ليس من المفاجئ أن تتوق إلى أكل الأطعمة اللذيذة المليئة بالجبن والسكريات أثناء اتباع نظام غذائي، كما أنه من الشائع جدا أن يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، لكن اتباع رغبتك من شأنه أن يضيع كل الجهد الذي تبذله لإنقاص الوزن.

في تقرير نشره موقع "هيلث شوتس" (HealthShots)، قالت الكاتبة أيوشي غوبتا إن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكّم في رغباتك الشديدة في تناول الطعام:

زيادة كميات البروتين التي تتناولها

يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض البروتين هو السبب وراء الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يحتاج الجسم إلى البروتين لإنتاج هرمونات عالية الجودة تمنع اختلال وتقليل السكر في الدم، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول.

علاوة على ذلك، يجب التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها صحية وتمثّل مصدرا جيدا للطاقة. مصادر البروتين الجيدة هي البيض والدجاج والمكسرات، أما مصادر الدهون الجيدة فهي السمن والبذور والأسماك الدهنية وزيت الزيتون.

النظام الغذائي منخفض البروتين هو السبب وراء الرغبة الشديدة في تناول الطعام (بيكسابي)

شرب الكثير من الماء

وأضافت الكاتبة أنه غالبا ما لا يتم التمييز بين العطش والجوع، لكن الحفاظ على رطوبة الجسم تعدّ طريقة رائعة للمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. قد يؤدي شرب الماء قبل الوجبات إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وكبح الشهية، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن.

تجنب الإجهاد

يمكن لبعض المشاعر مثل التوتر والحزن والملل أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول جميع الأطعمة المضرّة. في الواقع، يزيد التوتر من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يسبّب زيادة الوزن، لذلك يجب الحرص على تقليل مستويات التوتر لديك. يمكنك تحقيق ذلك من خلال القيام بنزهة قصيرة لتجنب الرغبة الشديدة في الأكل، أو ممارسة تمارين التنفس لتقليل التوتر أو مشاهدة الأفلام، مما يصرف انتباهك عن مسببات التوتر.

لا تتبع حمية قاسية

ذكرت الكاتبة أنه يجدر بك عدم تجويع نفسك لأن ذلك يزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وفي الحقيقة، بدلا من خسارة الوزن ستكتسب كيلوغرامات إضافية. من المهم جدا تناول وجباتك في الوقت المحدد لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وإذا كنت ترغب في تناول شيء حلو، فابحث عن السكريات الطبيعية في الفاكهة.

الحمية التي تعتمد على التجويع هي في الحقيقة طريقة مباشرة لزيادة الوزن وليس خسارته (بيكسلز)

الحصول على قسط كاف من النوم

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يغير توازن الهرمونات في الجسم، وقد يساهم هذا الخلل في الرغبة الشديدة في تناول الطعام إلى درجة الإفراط. لذلك، من الأفضل النوم في الوقت المحدد والاستيقاظ في الوقت المحدد، وتناول وجبات الطعام في الوقت نفسه يوميا.

خطط لوجباتك اليومية

عند اتباع نظام غذائي، من المرجح أن تتساءل عما ستأكله بعد ذلك، ولكن من خلال معرفة ما ستأكله بالفعل، يمكنك التخلص من عامل عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك، اجعل وجباتك ممتعة من خلال تناول وجبات خفيفة مشبعة، على غرار كأس من اللبن الرائب أو حفنة من اللوز.

اتباع نظام غذائي متوازن

من المتوقّع أن يرغب البعض في تناول الأطعمة غير الصحية أثناء اتباع نظام غذائي، ولكن إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا وتحاول الحفاظ على التوازن الغذائي لجسمك، فستتراجع رغبتك في تناول الوجبات السريعة. إلى جانب ذلك، حاول تناول الطعام على فترات منتظمة، واعتمد حصص أكل صغيرة.

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا فستتراجع رغبتك في تناول الوجبات السريعة (بيكسلز)

لا تقسو على نفسك

هل تشعر بخيبة أمل من نفسك عندما تغش في نظامك الغذائي؟ لا بأس في ذلك. يجب ألا يتملّكك اليأس اعتقادا منك أنك أهدرت كل جهودك. في الواقع، السماح لنفسك بتناول وجبة خارج الحمية يمكن أن يشجعك على الاستمرار في اتباع نظامك الغذائي. لذا، تأكد من تناول واحدة على الأقل من وجباتك الخفيفة المفضلة خلال الأسبوع.