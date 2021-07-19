لماذا تشعر بالجوع بعد تناول السوشي والبرغر؟

المؤشر الغلايسيمي للطعام هو مؤشر يدل على نوعية الغذاء الذي تتناوله ونسبة السكر الذي يرفعه في الدم عند تناوله، ويبدأ من 0 حتى 100

تبدو بعض الأطعمة الخفيفة غير كافية للشعور بالشبع، لكن الغريب أن هناك بعض الأطعمة الدسمة التي تشعرنا بالجوع السريع، رغم الشعور بالشبع المؤقت بعد تناولها.

تقول الكاتبة أوفيلي أوسترمان في التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية إن العديد من الأطعمة تعتبر من "مثبطات الشهية" الطبيعية، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتي تجعلك تشعر بالشبع. في المقابل هناك أطعمة أخرى تحفز الشهية ومن الأفضل عدم تناولها.

ويفسر وجود أطعمة تجعلك جائعا بدلا من منحك شعورا بالامتلاء بارتفاع المؤشر الغلايسيمي (Glycemic Index)، فهي تزيد بسرعة من مستوى السكر في الدم، والذي سينخفض بالسرعة نفسها بعد ذلك.

والمؤشر الغلايسيمي للطعام هو مؤشر يدل على نوعية الغذاء الذي تتناوله ونسبة السكر الذي يرفعه في الدم عند تناوله، ويبدأ من 0 حتى 100.

وبما أنه يقع تحفيز آلية الجوع من خلال انخفاض نسبة السكر في الدم، فإن ذلك يؤدي إلى الشعور بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير. كما أن بعض الأغذية قد تفتقر أيضا إلى العديد من العناصر الغذائية، ولا تمنحك شعورا بالامتلاء بالتالي.

تقدم لك أخصائية التغذية الدكتورة كورين شيشوبورتيش نصائح في هذا الشأن.

السوشي

هل تشعر بتأنيب ضمير أقل إن طلبت صينيتي سوشي بدلاً من بيتزا بحجم عائلي؟ عليك التفكير في ذلك مجددا، فالسوشي مصنوع أساسا من الأرز الأبيض بالخل، لذا فهو يحتوي على مؤشر غلايسيمي مرتفع. ولعشاق الطعام الياباني، عليك بشوربة ميسو والساشيمي الغنية بالبروتين وبالتالي فهي تمنحك شعورا بالشبع.

عصير الفاكهة

هل تعصر الفاكهة بنفسك للحصول على عصير يمنحك ما تحتاجه من الطاقة؟ يفضل استهلاك الفاكهة في صورتها كقطع، لأن ألياف الثمار توجد في القشرة واللب. وعند عصر الفاكهة، يتبقى السكر فقط، مما يزيد من المؤشر الغلايسيمي، بالإضافة إلى أنك تحرم نفسك من المضغ الذي يعزز عملية الشبع.

ألياف الثمار توجد في القشرة واللب. وعند عصر الفاكهة، يتبقى السكر فقط (دويتشه فيله)

الحبوب المصنعة

تذكر الكاتبة أنه لكي تتحول الحبوب إلى رقائق، يتم إخضاعها لدرجة حرارة عالية جدا وإذا لم تفقد قيمتها الغذائية تماما، فسوف تتراجع بشكل كبير. كما أنها غالبا ما تكون حلوة المذاق ودسمة بسبب قطع الشوكولاتة التي تحتوي عليها. عليك بدقيق الشوفان أو نخالة الشوفان، فهما غنيان بالألياف. ويمكنك إضافة حليب جوز الهند والفواكه الطازجة إليهما.

البرغر

لا عجب في أن تشعر بالجوع بعد تناول البرغر، ففي كثير من الأحيان تتم تحلية البرغر بالصلصات وتناول الحلوى بعدها. وإذا كانت المعدة تستغرق وقتا أطول لهضم المنتجات الدهنية والخبز وبروتينات اللحوم، وهو ما يمنحك شعورا بالشبع، فإن السكر سيحفز شهيتك بسرعة مرة أخرى.

بدلا من ذلك، من الأفضل تناول البرغر المعد منزليا مع ضرورة إضافة الخضروات إليه، وتجنب الصلصات السكرية واستهلك البروتينات الخفيفة مثل الدواجن.

تجنب إضافة الصلصات السكرية للبرغر واستهلك البروتينات الخفيفة مثل الدواجن (وكالة الأنباء الألمانية)

البطاطس

سواء كانت مطبوخة في الفرن أو مهروسة أو مقلية، فإن لدى البطاطس مؤشرا غلايسيميا مرتفعا جدا (أكثر من 70). وإذا جعلتك تشعر بالامتلاء في ذلك الوقت، فعادة ما تسبب الرغبة الشديدة في الأكل بعد الوجبة مباشرة.

الخبز الأبيض

هل تأكل 4 شرائح من الخبز الأبيض كل صباح؟ لهذا السبب قد ترغب في الحصول على البسكويت المحشو بالشوكولاتة بعد ساعة واحدة فقط من وجبتك الأولى في اليوم، فالخبز الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر، وله مؤشر غلايسيمي مرتفع.

ويمكنك بدلا من ذلك تناول الخبز الغني بالألياف التي تجعلك تشعر بالامتلاء، مثل النخالة أو الشعير أو خبز القمح الكامل.