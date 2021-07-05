حصد الطالب المصري، حمد حسين زناتي، المركز الأول في مسابقة أفضل فكرة تعليمية إلكترونية في اليابان، بعد منافسة مع نحو 2500 طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مدارس يابانية مختلفة.
تحتوي العديد من الشقق اليابانية على زر إضافي قد لا تجده في أماكن أخرى، يتم استخدامه عند تراكم البخار على المرآة فيعمل على تسخينها وإزالة الضباب حتى لا تضطر إلى مسحه يدويا.
تُعرف اليابان بكونها بلدا متفردا من نواح كثيرة، حتى إن البعض يعتبرها دولة من كوكب آخر. وقد تلاحظ عند دخول منزل ياباني أنه مختلف كثيرا عن أي منزل تعرفه في أية منطقة أخرى من العالم.
ويستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي في هذا التقرير عددا من الأغراض التي تتوفر في كل بيت ياباني، والتي قد تبدو غريبة في أية دولة أخرى.
في اليابان، تُغطى فتحة التصريف الصحي في الحمام بقطعة شبكية تسهّل عملية إزالة الشعر عند تنظيف الحمام، وتمنع انزلاقه مع المياه، وتقلل خطر انسداد فتحة التصريف.
تتميز أرضية الحمام الياباني بألواح مضلعة تقلل من احتمال الانزلاق حتى عندما تكون مبللة.
يمكن إغلاق بالوعة حوض الاستحمام عن طريق الضغط على زر في زاوية الحمام، وبالإمكان ضبط درجة حرارة الماء المطلوبة على لوحة التحكم ذاتها.
لا يقتصر نظام التهوية في الشقق اليابانية على التخلص من الهواء الرطب فحسب، بل يتميز بخيارات أخرى منها التكييف وتجفيف الملابس عن طريق ضبط الوضع المطلوب على لوحة التحكم.
لا يستخدم اليابانيون حوض المغسلة لغسل اليدين فقط، بل لاستحمام الأطفال الصغار وغسل قطع الملابس الصغيرة أيضا. لذلك، تحتوي جميع المغاسل على جزء مخصص لجلوس الطفل أثناء الاستحمام.
تحتوي العديد من الشقق اليابانية على زر إضافي قد لا تجده في أماكن أخرى، يتم استخدامه عند تراكم البخار على المرآة فيعمل على تسخينها وإزالة الضباب حتى لا تضطر إلى مسحه يدويا.
عند دخولك بيتا يابانيا، تعترضك خزانة طويلة على امتداد الحائط تُستخدم لوضع الأحذية والمظلات والحقائب. وفي بعض هذه الخزانات، يمكنك تعديل ارتفاع الرفوف لتلائم أنواع وأحجام الأحذية المختلفة.
يتم تزويد المنازل اليابانية بأجهزة الاتصال الداخلي (الإنتركم) التي فيها خاصية تسجيل الفيديو. فإذا قُرع جرس الشقة ولم يكن أحد بداخلها، بالإمكان متابعة التسجيل في وقت لاحق لمعرفة من زارك في غيابك.
تُصنع الثلاجة اليابانية بأبواب يمكن فتحها من كلا الجانبين، وذلك لتتناسب مع جميع تصاميم المطابخ، وتلائم من يستخدم يده اليسرى.
توضع أجهزة المطبخ الياباني -مثل محمصات الخبز وأجهزة طهي الأرز والغلايات- على رف يُسحب للخارج مزود بغطاء شفاط لتوفير المساحة. ويتم تركيب مقابس على نفس مستوى الأجهزة لتيسير الوصول إليها.
تحتوي الأفران اليابانية على قسم شواية خاص يُستخدم حصريا في طهي السمك.
عادة ما تباع صواني الخبز اليابانية مع حاملات أواني تُصنع خصيصا لإخراج الأطباق الساخنة من الفرن دون الحاجة لاستخدام قفازات الفرن أو أية أقمشة أخرى.
على عكس معظم مناطق العالم، يتم تشغيل مواقد الغاز اليابانية بواسطة بطاريات يتم إدخالها في حجرة خاصة بالموقد.
كقاعدة عامة، تتمتع المطابخ اليابانية بخزانة خاصة لوضع القمامة. وفي كثير من الأحيان، لا تكون حاوية واحدة، بل 3 حاويات لفصل الأنواع المختلفة من النفايات.