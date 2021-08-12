إذا لم تكن من هؤلاء الذين يفضلون المشي دون أحذية لفترات طويلة، فقد ترى في ذلك أمرا غير مقبول، وربما تقبل على مضض المشي حافي القدمين في المنزل. لكن بالنسبة للكثيرين، فإن ممارسة المشي والرياضة حافي القدمين أمر يتبعونه يوميا.

يقول الخبراء في الحديث عن فوائد المشي دون أحذية، إنه عندما يتعلم الطفل المشي، يُطلب من الوالدين ترك هذه العملية تحدث بشكل طبيعي ودون حذاء، وذلك لأن الأحذية يمكن أن تؤثر على كيفية استخدام الطفل للعضلات والعظام في قدمه، إذ يدرك الطفل كيفية الإحساس بالأشياء من خلال المشي على الأرض دون حذاء.

فوائد المشي حافي القدمين

يوضح الدكتور جوناثان كابلان، أخصائي القدم والكاحل وجراح العظام في معهد هوغ لتقويم العظام "إن الميزة الأكثر وضوحًا للمشي حافي القدمين هي أنك تعيد نمط المشي الطبيعي لديك".

وأضاف لموقع "هيلث لاين" (HealthLine) أن المشي حافي القدمين يسهم في التحكم في وضع قدمك ويحسّن التوازن، واستقبال الحس العميق، وإدراك الجسد، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الآلام.

كما يمكن للمشي حافي القدمين أن يسهم في تحسين آلية عمل الفخذين والركبتين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين ميكانيكا مفاصل القدم والكاحل بالإضافة إلى منح القوة والثبات الكافيين داخل العضلات والأربطة.

المشي حافي القدمين يسهم في التحكم بوضع قدمك ويحسّن التوازن (غيتي)

هل الأحذية تضر القدمين؟

في الوقت الذي تختار فيه حذاء مريحا يتضمن تلك الحشوة ذات الوسادة التي تشعرك بالرفاهية والمشي بسلاسة، فإن الدكتور بروس بينكر، جراح القدم المعتمد، يحذرك من أن هذا النوع من الأحذية قد يمنعك من استخدام عضلية معينة يمكنها بالفعل تقوية جسمك.

مخاطر محتملة

المشي حافي القدمين في منزلك آمن نسبيا، ولكن عندما تتوجه للخارج، فإنك قد تعرض نفسك لمخاطر محتملة.

لذلك من المهم عندما تبدأ في دمج المشي حافي القدمين بعد أن قضيت معظم حياتك في استخدام الأحذية، يجب أن تفكر في السطح الذي تمشي عليه، إذ يجب تجنب الأسطح الصخرية والرطبة أو المبللة والأسطح الساخنة لتفادي مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك يجب الحرص على عدم المشي على الأسطح التي يحتمل أن تتضمن الزجاج أو الأشياء الحادة الأخرى على الأرض.

وقد يعرضك المشي حافي القدمين للبكتيريا الضارة أو الالتهابات، خاصة في خارج المنزل.

المشي حافي القدمين في منزلك آمن نسبيا، ولكن عندما تتوجه للخارج، فإنك تُعرّض نفسك لمخاطر محتملة (غيتي)

كبار السن ومرضى السكري

ينبغي على مرضى السكري توخي الحذر دائمًا، واستشارة الطبيب قبل ممارسة المشي دون حذاء، ولا سيما إذا كان لديهم اعتلال في أعصاب الأطراف، حيث يمكن أن يصابوا بجروح في أسفل أقدامهم ولا يدركون ذلك.

كيف تمشي حافي القدمين بصورة صحيحة؟

إن معرفة كيفية المشي وممارسة الرياضة حافي القدمين يستغرق وقتًا وصبرًا ومعلومات صحيحة، لذلك قبل أن تتخلى عن حذائك لصالح الطبيعة، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها.

ابدأ ببطء، عليك التحلي بالصبر والبدء بجلسات قصيرة من 15 إلى 20 دقيقة من المشي حافي القدمين.

عليك التحلي بالصبر والبدء بجلسات قصيرة من 15 إلى 20 دقيقة من المشي حافي القدمين. من الضروري أن تسمح لقدميك وكاحليك بالتكيف مع البيئة الجديدة، وعندما تعتاد قدماك على المشي دون حذاء، يمكنك زيادة المسافة والوقت.

وعندما تعتاد قدماك على المشي دون حذاء، يمكنك زيادة المسافة والوقت. إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج جديد توقف عن المشي. فربما يشير ذلك إلى ضعف في القدم، يتطلب مراجعة الطبيب.

توقف عن المشي. فربما يشير ذلك إلى ضعف في القدم، يتطلب مراجعة الطبيب. المشي داخل المنزل ، قبل أن تجرّب المشي حافي القدمين في الخارج، درّبْ نفسك على المشي على الأسطح الآمنة في منزلك. وبمجرد أن تتقن استخدام الأماكن الداخلية، حاول المشي على الأسطح الخارجية الأقل خطورة مثل العشب، والمسارات المطاطية في الملاعب، والشواطئ الرملية.

، قبل أن تجرّب المشي حافي القدمين في الخارج، درّبْ نفسك على المشي على الأسطح الآمنة في منزلك. وبمجرد أن تتقن استخدام الأماكن الداخلية، حاول المشي على الأسطح الخارجية الأقل خطورة مثل العشب، والمسارات المطاطية في الملاعب، والشواطئ الرملية. استخدم حذاء بسيطا بحشوة أكثر رقة ، فبينما تتكيف قدمك مع أبعاد وحشوة أقل في الحذاء، قد تحتاج إلى التفكير في استخدام حذاء بسيط قبل المشي حافي القدمين تمامًا.

، فبينما تتكيف قدمك مع أبعاد وحشوة أقل في الحذاء، قد تحتاج إلى التفكير في استخدام حذاء بسيط قبل المشي حافي القدمين تمامًا. جرب تمارين التوازن ، وابدأ بتمارين توازن بسيطة مثل الوقوف على قدم واحدة.

، وابدأ بتمارين توازن بسيطة مثل الوقوف على قدم واحدة. جرب نشاطًا يتطلب منك أن تكون حافي القدمين. واستفد من الأنشطة التي يتم أداؤها حافي القدمين بالفعل، مثل اليوغا أو البيلاتيس أو فنون الدفاع عن النفس.

يتطلب منك أن تكون حافي القدمين. واستفد من الأنشطة التي يتم أداؤها حافي القدمين بالفعل، مثل اليوغا أو البيلاتيس أو فنون الدفاع عن النفس. افحص قدميك بحثًا عن إصابة، وقم بفحص الجزء السفلي من قدمك كل يوم بحثًا عن الإصابة، لتجنب أية مضاعفات.

وأخيرا، فإن للمشي حافي القدمين أثناء السير وممارسة الرياضة بعض الفوائد، طالما أنك تتبع احتياطات السلامة وتشارك باعتدال.

وإذا كانت لديك أي مخاوف بشأن سلامتك أو صحة قدمك، فمن الجيد التحدث مع طبيبك قبل تعريض قدميك العاريتين للطبيعة لفترة طويلة من الوقت.