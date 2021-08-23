غرف الغسيل من الأماكن الأساسية في المنزل نظرا لما تستوعبه من أغراض خاصة وعائلية

بيروت- تتميز الوحدات السكنية الحديثة بضمها لغرف إضافية مخصصة لخدمة سكان المنزل على أكمل وجه، وتوفير أفضل سبل الراحة لهم، لذلك تصنف غرف الغسيل ضمن المرافق المميزة في المنازل الحديثة، وتحاول مصممة الديكور فاتن جمعة أن تسلط الضوء على أفكار ونصائح لتصميم غرفة الغسيل في المنزل.

تبدأ فاتن حديثها موضحة أن غرف الغسيل من الأماكن الأساسية في المنزل، نظراً لما تستوعبه من أغراض خاصة وعائلية. فهي تضم بين أحضانها إلى جانب الغسّالة وآلة التجفيف، الثياب المتسخة والأدوات التي لا تستعمل يومياً كلوح كي الملابس وأحواض الغسيل ومستلزماتها، لذلك لا ينبغي إهمال هذه الغرف، وهي بحاجة إلى ديكور واهتمام خاص من قبل سيدة المنزل.

تجعل نمط الحياة اليومي أسهل

ورغم أن غرفة الغسيل تعتبر من الكماليات، بحسب فاتن، والتي قد لا تتوفر في جميع الوحدات السكنية، فإنها من الغرف الضرورية التي ستجعل نمط الحياة اليومية أسهل على ربة المنزل.

وتتيح غرفة الغسيل تخصيص مساحة لوضع الغسالة بدلاً من وضعها في المطبخ أو الحمام، مما يساهم في توفير مساحة إضافية في كل من الحمام أو المطبخ، كما أنها توفر الخصوصية عند غسل الملابس. غالباً ما تكون غرفة غسيل في المطبخ أو قرب غرف النوم لتسهيل عملية نقل الملابس.

على كل سيدة أن تدخل ألواناً بهيحة على ديكور الغرفة لأنها تسهم في زيادة مساحة غرف الغسيل (بكسيلز)

أهم مكونات غرفة الغسيل

تقول فاتن جمعة إنه يجب أن تتوافر عدة قطع أساسية في غرفة الغسيل، وهي:

الغسالة والنشافة: وهما القطعتان الأهم في هذه الغرفة، وتنصح بشراء أفضل الأنواع حتى وإن كانت باهظة الثمن؛ حتى تدوم لفترة أطول، ويجب مراعاة أخذ القياسات لتحديد مكان كل القطعة.

الأرفف أو الخزائن المعلقة: دائماً ما يبحث الأفراد عن أفكار لإضافة مساحة للتخزين، سواء للتخزين في الحمام أو المطبخ أو حتى غرف النوم والمعيشة، وتحتاج غرف الغسيل أيضاً إلى مساحات لتخزين مواد ومستلزمات التنظيف والغسيل، بالإضافة إلى مساحة لوضع الملابس النظيفة إلى حين نقلها.

وتعتبر الأرفف والخزائن المعلقة من القطع الواجب توفرها في غرف الغسيل، وقد تكون الخزائن موجودة بالأصل، ولكن ستحتاج إلى تعليق الأرفف بما يتناسب مع المساحة، وهي تضفي لمسة جمالية على المكان.

تعتبر الأرفف والخزائن المعلقة من القطع الواجب توفرها في غرف الغسيل وهناك تصميمات مختلفة للسلات تعطي اللمسة الجمالية (بيكسابي)

الخزانة: تستخدم لتخزين مسحوق الغسيل وغيرها من مواد تنظيف الملابس حتى لا تكون ظاهرة للعيان، وهي تعطي اللمسة الجمالية أيضا ولكنها ليست من القطع الضرورية.

وتتابع فاتن أن التخزين يتم بطريقة منظمة، إذ يجب تخصيص مكان واسع للخزائن والرفوف المعلقة على الجدران، لوضع الأغراض ومساحيق التنظيف، من أجل تخزينها بطرق منظّمة وصفها بشكل يجعل مظهرها مميزاً ومريحاً للنظر.

السلات: من أساسيات غرفة الغسيل والحرص على وجودها لوضع الملابس المتسخة بداخلها، وهناك أشكال وتصميمات مختلفة لتلك السلات يمكنها أن تعطي اللمسة الجمالية.

الإضاءة مشرقة وقوية: توفير الإضاءة الملائمة للغرفة، والحرص أن تكون الإضاءة مشرقة وقوية لتتمكن ربة المنزل من مشاهدة كافة الأغراض الموضوعة داخل غرفة الغسيل. والأهم في هذه الغرف هو التهوية التي تساعد على تفادي الرطوبة وإخراج الحرارة الناتجة من الغسالة وآلة التجفيف والمكواة.

التفنّن بتزيين جدران غرف الغسيل بالكلمات والصور التي تعبر عن محتوى الغرفة لتشعر بداخلها بالراحة والفرح (بيكسلز)

كلمات وصور على الجدران

التفنن بتزيين جدران غرف الغسيل بالكلمات والصور التي تعبر عن محتوى الغرفة، لتشعر السيدة عندما تكون بداخلها بالراحة والفرح.

وإذا أمكنها أن تدخل ألواناً فرحة على ديكور الغرفة فلا تتردد في ذلك، لأنها تسهم في زيادة مساحة غرف الغسيل.

عند تصميم غرف الغسيل.

وتعتبر مصممة الديكور فاتن جمعة أن هناك أمورا يجب مراعاتها عند تصميم غرف الغسيل في المنزل:

يجب أن تكون الإنارة جيدة والتهوية جيدة حتى لا تكون رائحة العفونة فيها.

الاهتمام بديكور المكان وإضافة الإكسسوارات على الأرفف.

اختيار أرضية تتحمل التعرض للرطوبة وينصح بالابتعاد عن الأرضيات الخشبية.

في كثير من الأحيان لا تكون غرفة الغسيل منفصلة فأحياناً تكون مشتركة مع الحمام أو المطبخ (بيكسلز)

غرفة غسيل غير منفصلة

وتضيف جمعة أنه في كثير من الأحيان لا تكون غرفة الغسيل غرفة منفصلة، فأحياناً تكون مشتركة مع الحمام أو المطبخ، ففي هذة الحالة، يجب الاهتمام أن تكون الغسالة في وضعية مناسبة داخل الحمام أو المطبخ، ولكن مع توفر كل شروط تنظيمها حتى تتمكن السيدة من تأدية مهامها على أحسن وجه بعيدا عن الفوضى.