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أسلوب حياة|عراق

شاهد.. فقدان الأحبة يغيب فرحة العيد عن العراقيين

العراق يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدل الوفيات بسبب تفشي جائحة كورونا، فضلا عن التفجيرات، وغيرها من التوترات الأمنية.

سلمان أمين
22/7/2021

النجف- في كل عيد، يقصد العراقيون المقابر لزيارة أحبائهم الذين فقدوهم، وهي عادة لها جذورها التاريخية في الحضارات السومرية والبابلية.

ويرش العراقيون الماء ويوقدون الشموع والبخور على قبور أحبائهم رغم ارتفاع درجة الحرارة التي لا تشكل عائقا أمام إكمال طقوس زيارتهم، وتعد هذه الزيارة نوعا من التعبير عن الوفاء وتواصل الوجدان وتنفيس المشاعر المكبوتة.

ويشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في معدل الوفيات بسبب تفشي جائحة كورونا، فضلا عن التفجيرات التي يشهدها البلد من حين لآخر، وغيرها من التوترات الأمنية.

المصدر : الجزيرة

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