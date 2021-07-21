ياسمينا عقل: رحلة التخييم لتنقية الذهن من الإلكترونيات، وتقوية الروابط الأسرية، واستنشاق الهواء النقي والابتعاد عن التلوث بجميع أشكاله

بيروت- التخطيط لرحلة تخييم من أفضل النشاطات التي يمكن للعائلة القيام بها، فلا بد من تجربة رحلات التخييم فهي فرصة لاستكشاف الأماكن الخارجية الرائعة والابتعاد عن ضوضاء المدينة وأسلوب الحياة العصرية.

قضاء فترة الصيف في مشهد رائع والنوم في خيمة سيمنحان فرصة لاحتضان جمال الطبيعة، وأفضل شعور هو الحصول على راحة البال وصفاء الذهن، الذي يتوق إليه كل واحد منا، وإيقاف تشغيل الهاتف الخلوي والابتعاد عن القلق والتوتر النفسي. فالهدف الرئيسي هو المغامرة مع العائلة بطريقة آمنة وممتعة.

وفي لبنان، وبعد الأزمات المتتالية سواء من جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية رأى البعض في الطبيعة مهربا، فالعودة إلى "الطبيعة الأم" أصبحت رائجة ومرغوبة باعتبارها سياحة بيئية غير مكلفة.

العودة إلى الطبيعة الأم أصبحت رائجة ومرغوبة باعتبارها سياحة بيئية غير مكلفة في لبنان (الجزيرة)

خطوات تلتزم بها قبل التخييم

التقت الجزيرة نت مساعدة قائد التدريب في وحدة كشفية، آية الشرقاوي، التي ذكرت الخطوات التي يجب الالتزام بها قبل التخييم، ومن أهمها:

اختيار المكان المناسب والمصرح للتخييم به.

الالتزام بالتحذيرات المقدمة من قبل الجهات المختصة.

التأكد من تبليغ العائلة والأصدقاء بمكان وجهتك.

يفضل للعائلات اختيار المناطق القريبة من الخدمات.

إعداد العدة والتجهيزات اللازمة للتخييم وتنظيمها بشكل آمن.

التأكد من تشغيل إعدادات الوصول للموقع -"جي بي إس" (GPS)- في جهاز الهاتف الخاص بالشخص دائما، ليسهل على الجهات المختصة الوصول له في حالة الطوارئ، لا سمح الله.

آية الشرقاوي: يجب اختيار المكان المناسب والمصرح للتخييم به (الجزيرة)

تجهيزات ما قبل الرحلة

وأكدت شرقاوي على أهمية تجهيز عدة أغراض ومعدات قبل الرحلة، ومن أهمها:

عدة خاصة بالطوارئ تشتمل على شعلة الطوارئ وحقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق.

شراء كريم خاص للحماية من لدغات الحشرات، وآخر واق من الشمس.

اختيار خيمة التخييم المناسبة، لتكون غير قابلة للاحتراق وذات خاصية التدفئة الذاتية.

توفير أجهزة إضاءة لا تحتاج لطاقة كبيرة.

تجهيز مولد كهرباء آمن.

تأمين كيس نوم دافئ تجنبا لاختلاف درجات الحرارة في الليل.

تجهيز الملابس المناسبة للتخييم، ومن بينها معاطف وقمصان شتوية، بسبب تدني درجات الحرارة في لبنان ليلا حتى خلال الصيف.

التدرب على نصب الخيمة قبل الذهاب لئلا تتعرض لأي صعوبات.

التدرب على طرق إطفاء الحريق في المخيمات.

التأكد من صلاحية جميع المعدات وأنها بوضع جيد.

أخذ المواد الغذائية المفضلة للتخييم، وهي التي لا تحتاج للتبريد كالمعلبات، أما اللحوم فيجب وضعها في مبرد خاص لذلك.

أخذ بعض الوقود الإضافي لن يضر، خصوصا إذا كان مكان التخييم بعيدا.

مساعدة قائد تدريب الوحدة الكشفية آية الشرقاوي توضح للأطفال الخطوات التي يجب التقيد بها قبل التخييم وخلاله (الجزيرة)

ماذا تفعل عند الوصول لمكان التخييم؟

عند الوصول إلى مكان التخييم يجب القيام بالخطوات التالية، بحسب نصيحة شرقاوي:

نصب الخيمة في مكان مستوٍ ومكشوف بعيدا عن المنحدرات.

التأكد من أن الخيمة بعيدة عن الوديان والأنهار وأماكن ازدحام الأشجار.

الابتعاد عن مناطق بيوت النمل الأحمر وغيره من الحشرات السامة.

التأكد من الوصول لمنطقة التخييم قبل المغيب للتعرف على المنطقة بشكل جيد.

اختيار حبال أوتاد الخيمة بلون زاهٍ يمكن تمييزه بسرعة.

نصب الأوتاد بعيدا عن طريق السير.

تعرف على المخيمين من حولك ولا تعزل نفسك.

ليس هناك ما هو أجمل من الجلوس حول النار وتبادل القصص مع العائلة (الجزيرة)

أمور عليك الحذر منها!

كما تبين آية شرقاوي بعض الأمور التي يجب الحذر منها، وهي:

عدم وضع مولد الكهرباء داخل الخيمة أو بالقرب منها.

عدم محاولة طبخ الطعام داخل الخيمة أو حتى تسخينه تجنبا للاختناق.

لا تدخين داخل الخيمة.

عدم نسيان تعقيم أي جرح تصاب به، وإن ساء الأمر ينبغي الاتصال فورا بالجهات المختصة.

عدم رمي المخلفات والقمامة على الأرض، وتجهيز الأكياس لجمعها والتخلص منها في الأماكن المخصصة لها.

عدم تقطيع الأشجار أو الاصطياد في الأماكن غير المصرح بها.

إذا كانت عائلتك برفقتك، عليك التأكد أن الأطفال في مرمى نظرك دائما.

ياسمينا عقل وعائلتها تختار في كل عام موقعا مميزا في لبنان بين أحضان الطبيعة الخلابة (الجزيرة)

رحلة التخييم مع العائلة

وتقول ياسمينا عقل إنها من محبي التخييم، وفي كل عام تختار مع عائلتها موقعا مميزا في لبنان سواء كان في منطقة جبلية في الشوف، أو في منطقة الجاهلية (قرية لبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان) بين أحضان الطبيعة الخلابة لأخذ قسط من الراحة واستعادة النشاط والحيوية من جديد.

وترى أن هذه التجربة يجب أن يخوضها كل واحد منا لما بها من متعة وتشويق وتجدد وحماس، فما "أجمل الجلوس حول النار وإنشاد الأغاني وتبادل القصص مع بعضنا، وهي رحلة لتنقية الذهن من الإلكترونيات، وتقوية الروابط الأسرية، واستنشاق الهواء النقي الذي يعزز صحة الجسم، ويعيد شحنه من جديد، فالتخييم فرصة للبعد عن الازدحام وعوادم السيارات والتلوث بجميع أشكاله"، كما تقول ياسمينا عقل للجزيرة نت.

التخييم فرصة لإعداد اللحم المشوي الشهي في الهواء الطلق (الجزيرة)

وتتابع حديثها بأنها رحلة المشاركة في إعداد اللحم المشوي الشهي والأطعمة المختلفة في الهواء الطلق، والاستمتاع بمذاقه الذي سيكون شهيَّا في تلك الأجواء بالتحديد، كما أن قليلا من الفكاهة وبعض التمثيل يضفيان على أجواء التخييم مرحًا وسعادة، وهو نشاط سيعجب الأطفال كثيرًا.

وتشدد ياسمينا على أنها رحلة الأنشطة المختلفة المليئة بالألعاب والتنزه واستكشاف الأمكنة، فإنها تجربة تشويق ناجحة ومفيدة للعائلة، إضافة إلى أنها غير مكلفة كالنشاطات الأخرى، لذلك يجب وضعها في أولوية القائمة لما لها من فوائد في الإجازة الصيفية.