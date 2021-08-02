قد لا يعني مرور أية علاقة بمراحل ما قبل الطلاق وجوبَ الانفصال، فالبعض يحاول إنقاذ علاقته، والبعض يستمر، لكن استمراره لا يعني قوته.
بيروت- تشكو العديد من الزوجات من كثرة الوقت الذي يقضيه أزواجهن في الألعاب الإلكترونية، وهي مشكلة حقيقية يقع فيها الأطفال والمراهقون أيضا، وحينها يحتاج الأمر إلى علاج وخطة للتخلص منه.
وينطبق الأمر على إدمان الأزواج على مشاهدة مباريات كرة القدم، وهي ظاهرة تعاني منها كثير من الزوجات بسبب هوس أزواجهن بهوايتهم المفضلة.
وتحدثت الجزيرة نت إلى نساء حول تأثير الانشغال المبالغ فيه من أزواجهن بمتابعة مباريات كرة القدم التي حوّلت بعض المنازل إلى ساحات نزاع وتوتر دائم، وحول التعلق الزائد بالألعاب "بلايستيشن" وانعزالهم الكامل عن أفراد الأسرة.
وتقول زوجة خالد.م. ميسون.م. (الأسماء مستعارة) إن المرور أمام التلفاز، أو التحدث بصوت عالٍ، أو في الهاتف بجانبه ممنوع، إنها تواجه هذه الأمور بشكل شبه يومي في وقت المباريات. وتضيف أن كل هذه الأمور تحدث لهوسه الشديد بكرة القدم وخاصة لدى مباريات كأس العالم، وهنا تبدأ المعاناة الحقيقية، بحسب الزوجة.
وتشير ميسون إلى أن اهتمامات الرجال وهواياتهم مختلفة تماما عن ميول النساء، وهي متفهمة لهذا الأمر، لكن ليس لهذه الدرجة، رغم أنها حاولت عدة مرات الاندماج معه والجلوس معه وتحضير بعض الوجبات الخفيفة، لكنها سرعان ما تشعر بالملل وعدم الرغبة بالاستمرار. وأيقنت أن مشاهدة كرة القدم بالنسبة لزوجها لها الأفضلية.
لذلك قررت بحث الأمر معه بجدية تامة وناقشت معه بهدوء بأنه يجب عدم إهمال واجباته المنزلية والأسرية لمجرد تعلقه الزائد بالمباريات والبحث عن حل للوصول إلى اتفاق معه بهذا الشأن.
أما الزوج خالد فيرى أن زوجته تبالغ بالموضوع، فهو متفق معها مسبقا على أن مشاهدة مباريات كرة القدم مهمة جدا بالنسبة له ولا يستحق الأمر غضبها، لأنه ليس متكررا إنما هنالك وقت مخصص لذلك ولا داعي للعصبية الزائدة، خاصة أنه يسعى لتجديد حياتهما بالخروج في نزهة أو مطعم أو زيارة أصدقاء، كما يحاول أن يقوما بأمور مشتركة معا لتعزيز العلاقة بينهما، لكنها لا تتحلى بالصبر وتفتعل المشاكل لدى رؤيته جالسا مستمتعا بمشاهدة مباراة كرة القدم غير مبالٍ بما حوله.
أما الزوجة ديانا المر فألقت الضوء على مشكلتها قائلة: "بدأت القصة مع زوجي قبل عامين عندما أخبره أصدقاؤه عن لعبة "جوكر" المعتمدة على لعب الأوراق بين مجموعات من المشاركين عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، ومن حينها أصبح يقضي فيها ساعات طويلة".
أما في يوم عطلته فيتجاوز 10 ساعات، وعندما كنت أتساءل كيف له أن يقضي كل تلك الأوقات بلا ملل، كان يجيب بأن "فائدة هذه الألعاب هي أنها تجعله يفكر بشكل إستراتيجي"، لكنني أشعر بأنه ابتعد كثيرا عن عالمه الحقيقي وأسرته، حتى أصبحت عاجزة عن مشاركته في حديث يتعلق بشؤون أسرتنا، وأشعر بغيابه وإن كان حاضرا بجسده، وبأنني وحدي، كما تقول ديانا للجزيرة نت.
فادي سلوم أحد مدمني الألعاب الإلكترونية. تعلق بالأساس بألعاب إطلاق النار الفردية، حتى أنه أمضى 48 ساعة كاملة أمام الحاسوب، ووصل إلى مراحل متقدمة في اللعب، لدرجة أنها أخذت كل وقته وفقد وظيفته وخسر عائلته وتركته زوجته وأطفاله، لأنه كان دائم الصراخ عليهم حتى يبعدهم عنه.
وبعد أن فقد كل شيء، شعر فجأة بأنه بات وحيدا ومدمنا على الألعاب، عصبيا وانطوائيا ومضطربا في كل النواحي، وندم كثيرا على أنه ضيّع كل وقته وجهده وتفكيره على هذه الألعاب. ومن بعدها اتخذ قراره باللجوء إلى طبيب علاج نفسي للتخلص من حالة الإدمان التي دمرت حياته الشخصية والعملية والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا.
باتت ظاهرة الإدمان على ألعاب البلايستيشن ومشاهدة كرة القدم من المشاكل الأساسية التي تواجهها كثير من العائلات، لذلك يقدم خبير العلاقات الأسرية أندريه غزيري بعض النصائح المهمة.
ويقول للجزيرة نت إن بعض الأزواج يلجؤون إلى الألعاب الإلكترونية لتحقيق الإحساس بالنشوة، وبالقوة التي يشعر بها الشخص في فضاء الألعاب الإلكترونية والتي يفتقدها في الواقع، وللقضاء على حالة الفراغ المادي والشخصي، والهروب من العالم الواقعي بمشاكله وهمومه إلى عالم الألعاب المرح، حيث يضحي مدمنوها بأوقاتهم ومسؤولياتهم في سبيل الحصول على سعادة افتراضية يفتقدونها في حياتهم، وقد تكون السبيل لمن يعانون فراغا ويسعون إلى شغل الوقت بالألعاب.
ويضيف أنها قد تكون أيضا رغبة في إيجاد حياة اجتماعية لمن يفتقدها في المجتمع، ومع مرور الوقت يصبح الأشخاص انطوائيين ومنعزلين، ثم عاجزين عن الاندماج في المجتمع، ما يؤدي لوجود خلل في الحياة الاجتماعية، بحسب غزيري.
ومن أعراض الظاهرة التي يصاب الزوج بها هي التوتر واضطراب النوم والاكتئاب، وهو ما يبرر حالة العزلة وربما العنف ضد الزوجة، وعلى الزوج البحث عن أنشطة حياتية مفيدة كالرياضة والتقرب من الأهل لعلاج إدمان وأعراض الألعاب الإلكترونية.
ويقترح غزيري بعض النصائح للزوجات حول كيفية مساعدة أزواجهن للتخلص من إدمان الألعاب:
ومن أهم النصائح للتعامل مع الزوج المهووس بمشاهدة كرة القدم، بحسب خبير العلاقات الأسرية أندريه غزيري:
استغلي الموقف لصالحك، يقول الخبير غريزي، أحيانًا تحتاجين للمقايضة واستغلال الظروف لصالحك، بأن تفاوضي زوجك على أن يمنحك الوقت للخروج مع صديقاتك، مثلما يقضي الوقت أمام المباراة، وأن عليه الجلوس مع الأطفال حتى تستطيعي الاستمتاع بوقتك أيضا.