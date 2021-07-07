من المعروف أن أمن المطار لن يتقبل أي مزحة حول وجود قنبلة في الأمتعة، وهناك العديد من الأخطاء البسيطة الأخرى التي قد توقع صاحبها في مأزق قبل رحلته.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readersdigest) في نسختها الأسترالية، تستعرض الكاتبة لورين كان جملةً من النصائح التي ينبغي اتباعها للتمتع برحلة مريحة وخالية من المشاكل وضمان سير مختلف العمليات في المطار بسلاسة.

لا تتوقع أن يكون الأمر سهلاً

لم يعد الطيران تجربة مبهجة مثلما كان في السابق. قبل الصعود على متن الطائرة، سيكون على المسافرين المرور عبر المطارات المكتظة التي تفتقر للعدد الكافي من الموظفين. ووفقا لمجلة "فاست كومباني" قد يعاني المسافرون من "قدر هائل من التوتر بسبب وضعهم سقف توقعات عاليا بشأن هذه التجربة على نحو غير واقعي".

الوجود بالمطار في الموعد المحدد يعد أمرًا بالغ الأهمية (الجزيرة)

لا تتأخر

يشير طيار الرحلات التجارية باسمه المستعار "توم ديفيس" إلى أن الوجود بالمطار في الموعد المحدد يعد أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالسفر الجوي. فالتأخر في الوصول لا يزيد من احتمال تفويت الطائرة فقط، بل يجعل التجربة أسوأ للركاب الآخرين وطاقم الرحلة بأكملها.

لا تبالغ في رش العطور

إن المطارات والطائرات أماكن مكتظة بالناس، وبإمكانك المساعدة في تلطيف التجربة على الجميع عن طريق تجنب الإفراط في استخدام العطور ذات الرائحة القوية، والاكتفاء بمزيل العرق فحسب.

المضيفات أو الطيارون قد يضلون طريقهم أيضا فتجنب سؤالهم عن الاتجاهات (الجزيرة)

لا تسأل أي طيار عن الاتجاهات

قد يحدث أن يضل الطيارون أو مضيفات الطيران المارين في المطار بزيهم الرسمي طريقهم أيضا، لذلك يقول ديفيس إن اعتراضهم أملا في الحصول على توجيهات لا يعد سوى إضاعة لوقت كلا الطرفين.

لا تأخذ المسكنات

قد يحبذ البعض أخذ المسكنات للنوم خلال الرحلات الطويلة، لكن ديفيس يحذر من أن الضرورة قد تدعو للاستيقاظ، سواء كان ذلك لإفساح المجال لمن يريد المرور من المسافرين في نفس الصف، أو للاستجابة لتعليمات الطوارئ إن استلزم الأمر.

وحسب ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" عن ممرضة مسجلة فإن "تناول الأدوية التي تساعد على النوم أثناء الطيران يزيد من خطر الإصابة بجلطات دموية في الساقين يمكن أن تؤدي إلى الموت".

تناول الأدوية التي تساعد على النوم أثناء الطيران يزيد من خطر الإصابة بجلطات دموية في الساقين (شترستوك)

لا تحاول خداع أمن المطار

لا شك أن طوابير النقاط الأمنية مزعجة وتستغرق الكثير من الوقت، إلا أنه من المستحيل تخطيها، وقد تكون عواقب محاولة القيام بذلك سيئة. فعلى سبيل المثال، رفضت امرأة في إحدى الرحلات خلع معطفها للتفتيش، مما دفع الأمن لأخذها جانبا لإجراء تفتيش مكثف.

لا تترك حاسوبك المحمول بقسم الأمن

تتطلب معظم نقاط التفتيش الأمنية وضع جميع أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية في حاوية منفصلة، وكثيرا ما ينسى المسافرون إعادتها إلى حقائبهم بعد ذلك.

لا تأخذ قيلولة لئلا يسفر نومك عن تفويت رحلتك (بيكسيل)

لا تنم في المطار

يؤكد ديفيس أن أخذ قيلولة في المطار قد يسفر عن تفويت رحلتك أو التعرض للسرقة أو فقدان الممتلكات الشخصية.

لا تعبث بحزام نقل الأمتعة

من المحبط أن يحدث عطل ما ويتوقف الحزام أو تعْلق الأمتعة عندما تكون جاهزة للانزلاق. لكن القفز على حزام النقل لمحاولة إصلاح أي عطل لا يزيد من احتمال السقوط أو التعثر فحسب، بل يعد انتهاكا لأمن المطار أيضًا.

لن يكون لبطاقة الصعود الإلكترونية أي جدوى إذا استنفد شحن الهاتف (مواقع التواصل)

لا تنس شحن هاتفك

لن يكون لبطاقة الصعود الإلكترونية أي جدوى إذا انتهى شحن الهاتف، ولا شك أن ذلك سيعيق مجرى الأمور في المطار، وسيؤدي إلى تفويت الرحلة في أسوأ الحالات.

لا تلتقط صورا للغرباء دون إذنهم

وفقا لموقع "لايف هاكر" فإن "التقاط صورة لشخص ما دون موافقته ونشرها على الإنترنت يعد عملا سيئًا لأنه غير لائق ويعتبر تطفلا، بل وقد يعرض الطرف الآخر للخطر". كما أن المصوّر يعرض نفسه، إلى جانب كاميرته أو هاتفه، للخطر إذا انتبه له أحد واعترض على فعلته بشدة.

لا تنس سبب وجودك في المطار

يمكن أن تسبب بعض المرافق بالمطارات تشتيتا في الانتباه بشكل لا يصدق، حيث توجد متاجر معفاة من الرسوم الجمركية ومطاعم وغيرها من الأماكن المثيرة. وقد أصبح من الشائع أكثر فأكثر أن يفقد المسافرون إحساسهم بمرور الوقت في نشاطات جانبية، مما يؤدي إلى تفويت طائراتهم.