طريقة الرد على موظف حصل على عرض من مكان آخر ويريد مغادرة المؤسسة، قد تكون لها عواقب وتأثيرات على فريق العمل بأكمله

في ظل تزايد أعداد الموظفين الذين يرغبون بتغيير مكان العمل، هناك تحديات كبيرة أمام أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين للاحتفاظ بالعناصر المميزة في مؤسساتهم.

في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقول الكاتبة راشيل فاينتزيغ إن استطلاعا أجرته شركة "برودنشال" للتأمين في شهر مارس/آذار الماضي، وشمل ألفي موظف، أظهر أن ما يزيد على ربع الموظفين يخططون للبحث عن عمل جديد بمجرد أن تنتهي أزمة كورونا، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على أصحاب الأعمال.

في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الجميع عام 2020، اختار كثيرون البقاء في وظائفهم وتجنبوا المخاطرة بالبحث عن عمل جديد خلال الجائحة، لكن الموظفين أصبحوا حاليا أكثر استعدادا لترك وظائفهم والتخلص من أعباء العمل الشاقة والرواتب المتدنية، وفقا للكاتبة.

وفي استطلاع "برودنشال"، قال 42% من الموظفين الذين يعملون عن بعد حاليا، إنهم سيبحثون عن وظيفة أخرى إذا لم يُسمح لهم بمواصلة العمل عن بعد بشكل دائم.

وأكد المشاركون الذين أعربوا عن استعدادهم للبحث عن وظيفة، أن أهم الأشياء التي قد تبقيهم مع صاحب العمل الحالي، بصرف النظر عن زيادة الراتب، هي جداول العمل المرنة وفرص الترقية وخيارات العمل عن بُعد.

تحديات أمام أصحاب العمل

في مثل هذه الحالات، ما الذي يجب على صاحب المؤسسة أو المدير التنفيذي أن يفعله، وهل يصرّ على بقاء الموظف أو يسمح له بالمغادرة؟

في هذا السياق، ترى الكاتبة أن خروج أحد الموظفين قد يمثّل فرصة لانتداب موظف بمؤهلات أفضل، أو ترقية أحد زملائه في الفريق للقيام بالمهمة بشكل أفضل.

وقبل اتخاذ القرار، ينبغي تقييم تأثير الموظف في المؤسسة من خلال مقاييس واضحة على غرار أرقام المبيعات والعائدات. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا التأثيرات غير المباشرة التي لا تخضع للقياس الكمي، مثل العلاقة ببقية الموظفين ومهارات التواصل والقدرة على الإنصات وتكوين العلاقات من وراء الشاشة.

ويقول رافي رامان، الخبير في التدريب المهني، إن "هناك بعض الموظفين الذين يشكلون أهمية خاصة للمؤسسة، وهم يساعدون الآخرين على أن يكونوا أفضل".

ويضيف رامان الذي عمل في شركة مايكروسوفت حوالي 14 عاما، أنه "كلما كافحت من أجل الاحتفاظ بالموظفين، تطورت إمكاناتهم بشكل أفضل".

وتؤكد الكاتبة أن طريقة الرد على موظف حصل على عرض من مكان آخر ويريد مغادرة المؤسسة، قد تكون لها عواقب وتأثيرات على فريق العمل بأكمله، لأن الموظفين الآخرين قد يشعرون بالاستياء إذا حصل زميلهم على أي مزايا للبقاء في الوظيفة.

ويمكن أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى مشاكل حقيقية في المؤسسة، لهذا ينبغي اتخاذ إجراءات استباقية ومعالجة مختلف الملفات قبل حدوث أي أزمات، مثل تفعيل مسارات الترقية، والتحقق باستمرار من مطالب الموظفين ليشعروا بالرضا عن وضعهم في المؤسسة.

نصائح للاحتفاظ بالموظف المميز

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها إذا كنت تريد الحفاظ على الموظف في مؤسستك: