قطاع السياحة في العراق ما زال يعاني الإهمال وعدم الاهتمام ضمن سياسات الدولة العامة التي ما تزال تعتمد على النفط والعوائد المتأتية منه

بغداد- يسعى الشاب العراقي مصطفى عباس الفرطوسي، وبجهود ذاتية، إلى إبراز الوجه الجميل لبلاد الرافدين الذي غيبته الحروب والكوارث، وذلك عبر مبادرة فردية أطلقها، تتمثل باستقبال السائحين الأجانب، واصطحابهم إلى المواقع التراثية، والمعالم السياحية في بغداد والمحافظات الأخرى.

الفرطوسي، من مواليد عام 2000، وهو طالب في كلية الطب بجامعة بغداد، جعل بيته بمثابة الفندق، لكثرة الضيوف الوافدين، ومبيتهم الدائم في منزله، فهو يرى أن التعريف بمعالم بلده السياحية، والقيمة الحضارية، لها، "واجب وطني".

وقال الفرطوسي للجزيرة نت "أنا شاب طموح، يتمنى رؤية بلده كبلدان العالم المتطورة، وأحب رؤية العراق وجهة للسياح من مختلف الدول، وهو ما أفعله، وفق إمكانياتي البسيطة، لتغيير الصورة النمطية، المأخوذة عن أعرق البلاد، وأجملها، عبر دعوة الزملاء الأجانب، من مختلف دول العالم لزيارة العراق والاستمتاع بالتجربة الفريدة لبلد عمره 7 آلاف عام".

الفرطوسي خلال جولة مع سائحين أجانب في بغداد (الجزيرة)

ويؤكد الفرطوسي أن "التنسيق مع السائحين، يتم عبر الإنترنت.. فهناك تطبيقات ومنصات مخصصة لذلك، مثل موقع "كاوتش سيرفينغ" (Couch surfing)، وكذلك مجموعة مقهى المسافرين العراقيين (Iraqi travelers cafe)، فضلا عن أن بعض السائحين أصدقاء لي، أو أتعرف عليهم من خلال الإنترنت، أو من خلال أصدقائي في العراق، حيث أستقبلهم في المطار، ثم أصطحبهم إلى منزلي، لتنطلق بعد ذلك الرحلات إلى مختلف محافظات البلاد، فضلاً عن أبرز معالم العاصمة بغداد".

وتابع "استقبلت عدة سياح خلال الفترة الماضية، من ألمانيا، وبلجيكا وهونغ كونغ، وما زلت مستمرا في هذا النشاط الذي يهدف إلى تقديم العراق للعالم بصورته الحقيقية. الصورة التي غيبها الإعلام، ونشر الفوضى والظلام عنه، لأن الصورة الحقيقية للعراق هي أنه من أول الأمم التي أقامت حضارة على الأرض، فنحن بلد الشعر والموسيقى، وتعدد الأديان والسلام والمحبة والألفة".

الفرطوسي مع سائحين أجانب في أحد المواقع الأثرية العراقية (الجزيرة)

ردة فعل رائعة

وفق الفرطوسي فإن ردة فعل السياح "كانت صادمة.. لم يتوقعوا أن يضم العراق، أماكن بتلك العظمة، والجمال، خاصة أن الأماكن التاريخية فيها سحر من نوع آخر، فالجمال الشرق أوسطي يكمن بالعراق، ومدنه من الشمال إلى الجنوب".

المتحف الوطني العراقي من أبرز المعالم السياحية في بغداد (رويترز)

وأوضح أن "السائحين يبقون لعدة أيام في منزله بالعاصمة بغداد، حيث نخرج إلى المحافظات الأخرى، وزيارة المعالم الأثرية في بغداد، ثم نعود"، لافتاً إلى أن "أبرز المعالم التي نزورها في بغداد هي: مدينة الكاظمية، ومدينة الأعظمية، والمقبرة الملكية العراقية، والمتحف الوطني العراقي، والمتحف البغدادي، والمدرسة المستنصرية، وكذلك شارع الرشيد، وشارع المتنبي، وسوق الصفافير، وخان المدلل، وشارع أبو نواس، والمقاهي الشعبية المطلة على نهر دجلة، فضلاً عن زيارة المواقع السياحية في المحافظات الأخرى، مثل ذي قار، والنجف، وبابل وغيرها".

ويطمح الشاب العراقي إلى "توسيع مبادراته، لتشمل أكبر عدد ممكن من السياح، خلال الفترة المقبلة، أو تنظيم ذلك، بإطار واضح".

الفرطوسي برفقة سياح أجانب عند أحد محلات بيع العصائر المعروفة في بغداد (الجزيرة)

وكان العراق في السبعينيات والثمانينيات يستقبل أعدادا كبيرة من السياح سنويا، إلا أن الحروب والحصار قد أدت إلى تراجع الإقبال على زيارته، ورغم وفرة المواقع التاريخية التي يزخر بها العراق في مختلف محافظات البلاد، فإن السياحة الأثرية تكاد تختفي من البلاد التي تعتبر مهد الحضارات القديمة.

وتتوزع المواقع الأثرية في العراق، على طول البلاد وعرضها، وهي تعود إلى حقب زمنية مختلفة، بدءا من حضارة السومريين الأولى في العالم، وصولا إلى معالم نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 1921.

وضربت الحروب والأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق، منذ سنوات، قطاع السياحة في مقتل، حيث تعرضت آلاف المواقع إلى النهب والتدمير والتخريب، فضلاً عن سرقة المتاحف الوطنية، ما جعل قطاع السياحة، متذبذبا بشكل كبير.

كما أن الأوضاع الأمنية، التي شهدها العراق، والحروب الداخلية، خلقت بيئة مضطربة، يصعب معها على القادمين من الخارج التجول في مدن البلاد، وكان الزوار الأجانب على قلّتهم خلال السنوات الماضية، يبقون في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وأغلبهم ضمن البعثات الدبلوماسية، أو من القادمين في مهام صحفية وغيرها.

العلياوي أكد ضرورة توفير بيئة آمنة في كل مناطق العراق للمساعدة في جذب السياح (الجزيرة)

تعزيز السياحة

وتعليقا على هذه المبادرة رأى المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية الدكتور أحمد العلياوي أن تواصل أحد الشباب العراقيين مع السياح من مختلف البلدان، يؤكد أهمية دور المواطن في تعزيز قطاع السياحة، عبر نقل صورة مشرقة عن البلاد، وهو ما يخلق حقيقة لدى الأجنبي، بأن الأرض مهيأة لاستقباله.

لكن العلياوي يشدد في الوقت ذاته للجزيرة نت على أن "ما نحتاجه حاليا، هو خلق بيئة آمنة في كل مناطق البلاد، وتثبيت مسألة اعتزاز العراقيين بقدوم السياح، إذ إنهم يرون في هذا الموضوع، بعدا إنسانيا، كما أنه يعزز ويضخم من واردات الدولة المالية".

وأكد المسؤول العراقي أن "جائحة كورونا ألقت ظلالها على جميع بلدان العالم، ولا سيما العراق، ورغم ذلك، كانت لدينا مجموعات سياحية تصل إلى البلاد".

وما زال قطاع السياحة في العراق يعاني الإهمال وعدم الاهتمام ضمن سياسات الدولة العامة التي ما تزال تركّز على الاستمرار في اعتمادها على قطاع النفط الخام والعوائد المتأتية منه.

فرحان: واقع السياحة في العراق شهد تدهورا كبيرا منذ الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد بعد غزو الكويت (الجزيرة)

متطلبات السياحة

ومن جملة مظاهر عدم الاهتمام التي لحقت بالنشــاط الســياحي في العراق أنه لم يُعطَ الأهمية التي يستحقها من حيث التخصيصات المالية في الموازنات السنوية للدولة رغم توفّر مقوّماته العديدة والمتنوّعة التي يمكن أن تُشكّل ركيزة أساسية في التنوع الاقتصادي، كما يرى أستاذ علم الآثار والسياحة في جامعة بغداد حيدر فرحان.

ويشير فرحان إلى أن "واقع السياحة في العراق شهد تدهورا كبيرا منذ الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد بعد غزو الكويت (1990-2003)، وأصبح من القطاعات المهملة وغير المجدية بشكل شبه كامل، وأصبحت السياحة بيد أفراد غير متخصصين، وبالتالي يمكن أن نقول إن السياحة في العراق أصبحت شبه معدومة إذا ما تحدثنا عن نسبة الاستثمار من خلالها".

وأضاف فرحان للجزيرة نت أن "ما يحتاجه القطاع هو اختيار شخصيات رصينة ومتخصصة، مع منحها الصلاحيات، وكذلك التخصيصات المالية اللازمة للقيام بتشييد بُنى تحتية تتوافق مع الأنظمة العالمية المستخدمة حاليا في الدول الأخرى، وكذلك الاشتراك في السياحة العالمية بالرغم من أن العراق يدعي أنه ضمن المجموعة السياحة العالمية إلا أنه لم يفعّل هذا الأمر".

ولفت إلى أن "الإعلام العراقي ما زال إعلاما خجولا في مجال الآثار والسياحة، وبالتالي هذه المقومات لو توفرت لدى العراق فإنه يمتلك جانبا مهما وموردا اقتصاديا لا يُستهان به".