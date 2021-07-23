تؤثر الأرضيات بشكل كبير على ديكور البيت ولا يمكن تجاهلها، كما أنها تعتبر من العناصر الجمالية التي تسهم في إضفاء جو خاص على أرجاء البيت بشكل عام بحيث يكون هناك تناسق بينها وبين بقية العناصر.

ومن السهل الحصول على أرضيات جميلة ومناسبة لأن خياراتها متعددة، ومن عوامل نجاح الديكور اختيار الأرضية المناسبة للمكان المناسب لتؤدي وظيفتها المطلوبة، وتعطي الجمال للمحيط.

فالأرضيات هي من أهم العناصر الأساسية لأي فراغ، سواء كان مفتوحا أو مغلقا، ولكن كثير منا لا يهتم بها ويبحث عن الخيار الأسهل، فنجد أن الشائع دائما هو وحدات السيراميك والبورسلين، وحين نبحث عن نوع من التغيير فوحدات الأرضية المتساوية هي الحل، ولكن عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذلك هنالك مجموعة كبيرة ومتنوعة من تصميمات الأرضيات المختلفة ونصائح عديدة لاختيار الأنسب والأفضل.

تقول مصممة الديكور هالة سيف الدين إن اختيار الأرضيات مرتبط بالأناقة والدفء الذي يمنحه للمكان، لذلك تعددت أنواعها.

"الباركيه"

رغم ظهور كل الأنواع المشابهة له ولكن يظل يحافظ على رونقه وجماله، وله طريقة تركيب خاصة وتنظيفه مهمة ضرورية للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، وتختلف أنواع الخشب المستخدمة فيه مثل الصنوبر أو الموسكي أو المجزع، والتكوينات تتنوع لنختار المناسب منها وما ينال الإعجاب، ويعد اختيار مناسب جدا لغرف النوم والأطفال والمعيشة.

كما يتخذ الباركيه لون قشرة الخشب الطبيعية، إذ تتراوح ألوانه بين درجات الخشب الفاتحة، كالبيج والرمادي والأصفر، وتلك الداكنة كالبني المحروق والبني المائل إلى البرتقالي، بحسب نوع الشجرة.

يناسب الباركيه الميزانيات كافة، ويرتبط سعره بنوع الخشب، فالأغلى ثمنا يشتمل على الخشب العملي المقاوم لعوامل الرطوبة والماء، وذلك المصنوع من الخشب الصلب الذي يدوم طويلا، أما الأرخص، فيقتصر على مادة الـ"إم دي إف" المكسوَّة بقشرة الخشب.

يصلح استعمال الباركيه في أية مساحة، سواء في غرف النوم أو الصالات الحديثة، علما أنه لا يحبذ دمج الباركيه في الديكور التقليدي، وتتوفر بعض النماذج على هيئة قطع مربعة تركب أفقيا، وتستعمل بخاصة في غرف نوم الأولاد ذات الديكورات الحديثة، أما البعض الآخر فيتخذ أشكالا مموجة بألوان عدة، ويستعمل في الديكورات التقليدية والحديثة.

الباركيه يتخذ لون قشرة الخشب الطبيعية ويصلح استخدامه في أي مساحة (بيكسلز)

البروكسي والبلاط

الأرضيات البروكسي اللامعة أو غير اللامعة، والتي تقدم أرضيات ذات تأثيرات خاصة ولكل الاذواق وكلوحات فنية في شكل قطعة واحدة.

وهنالك البلاط ذو المظهر القديم هو من أحدث صيحات الموضة، ويستخدم في طرز مختلفة كالإسكندينافي والريفي والبلدي والحديث.

السيراميك

وحدات السيراميك المتساوية سواء كانت مقاسها (40*40) أو (60*60) أو (90*90) كلها في النهاية لوحة منتظمة ومتساوية، والتنوع يأتي في الألوان والخامات المستخدمة.

ويعتبر السيراميك على شكل الباركيه من أحدث صيحات الموضة في أيامنا هذه، إذ يعمد الجميع على استبدال أرضية المنازل بالباركيه لما فيه من مميزات تتفوق على غيرها، فمميزات "السيراميك الباركيه" يضفي الرقي على المنزل، فيعطيه طابعا جميلا، كما يعيش هذا النوع لسنوات طويلة إذا حافظنا عليه، وقد تصل إلى 20 أو 30 سنة.

كما يضيف الأمان للمنزل خاصة مع وجود الأطفال، وتجدر الإشارة إلى أن لسيراميك الباركيه أشكالا كثيرة ومتنوعة وغالبا ما يكون مصنوعا من الخشب، الأمر الذي يزيد المنزل دفئا طوال الوقت.

السيراميك على شكل الباركيه يعد من أحدث صيحات الموضة في أيامنا هذه (بيكسلز)

البورسلين والغرانيت

البورسلين وهي متعددة الأشكال والألوان، وتتميز بقدرتها على المقاومة مقارنة بالسيراميك، وتتميز أيضا بسهولة تنظيفها والعناية بها، وهي أقل تكلفة من الأنواع السابقة، لكنها أعلى تكلفة من السيراميك.

أما الغرانيت فهي شديدة الصلابة، وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولا يمكن خدشها أو تجريحها، وتتميز بفخامتها.

الرخام

يعتبر الرخام من أرقى وأغلى أنواع الأرضيات، ويوجد فيه الأناقة المطلوبة، فقد يختلف الرخام عن سائر أنواع الأرضيات حيث إنه من الممكن الاكتفاء به وبتصميماته دون الاحتياج إلى فرش السجاد، ولعل ما يظهر في هذا التصميم وكأن الأرض كلها قطعة واحدة غير مقسمة، وهذا أيضا من مميزات الأرضيات الرخامية، ونرى التناسق الواضح ما بين لون الأرضيات وألوان الأثاث والديكور والجدران، وهو اللون المائل للبني، ونجد تناسقا فيما بينها.

الرخام يعتبر من أرقى وأغلى أنواع الأرضيات (بيكسلز)

الفينيل

وهو شائعة الاستخدام في الأماكن التي تعرف الرطوبة، لا سيما المطابخ والحمامات، فأرضيات الفينيل المليئة بالألياف الصناعية هي مقاومة للبقع، ومتعددة الاستخدامات، ومتينة، وأصبحت أرضيات الفينيل جذابة واقتصادية، وهي سهلة التنظيف، كما تتوفر بألوان وأساليب عديدة، بما يتلاءم مع الديكور الداخلي.