يتعين على الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي التوقف عن تناول الفواكه الجافة طوال الرحلة.

يجهل كثيرون أن الحالة الصحية في أثناء الرحلة تعتمد اعتمادا مباشرا على ما يأكله المرء في اليوم السابق، وبهذا فإن مسألة التأثير السلبي لبعض الأطعمة على الجسم حقيقة لا جدال فيها.

في التقرير الذي نشره موقع "إف بي. ري" (Fb.ru) الروسي، استعرضت إيكاترينا أندريفا جملة المنتجات التي ينبغي تجنب تضمينها في قائمة النظام الغذائي، قبل 24 ساعة من وقت الرحلة.

الفواكه الجافة

يتعين على الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي التوقف عن تناول الفواكه الجافة طوال الرحلة لأن تركيبتها تتضمن مادة الكبريتات، وهي مواد يمكن أن تثير نوبة الاختناق في الفضاء الضيق للطائرة، حيث يعاني الجسم بالفعل من نقص في الأكسجين.

القهوة

يجد كثيرون متعة في تناول فنجان من القهوة وهم ينتظرون الرحلة، متجاهلين أن شرب القهوة بكميات كبيرة يدرّ البول. لذلك في حال كنت لا ترغب أن تقضي وقت رحلتك في المرحاض، امتنع عن تناول هذا المشروب، وبدلا من ذلك من الأفضل شرب الماء، وتناول فنجان من القهوة بمجرد مغادرة الطائرة والمرور عبر مراقبة الجوازات.

تناول فنجان من القهوة بمجرد مغادرة الطائرة وتجنبه قبل السفر مباشرة (بيكسلز)

السلامي

تضيف الكاتبة أن هذه النقانق تحتوي على مادة الهيستامين، وهي مادة تسبب الحساسية، وفي أثناء انتظار توقيت الرحلة غالبًا ما يتوجه المسافرون إلى المقهى، حيث يقدم السلامي، لتناول وجبة خفيفة. من ثم، من أجل تجنب حدوث بعض المشاكل في التنفس ورد فعل تحسسي مفاجئ، ينبغي الامتناع عن تناول هذه المنتجات واستبدالها بشطيرة صدر الدجاج عند الشعور بالجوع.

المشروبات الغازية

يرتبط السفر الجوي بنقص الأكسجين، وذلك قد يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون مشكلات في التنفس. في هذا الصدد، تؤكد الأبحاث الرسمية أن ما يقرب من ربع مشاكل التنفس التي تصيب المسافرين على متن الطائرة ناتجة عن شرب الصودا قبل الرحلة.

ما يقرب من ربع مشاكل التنفس التي تصيب المسافرين على متن الطائرة ناتجة عن شرب الصودا قبل الرحلة (دويتشه فيله)

المكسرات

تعدّ المكسرات من الوجبات الخفيفة الرائعة التي تساعد على تجنب الشعور بالجوع مدة طويلة، غير أن هذه المنتجات لا تخلو من العيوب، مثل التسبب في فرط التحسس. وحتى في ظل عدم المعاناة من الحساسية من قبل، من الأفضل تجنب المخاطرة وترك تناولها قبل وقت الرحلة، والجدير بالذكر أن شركات الطيران لا تقدم المكسرات كوجبات خفيفة على متن الطائرة.

البقوليات

وفقًا لجمعية طب الفضاء الجوي، تزيد التغيرات في الضغط الجوي كمية الغاز في الأمعاء بنسبة 25%، كما تزيد وضعية الجلوس من سوء الوضع.

تعدّ المكسرات من الوجبات الخفيفة التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة لكنها قد تسبب فرط التحسس (بيكسابي)

الجبن الطري

تذكر الكاتبة أن شركات الطيران نادرا ما تقدم منتجات الألبان في وجبات الغداء، ومن ثم يستدعي عدم تحمل الجسم اللاكتوز التحقق من هذه النقطة مع المضيفات، كون الأعراض الأكثر حدّة تظهر على ارتفاع 10 آلاف متر.

الشوكولاتة الداكنة

يعتقد البعض أن القهوة هي المصدر الوحيد للكافيين، في حين تحتوي الشوكولاتة على كمية كافيين لا تقل عن تلك الموجودة في القهوة. لذلك، ينبغي التوقف عن تناولها قبل وقت الرحلة حتى لو كنت تستعين بالشوكولاتة للتخلص من التوتر والقلق.

الشوكولاتة تحتوي على كمية كافيين لا تقل عن تلك الموجودة في القهوة (دويتشه فيله)

الموز

يجهل كثيرون أن نحو نصف سكان العالم لا يمكنهم تحمل رائحة الموز، ويمكن لوجبة خفيفة عادية أن تثير غثيانًا لا يمكن السيطرة عليه. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة مكان مغلق لا تختفي منه الرائحة إلا بعد مدة طويلة. لذلك، فكّر مليا في ما إذا كنت تريد إفساد رحلتك بتناول الموز.