ما بين القلق العام بسبب الوباء والرغبة في قضاء عطلة صيفية مع الأسرة من أجل التغيير والاستجمام بعد شهور قاسية وطويلة من العزلة، يواجه العديد من الأشخاص كثيرا من الصعوبات بسبب متاهة قيود كوفيد-19 ومتطلبات السلامة المتغيرة باستمرار.

لذا يطرح المتخصصون عددا من الاحتياطات الضرورية حتى يمكنك قضاء عطلة صيفية آمنة مع أسرتك في عام 2021.

قبل السفر

إذا كنت تخطط لقضاء العطلة الصيفية خارج بلدك، فأول شيء عليك اكتشافه هو ما إذا كان سيسمح لك بالسفر في المقام الأول.

إذا كان بلدك يخضع لشكل من أشكال الإغلاق، فقد يكون من الصعب السفر إذا قررت ذلك، حيث قد يتم إلغاء رحلتك أو تقضي فترة من إجازتك في الحجر الصحي.

قبل السفر تأكد من أن لديك فهما كاملا لمتطلبات وجهة عطلتك وعند العودة إلى الوطن (الأناضول)

تقول كاتبة الرحلات مونيكا فيش "قبل السفر تأكد من أن لديك فهما كاملا لمتطلبات وجهة عطلتك وعند العودة إلى الوطن". وبحسب "آير هيلب" (Airhelp)، فإن بعض الركاب الآخرين منعوا تماما من الصعود إلى الطائرة لأنهم لم يخضعوا للفحص قبل العودة.

لابد أيضا من التحقق من وجهتك ومن البلاد التي يسمح لك بالدخول إليها، فيمكنك زيارة المواقع الحكومية الرسمية لكل دولة، والتي يمكن أن تعطيك نظرة عامة واضحة عن القيود الحالية، والقيود التي قد تفرضها على السفر، ومتطلبات الاختبار للدخول إليها، ومستويات التطعيم هناك كذلك، وللتحقق مما إذا كانت فنادق أو منتجعات معينة تقبل المسافرين من البلدان الأخرى.

واحرص على اختيار وسيلة سفر أو شركة طيران تسمح لك بإلغاء رحلتك لأي سبب، في حال مرض أحد أفراد عائلتك أو تغيرت الأمور ولم يعد السفر خيارا آمنا، مع استرداد المبلغ المدفوع.

احتياطات لسفر آمن

حتى تستمتع بعطلة صيفية آمنة مع أسرتك، عليك اتخاذ بعض التدابير والاحتياطات اللازمة، كما يؤكد المتخصصون على ضرورة الحصول على اللقاح إذا كان ذلك ممكنا بالنسبة لك، فإن أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك هي الحصول على لقاح كوفيد-19، فقد يقلل ذلك بشكل كبير من خطر إصابتك بفيروس كورونا، ويمكن أيضا أن يسمح لك بتخطي متطلبات معينة مثل الاختبار والحجر الصحي.

وفقا لما جاء في "إيفري داي هيلث" (Everydayhealth)، فإن مراكز الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC) تنصح بعدم السفر المحلي أو الدولي في حال عدم حصولك على جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.

ومع ذلك، تؤكد هذه المراكز الأميركية على ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، وغسل يديك بشكل متكرر، وارتداء قناع مناسب جيدا أثناء الطيران أو وسائل النقل العام، حتى مع حصولك على جرعتي التطعيم.

استأجر منزلا لقضاء العطلات

بدلا من الفنادق المزدحمة أو المنتجعات، يمكن أن يمنحك استئجار منزل لقضاء العطلات بالقرب من الشواطئ أو الجبال شعورا بالراحة والاطمئنان، خاصة مع وجود مطبخ خاص بك يمكنك فيه إعداد الطعام بطمأنينة وثقة.

احرص على جلب كثير من مستلزمات التنظيف وأقنعة الوجه ومعقم اليدين، وتعقيم كل ركن في البيت قبل الإقامة فيه.

بدلا من الفنادق المزدحمة أو المنتجعات، يمكنك استئجار منزل لقضاء العطلات بالقرب من الشواطئ (بيكسابي)

الهواء الطلق وليس المدينة الكبيرة

تفضّل كثير من الأسر قضاء العطلة الصيفية في زيارة المدن الكبيرة حيث المتاحف والمسارح والمواقع التاريخية وحدائق الحيوانات.

لكن ينصح موقع "جي تي إم" (Gtm) بقضاء عطلة الصيف في الهواء الطلق على الشواطئ مثلا، خاصة وأن أماكن الزيارة الأخرى المغلقة أو محدودة السعة قد تتسبب في نقل الأمراض.

رحلة قصيرة وإجراءات خاصة بالأطفال

يرتبط خطر العدوى بمدة التعرض، لذا فإن الرحلة القصيرة أكثر أمانا من رحلة أطول.

ووفقا لـ"إيفري داي هيلث"، فإن القيادة في سيارتك الخاصة مع العائلة أكثر أمانا من أن تكون في طائرة أو قطار أو حافلة مع الغرباء.

وفي حال اضطرارك للسفر بالطائرة مع الأطفال، يوصى بارتداء قناع، والابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين، وتجنب الازدحام والأماكن سيئة التهوية، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو باستخدام مطهر لليدين يحتوي على 60% على الأقل من الكحول.

وسائل الأمان

حصولك على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يعني أنك في أمان تام. فلا تزال الدراسات والأبحاث جارية حول تحورات الفيروس والإصابة به، وحتى انتقاله بين الأشخاص.

لابد من أخذ احتياطات الأمان واتباع الإجراءات الوقائية، من الحفاظ على المسافة الآمنة بينك وبين الغرباء، وارتداء القناع، وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات طوال فترة الرحلة حتى تمر بأمان.