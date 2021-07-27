في ليالي الصيف الحارة، يصبح تبريد الغرفة غاية يسعى الجميع للحصول عليها. التكييفات تقوم بهذا الدور بسهولة، لكن ماذا لو لم يكن لديك جهاز تكييف قوي؟ بسبب فواتير الكهرباء المرتفعة وربما عند انقطاع الكهرباء أو عطل أصاب أجهزة التبريد لديك، حينها ستصبح لديك رغبة ملحة في البحث عن بدائل تبريد المنزل دون الحاجة إلى جهاز التكييف.

هذه مجموعة من النصائح والحيل التي تخفف حرارة أشهر الصيف.

أغلق النوافذ.. أسدل الستار

خلال أشهر الصيف الحارة، فإن أبسط شيء يمكنك القيام به للحفاظ على برودة الغرفة بدون تكييف هو التأكد من إغلاق النوافذ.

إذا كان الهواء بالخارج أسخن من الموجود بالداخل، فإن إبقاء النوافذ مغلقة سيساعد على بقاء منزلك الداخلي أكثر برودة.

ونظرًا لأن حوالي 76% من ضوء الشمس الذي يدخل منزلك من النوافذ يتحول إلى حرارة، فمن الجيد إرخاء الستائر، حتى أن بعض الأشخاص يختارون ستائر معتمة لإبقاء النوافذ مغطاة لحجب أشعة الشمس تمامًا.

76% من ضوء الشمس الذي يدخل منزلك من النوافذ يتحول إلى حرارة (الجزيرة)

أغلق الأبواب

إذا كنت تقضي معظم وقتك في غرفة واحدة، ففكر في إغلاق أبواب الغرف التي لا تستخدمها كثيرًا، مثل غرف النوم أو الحمامات. يؤدي إغلاق أجزاء من المنزل إلى إبقاء الهواء البارد مركّزًا بمنطقة واحدة، ويمكن أن يساعد الغرفة التي تستخدمها بشكل أسرع في الحفاظ على برودة الجو.

لا تستخدم الفرن

لأنه لا يوجد شيء يزيد من حرارة المنزل أكثر من فرن مشتعل درجة حرارته 200 مئوية، لذا اقتصد في استخدام أجهزة المطبخ لخفض درجة حرارة المنزل.

10 أشياء قد لا تعرف الغرض من وجودها أو طريقة استخدامها منها فرن غاز (بيكسلز)

تجنب الإضاءة المتوهجة

أجهزة المطبخ ليست الوحيدة التي تجلب حرارة غير ضرورية خلال الصيف، فالمصابيح الكهربائية المتوهجة سبب رئيسي في الحرارة.

وتنتج المصابيح المتوهجة أكبر قدر من الحرارة عن طريق إهدار 90% من الطاقة التي تستخدمها، لذا فإن استبدالها بمصابيح "الفلورسنت" المدمجة (fluorescent) أو مصابيح "الليد" (LED) يمكن أن يحدث فرقًا في الحفاظ على منزلك باردًا. فضلا عن أنها ستساعد أيضًا في خفض فاتورة الكهرباء.

استخدم المراوح بطريقة صحيحة

إذا كنت تعيش في منزل بدون مكيف هواء، فإن المراوح هي البديل المناسب، لكن تذكر أن المراوح تقوم بتحريك الهواء وليس تبريده، لذلك وجهها نحو الجزء الأكثر سخونة في منزلك، إذ يساعد ذلك في سحب الهواء البارد من جانب واحد من المنزل ودفع الهواء الأكثر سخونة للخارج.

من المهم وضع مروحة في زاوية منخفضة على الأرض، حيث يكون الهواء الأقل كثافةً أكثر برودة، بحيث يمكنها دفع الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة.

أما مروحة السقف، فيجب أن تدور شفرات المروحة عكس اتجاه عقارب الساعة (وأنت تنظر إليها لأعلى) لدفع الهواء لأسفل بشكل مستقيم.

يجب أن تدور شفرات مروحة السقف عكس اتجاه عقارب الساعة (بيكسابي)

وعاء الثلج

لصنع جهاز تكييف هواء مؤقت، حاول وضع وعاء كبير من الثلج بزاوية أمام مروحة. هذه الحيلة السهلة توزع الهواء البارد المتصاعد من الثلج في جميع أنحاء الغرفة.

ولدى البعض حيلة أخرى، كوضع قطع قماش مبللة خفيفة فوق المروحة، ستمنحك موجة هواء منعشة لفترة مؤقتة، يمكنك تكرار التجربة كل ساعة تقريبا.

افتح النوافذ ليلا

إذا كنت تعيش في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة ليلًا، فافتح النوافذ قبل النوم لدخول الهواء البارد طوال الليل داخل منزلك، والذي سيبقى لفترة حتى مع ساعات النهار الحار.

إذا كنت تعيش في مكان تنخفض فيه الحرارة ليلًا فافتح النوافذ قبل النوم (مواقع التواصل)

تركيب ستائر التبريد

قم برش فرشة السرير بالماء البارد، وبتغطية فتحة النافذة، فسوف يضرب تيار الهواء الفرشة ويمر عبر القماش البارد الرطب مما يساعد على خفض درجة الحرارة في منزلك.

تثبيت مظلات على النوافذ

تثبيت مظلة فوق نوافذك ستعمل على حماية منزلك من أشعة الشمس، وسيضمن ذلك تقليل كمية الحرارة التي يمتصها منزلك.

زراعة الكروم

تعمل زراعة الكروم بشكل مشابه لتركيب المظلة. وتنمو أوراق الكروم مثل اللبلاب بسرعة وتوفر ظلًا باردًا من خلال تقليل درجة الحرارة عن طريق منع امتصاص الجدران الخارجية لأشعة الشمس.