، وتصبح جاهزة للحصاد من منتصف إلى أواخر الخريف. يجب قطف الأزهار باليد قبل شروق الشمس أو بعدها مباشرة حتى لا تتضرر من الحرارة المباشرة من الشمس.

الزهور حساسة للغاية، ويعتقد العديد من المزارعين أن الجني الميكانيكي يضر بها ويفسدها.

يستهلك إنتاج كيلوغرام واحد من توابل الزعفران ما بين 15 ألفا إلى 16 ألف زهرة (غيتي)

كل زهرة تنتج 3 شعيرات (خيوط) فقط من الزعفران. بمجرد حصاد الأزهار، يجب قطف الشعيرات وتجفيفها لمدة 12 ساعة تقريبًا. ويستهلك إنتاج كيلوغرام واحد من توابل الزعفران ما بين 15 ألفا إلى 16 ألف زهرة. ويحتاج إلى 5 من العمال، إذ يستغرق إنتاج هذه الكمية بين 370 و470 ساعة عمل.

والسبب في ارتفاع سعره هو طريقة الحصاد كثيفة العمالة، مما يجعل الإنتاج مكلفًا للغاية، حيث يتم حصاد الزعفران يدويًا من زهرة الزعفران السوسني Crocus sativus.

وتعود نشأة الزعفران في اليونان، حيث كان يحظى بالاحترام لخصائصه الطبية، إذ يأكل الناس الزعفران لتعزيز الرغبة الجنسية، وتحسين الحالة المزاجية، وتقوية الذاكرة، ولكن للزعفران فوائد صحية أخرى تستحق أن نلقي الضوء عليها.

أحد مضادات الأكسدة القوية

يحتوي الزعفران على مجموعة من المركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة، وهي جزيئات تحمي خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي.

تحسين المزاج

يطلق على الزعفران "بهار الشمس المشرقة"، ليس فقط بسبب لونه المميز، ولكن أيضًا لأنه قد يساعد في تحسين مزاجك. وبحسب الدراسات، كانت مكملات الزعفران أكثر فعالية في علاج أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

وجدت دراسات أخرى أن تناول 30 مليغرام من الزعفران يوميًا كان بنفس فعالية العلاجات التقليدية للاكتئاب.

كل زهرة تنتج 3 شعيرات فقط من الزعفران (مواقع التواصل)

مكافحة السرطان

كشفت الدراسات أن الزعفران ومركباته تقتل بشكل انتقائي خلايا سرطان القولون أو تثبط نموها، بينما تترك الخلايا السليمة دون أن تصاب بأذى.

ينطبق هذا التأثير أيضًا على الجلد ونخاع العظام والبروستاتا والرئة والثدي وعنق الرحم والعديد من الخلايا السرطانية الأخرى.

قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية

متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي مصطلح يصف الأعراض الجسدية والعاطفية والنفسية التي تحدث قبل بدء الدورة الشهرية. وتشير الدراسات إلى أن الزعفران قد يساعد في علاج أعراض الدورة الشهرية.

بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و45 عامًا، كان تناول 30 مليغرام من الزعفران يوميًا أكثر فعالية في علاج الصداع والألم.

كما وجدت دراسة أخرى أن شم الزعفران ببساطة لمدة 20 دقيقة ساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل القلق وخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول.

قد يقلل الشهية ويساعد على فقدان الوزن

قد يساعد الزعفران في كبح الشهية. في دراسة مدتها 8 أسابيع، شعرت النساء اللائي تناولن مكملات الزعفران بشبع أكبر بشكل ملحوظ، وتناولن وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية بشكل أقل.

ومع ذلك، فإن العلماء غير متأكدين من كيفية كبح الزعفران للشهية، إذ تقول إحدى النظريات أن الزعفران يرفع من مزاجك، مما يقلل بدوره من رغبتك في تناول وجبة خفيفة.

اختبار الزعفران المغشوش

بمجرد أن يعرف الكثيرون عن فوائد الزعفران، يسارعون إلى شراء الزعفران من مصادر غير موثوقة من الإنترنت وبعض الباعة المجهولين، لذا يجب التحقق أولا من الزعفران وشرائه من جهة موثوقة، فيما يلي مجموعة من الطرق لاختبار جودة الزعفران:

اختبار الماء البارد

خذ بعض شعيرات الزعفران وضعها فوق كوب شفاف مملوء بالماء البارد. سيطلق كل من الزعفران النقي والمتغير بعض ألوانه في الماء، لكن الاختلاف هو أن الزعفران النقي لن يطلق الكثير من الألوان على الفور. مع الزعفران النقي، ستلاحظ أن الخيوط تطلق ببطء صبغة ذهبية. قد يستغرق الأمر حوالي 10-15 دقيقة حتى يتحول لون كوب الماء إلى اللون الأصفر تمامًا.

من ناحية أخرى، فإن اللون الأحمر الغامق في الماء ليس علامة جيدة، فأنت تريد لونًا أصفر ساطعًا. إذا رأيت لونًا أحمر عميقًا في الماء، فمن المحتمل أن يكون الزعفران مغشوشا. من الأفضل عدم استخدام هذا المنتج لأنه يحتوي على الأرجح على مواد كيميائية ملوّنة ضارة.

شيء آخر يجب ملاحظته هو أن شعيرات الزعفران يجب ألا تفقد ألوانها الحمراء، بينما تتحول خيوط الزعفران المغشوشة إلى اللون الأبيض بعد فترة قصيرة من الزمن.

افرك خيوط الزعفران بأصابعك

بعد نقع خيوط الزعفران في الماء البارد لبضع دقائق، افرك الخيوط بإصبعين للخلف وللأمام عدة مرات. لن تتفكك خيوط الزعفران النقي، في حين أن الزعفران المغشوش سوف يتفتت أو يتحول إلى تراب أو سائل.

تذوقه

هناك طريقة أخرى للتحقق من جودة الزعفران وهي وضع خيوط من الزعفران في الفم. إذا كنت تشعر بطعم حلو، فهو زعفران مزيف منخفض الجودة.

تذكر أن رائحة الزعفران عالي الجودة قوية، ولكن لا طعم لها أبدًا.

استخدم صودا الخبز

يمكنك مزج الزعفران وصودا الخبز في كوب صغير مملوء بالماء. إذا كان الخليط في النهاية أصفر، فهو زعفران نقي.