خلال أيام الصيف الحارة لا نستطيع تخيل عالم بلا كهرباء، في ظل الاعتماد المتزايد على أجهزة تكييف الهواء والتبريد ومختلف الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعني زيادة في استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة ارتفاعا كبيرا.

وفي تقرير نشرته مجلة "بوبيلار ساينس" (Popsci) الأميركية، تستعرض الكاتبة ناتالي والينتون بعض الوسائل لتقليل استهلاك الكهرباء وتوفير بعض المال والإسهام في حماية الكوكب خلال أشهر الصيف، من دون التخلي الكامل عن الأجهزة الحديثة.

تبريد المنزل من دون مكيف

للحفاظ على برودة منزلك في أوقات الحر، قد لا تحتاج بالضرورة إلى مكيفات الهواء التي تستهلك كثيرا من الطاقة وتثقل فاتورة الكهرباء. فهناك وسائل أفضل للحفاظ على منزلك باردا من دون الاعتماد على الكهرباء.

من أجل توفير الكهرباء قد تحتاج إلى البحث عن بدائل طبيعية لتبريد المنزل بعيدا عن استخدام المكيفات (غيتي)

امنع الشمس من دخول المنزل

افتح النوافذ لتبريد الجو قليلا، ثم أغلقها وأسدل ستائر التعتيم خلال النهار لمنع أشعة الشمس والهواء الساخن من الدخول. قد لا تفي الستائر العادية بالغرض، وإذا كانت الشمس لا تزال تتسرب إلى المنزل، عليك اقتناء الستائر المعتمة أو تعليق البطانيات الثقيلة على النوافذ المقابلة للشمس.

التحكّم في تدفق الهواء الداخلي

يُنصح بتركيب مروحة في الأعلى لتطرد الهواء إلى الخارج، ثم فتح أي أبواب أو فتحات لتزيد تدفق الهواء، سيساعد ذلك على دفع الهواء الساخن في المنزل إلى أعلى ثم إلى الخارج. يمكنك أيضا استخدام المراوح المدمجة في الحمام أو فوق موقد المطبخ لامتصاص الهواء الساخن، وتستخدم هذه المراوح كهرباء أقل من المكيفات.

اعزل الحرارة قدر الإمكان

سيساعدك إغلاق الفرن وأي أجهزة إلكترونية غير ضرورية، مثل المصابيح ذات اللمبات المتوهجة، على توفير الطاقة وتجنب تدفّق الحرارة التي تنتجها هذه الأجهزة. إذا كان لديك شواية أو موقد للطهي خارج المنزل حاول أن تستخدمه بدلا من موقد المطبخ، وإذا كنت مضطرا إلى استعمال الفرن أو الموقد اعزل الحرارة بإغلاق باب المطبخ.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية

يقضي معظم الناس يومهم مرتبطين بأجهزتهم الإلكترونية سواء في المنزل أو في المكتب. لتجنب الاستخدام المفرط للكهرباء، يجب التخلي عن هذه الأجهزة قدر الإمكان.

إيقاف كل الأجهزة قبل الخروج من المنزل

قبل التوجّه إلى المكتب، يجب إيقاف تشغيل كل الأجهزة الموجودة في المنزل، فلا فائدة من ترك الأضواء أو المراوح أو التلفاز أو الحاسوب قيد التشغيل عندما تكون في الخارج. يمكن ضبط الأجهزة الإلكترونية لتتوقف تلقائيا بعد مدة زمنية معينة،ويمكن أن تساعد المصابيح المستشعرة للحركة والأجهزة الذكية الأخرى على تسهيل هذه المهمة.

لا فائدة من ترك الأضواء أو المراوح أو التلفاز أو الحاسوب قيد التشغيل عندما تكون في الخارج (بيكسلز)

استخدم غرفة واحدة

إذا كنت تعمل من المنزل، فإن أفضل ما يمكن فعله هو أن تخصص مكانا واحدا للعمل لأن ذلك سيساعدك على الحدّ من استخدام للكهرباء. إذا كنت تعمل على جهاز حاسوب محمول، حاول عدم توصيل الشاحن بمصدر الطاقة طوال الوقت، بل اشحن البطارية فقط عندما تحتاج إلى ذلك.

افصل جميع المقابس الكهربائية

يُنصح بفصل جميع المقابس الكهربائية الموجودة في المنزل لأن شواحن الهاتف والحاسوب المحمول الموصولة بجهاز مغلق تستمد قدرا ضئيلا من الكهرباء من المقابس، وينطبق الشيء ذاته على بقية الأجهزة.

يُنصح بفصل جميع المقابس الكهربائية الموجودة في المنزل (بيكسلز)

التثبّت من الفجوات

إذا كان منزلك باردا في الشتاء وحارا في الصيف، فقد يكون هناك عيوب في المبنى. قد يحدث ذلك بسبب الفجوات الموجودة حول النوافذ والجدران غير المعزولة والفتحات الصغيرة الأخرى، لذلك احرص على سد الفجوات لتقليص تسرب هواء المكيف إلى الخارج.

جفف ملابسك في الخارج

تستهلك مجففات الملابس كمية كبيرة من الكهرباء توازي ما تحتاج إليه الثلاجة وغسالة الملابس وغسالة الصحون مجتمعة، وفصل الصيف هو الوقت المثالي للتخلي عن آلة تجفيف الملابس بتعليق الغسيل في الخارج ليجفّ تحت أشعة الشمس الحارقة والهواء النقي.

في فصل الصيف يجب التخلي عن جهاز تجفيف الملابس وتعليق الغسيل ليجف تحت أشعة الشمس (وكالة الأنباء الألمانية)