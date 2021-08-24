10 خرافات عن الغسيل قد تفسد ملابسك

هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي نرتكبها عند غسل الملابس والتي من شأنها أن تفسد ملابسك. وقد تتساءل هل عليك غسل الملابس بالماء الدافئ، وهل يمكن استخدام المنظفات متعددة الأغراض لإزالة جميع البقع؟

في مقالها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Reader’s digest) في نسختها الأسترالية، استعرضت الكاتبة مادلين وال آراء الخبراء حول ما يجب فعله عند غسيل الملابس وما ينبغي تجنبه.

وضع المزيد من المنظف يعني ملابس أنظف

من الخرافات الشائعة التي ربما سمعتها أن استخدام المزيد من المنظفات يعني الحصول على ملابس أنظف. وأوضح بريان سانسوني من معهد التنظيف الأميركي أن "زيادة كمية المنظف لا يسهم في تنظيف الملابس بشكل أفضل، بل يمكن أن يتسبب في ترك رواسب في ملابسك".

ونبّه هذا الخبير إلى أن ذلك "قد يجعلك تغسلها مرة أخرى وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي عمليات الغسيل الإضافية إلى تلف الملابس بشكل أسرع. لهذا السبب، تحقق من الملصق الموجود على عبوة المنظف لتعرف مقدار المنظف الذي تحتاجه والمناسب لكمية الغسيل والغسالة، ولا سيما أن قوام العديد من المنظفات يكون مركزا هذه الأيام".

كلما زادت حرارة الماء كانت قوة التنظيف أفضل

من المؤكد أن درجة حرارة الماء لها تأثير عميق على نظافة الغسيل. مع ذلك، قد لا يكون للماء الساخن تأثير كبير كما تعتقد.

بحسب سانسوني فإن "الماء الساخن لن ينظف الملابس بالضرورة. وفي الواقع، يمكن أن يتلف الماء الساخن بعض الأقمشة أو يتسبب في جعل بعض البقع دائمة بدلاً من إزالتها".

وأضاف أن "المنظفات هذه الأيام مصممة لتكون أكثر فعالية في الماء البارد، لذلك عليك دائما التحقق من الملصَق وشروط الاستخدام المناسبة".

من الخرافات الشائعة التي ربما سمعتها أن استخدام المزيد من المنظفات يعني الحصول على ملابس أنظف (شترستوك)

غسل الملابس بعد كل مرة ترتديها

في بعض الأحيان، قد لا تحتاج إلى غسل ملابسك في كل مرة ترتديها. يقول سانسوني "إذا ألقيت الملابس في سلة الغسيل المتسخ لغسلها بعد كل مرة ترتديها، فقد تتسبب في تلفها قبل الأوان".

وقد يؤدي التحميل الزائد للغسالة بالعديد من العناصر الضخمة إلى إتلاف جهازك، وينصح بوضع العناصر كبيرة الحجم بطريقة متوازنة في آلة الغسيل لتجنب المشاكل.

تجاهل ملصق العناية بالنسيج

كما هي الحال مع جميع المنتجات الأخرى، عليك قراءة التعليمات دائمًا وهذا يشمل ملصق العناية بالأقمشة. وفي هذا الصدد، قال سانسوني "هناك أوقات يكون من المغري إلقاء كل الملابس في الغسالة وغسلها مرة واحدة. لكن كل قطعة من الملابس التجارية تحتوي على بطاقة بها تعليمات العناية بالقماش من قبل الشركة المصنعة للحفاظ على مظهرها".

إزالة كل البقع بشكل مماثل

إذا كنت تعتقد أنه يمكنك استخدام نفس منظف الغسيل لإزالة بقع الدم والمواد الدهنية، فقد تحتاج إلى إعادة التفكير في ذلك، إذ يحدد نوع البقعة في الواقع كيفية إزالتها.

وفقًا لخبير التنظيف المنزلي شانون لوش، ينبغي إزالة بقع الدم بالماء البارد وصابون الحمام الشائع، وللتخلص من بقع الزيت، قم ببساطة بسكب بضع قطرات من سائل غسل الصحون على أطراف أصابعك دون ماء وفرك البقعة حتى تتغير إلى قوام هلامي، ثم اشطفها بالماء البارد.

يمكن أن يتلف الماء الساخن بعض الأقمشة أو يتسبب في جعل بعض البقع دائمة بدلا من إزالتها (بيكسابي)

استخدام غسول الجسم لغسل الملابس

من المحتمل أنك ذات يوم، بينما كنت بصدد غسيل الملابس فوجئت بنفاد منظف الغسيل. وكحل قمت باستخدام غسول اليدين أو الجسم كسائل لغسل ملابسك، إلا أنه لن يكون فعالًا كمنظف للغسيل، لأن غسول الجسم يحتوي على مواد كيميائية لطيفة أكثر.

حسب ما صرحت به لين ستابف، من "ذا كيلينغ أوثيريتي" فإنه "من الأفضل استخدام العناصر التي تحتوي على الكمية المناسبة من المواد الكيميائية لتوفير تنظيف عميق".

ملء الغسالة بالملابس يساعد على توفير الماء والطاقة

وفق ما أوضحته خبيرة التأمين ميلاني موسون "قد يختلف تعريفك للآلة الممتلئة عن تعريف الشركة المصنعة، حيث تم تصميم آلات الغسيل للعمل على النحو الأمثل مع ملء ثلثي حجمها في الحد الأقصى. وإذا قمت بتعبئة الغسالة بالكامل، فلن يتمكن المنظف من الانتشار وتنظيف جميع الملابس وسيتعين عليك غسلها مرة أخرى، مما سيتسبب في إهدارك لمزيد من الماء والطاقة".

البقع المرئية هي الأنواع الوحيدة من الأوساخ

قد تعتقد أن القميص متسخ عندما ترى عليه بقعة، ولكنه قد يكون متسخا أكثر بكثير مما تعتقد. ذكرت جنيفر أهوني، الباحثة رفيعة المستوى في شركة تايد، أنه "قد تكون ملابسك أقذر مما تعتقد. وفي الواقع، 30% فقط من الشوائب في مغسلة ملابسك مرئية – مثل الطعام والأوساخ وبقع العشب".

وأضافت أهوني أن "70% الأخرى من الشوائب غير المرئية مكونة من شوائب الجسم مثل العرق والزيوت التي في حال لم يتم إزالتها بواسطة منظف غسيل عميق التنظيف، سوف تتراكم بمرور الوقت وتجعل رائحة الملابس كريهة وباهتة اللون. والتنظيف العميق يزيل الأوساخ المرئية وغير المرئية".

فقط 30% من الشوائب في مغسلة ملابسك مرئية مثل الطعام والأوساخ وبقع العشب (شترستوك)

فرز الغسيل حسب الألوان

قد تكون هذه أخبارًا جيدة للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت لفرز ملابسهم حسب الألوان. وأكدت أهوني أن فرز الملابس حسب الألوان فكرة جيدة، إلا أنك تحتاج إلى التفكير في فرز الملابس حسب نوع القماش. فالأقمشة الأثقل مثل الجينز يمكن أن تلحق الضرر بالأقمشة الرقيقة والأكثر نعومة. لهذا السبب، تأكد من مراجعة ملصق العناية دائمًا للحصول على أفضل إرشادات حول الغسيل والتوصيات الخاصة بالأقمشة الأخرى.

ينبغي عليك قفل الأزرار قبل الغسيل

كم مرة أقفلت أزرار قميصك قبل وضعه في الغسالة؟ في الواقع، قد لا تحتاج إلى القيام بذلك على الإطلاق. وحذرت موسون من أن قفل الأزرار قبل الغسيل يؤدي إلى سقوط الأزرار بسبب الضغط الذي تضعه الغسالة على الملابس. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى شد قطعة الملابس بسبب الضغط غير المتكافئ الذي يضعه مكان الزر على الملابس.