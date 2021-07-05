تحتوي العديد من الشقق اليابانية على زر إضافي قد لا تجده في أماكن أخرى، يتم استخدامه عند تراكم البخار على المرآة فيعمل على تسخينها وإزالة الضباب حتى لا تضطر إلى مسحه يدويا.

تُعرف اليابان بكونها بلدا متفردا من نواح كثيرة، حتى إن البعض يعتبرها دولة من كوكب آخر. وقد تلاحظ عند دخول منزل ياباني أنه مختلف كثيرا عن أي منزل تعرفه في أية منطقة أخرى من العالم.

ويستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي في هذا التقرير عددا من الأغراض التي تتوفر في كل بيت ياباني، والتي قد تبدو غريبة في أية دولة أخرى.

غطاء بالوعة لتجميع الشعر

في اليابان، تُغطى فتحة التصريف الصحي في الحمام بقطعة شبكية تسهّل عملية إزالة الشعر عند تنظيف الحمام، وتمنع انزلاقه مع المياه، وتقلل خطر انسداد فتحة التصريف.

باليابان، تُغطى فتحة التصريف الصحي بقطعة شبكية تسهّل عملية إزالة الشعر عند تنظيف الحمام (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرضيات حمام مقاومة للانزلاق

تتميز أرضية الحمام الياباني بألواح مضلعة تقلل من احتمال الانزلاق حتى عندما تكون مبللة.

زر للتحكم في تصريف الماء

يمكن إغلاق بالوعة حوض الاستحمام عن طريق الضغط على زر في زاوية الحمام، وبالإمكان ضبط درجة حرارة الماء المطلوبة على لوحة التحكم ذاتها.

إغلاق بالوعة حوض الاستحمام عن طريق الضغط على زر في زاوية الحمام (مواقع التواصل الاجتماعي)

نظام تهوية متعدد الوظائف

لا يقتصر نظام التهوية في الشقق اليابانية على التخلص من الهواء الرطب فحسب، بل يتميز بخيارات أخرى منها التكييف وتجفيف الملابس عن طريق ضبط الوضع المطلوب على لوحة التحكم.

نظام التهوية في الشقق اليابانية يتميز بخيارات مثل التكييف وتجفيف الملابس (مواقع التواصل الاجتماعي)

حوض مغسلة كبير للغاية

لا يستخدم اليابانيون حوض المغسلة لغسل اليدين فقط، بل لاستحمام الأطفال الصغار وغسل قطع الملابس الصغيرة أيضا. لذلك، تحتوي جميع المغاسل على جزء مخصص لجلوس الطفل أثناء الاستحمام.

اليابانيون يستخدمون حوض المغسلة لاستحمام الأطفال الصغار وغسل قطع الملابس الصغيرة أيضا (مواقع التواصل الاجتماعي)

زر إزالة ضباب المرآة

تحتوي العديد من الشقق اليابانية على زر إضافي قد لا تجده في أماكن أخرى، يتم استخدامه عند تراكم البخار على المرآة فيعمل على تسخينها وإزالة الضباب حتى لا تضطر إلى مسحه يدويا.

خزانة طويلة على امتداد الحائط تُستخدم لوضع الأحذية والمظلات والحقائب (مواقع التواصل الاجتماعي)

خزانة طويلة للأحذية

عند دخولك بيتا يابانيا، تعترضك خزانة طويلة على امتداد الحائط تُستخدم لوضع الأحذية والمظلات والحقائب. وفي بعض هذه الخزانات، يمكنك تعديل ارتفاع الرفوف لتلائم أنواع وأحجام الأحذية المختلفة.

المنازل اليابانية مزودة بأجهزة الاتصال الداخلي (الإنتركم) التي فيها خاصية تسجيل الفيديو (مواقع التواصل الاجتماعي)

جهاز اتصال داخلي مع خاصية تسجيل

يتم تزويد المنازل اليابانية بأجهزة الاتصال الداخلي (الإنتركم) التي فيها خاصية تسجيل الفيديو. فإذا قُرع جرس الشقة ولم يكن أحد بداخلها، بالإمكان متابعة التسجيل في وقت لاحق لمعرفة من زارك في غيابك.

ثلاجة بأبواب تفتح من الجانبين

تُصنع الثلاجة اليابانية بأبواب يمكن فتحها من كلا الجانبين، وذلك لتتناسب مع جميع تصاميم المطابخ، وتلائم من يستخدم يده اليسرى.

رف خاص للأجهزة المطبخية

توضع أجهزة المطبخ الياباني -مثل محمصات الخبز وأجهزة طهي الأرز والغلايات- على رف يُسحب للخارج مزود بغطاء شفاط لتوفير المساحة. ويتم تركيب مقابس على نفس مستوى الأجهزة لتيسير الوصول إليها.

شواية خاصة لطهي السمك

تحتوي الأفران اليابانية على قسم شواية خاص يُستخدم حصريا في طهي السمك.

صواني الخبز اليابانية تباع مع حاملات أواني تُصنع خصيصا لإخراج الأطباق الساخنة من الفرن (مواقع التواصل الاجتماعي)

مشابك للأواني بدلا من قفازات الفرن

عادة ما تباع صواني الخبز اليابانية مع حاملات أواني تُصنع خصيصا لإخراج الأطباق الساخنة من الفرن دون الحاجة لاستخدام قفازات الفرن أو أية أقمشة أخرى.

موقد يعمل على البطاريات

على عكس معظم مناطق العالم، يتم تشغيل مواقد الغاز اليابانية بواسطة بطاريات يتم إدخالها في حجرة خاصة بالموقد.

خزانة مخصصة للقمامة

كقاعدة عامة، تتمتع المطابخ اليابانية بخزانة خاصة لوضع القمامة. وفي كثير من الأحيان، لا تكون حاوية واحدة، بل 3 حاويات لفصل الأنواع المختلفة من النفايات.

المطابخ اليابانية تتمتع بخزانة خاصة لوضع القمامة (مواقع التواصل الاجتماعي)